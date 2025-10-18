¿Ana Brenda trató mal a actriz de “Corazón indomable”? ¡La actriz rompe el silencio!

A principios de septiembre, a pocos días de que se anunciara la participación de Ana Brenda Contreras como investigadora en ¿Quién es la máscara?, la actriz se vio envuelta en una polémica por presuntos malos tratos a Gaby Mellado.

¿De qué acusa Gaby Mellado a Ana Brenda?

Todo comenzó cuando Gaby Mellado recordó en una entrevista para “Famosos sin censura” una mala experiencia al trabajar con Ana Brenda en la telenovela “Corazón indomable” de 2013.

“Me pasó precisamente con la protagonista de una novela en la que estuve, me metió una regañada porque sin querer estábamos en una escena y entonces ella tenía que llorar... Entonces empieza a llorar, yo la abrazo y sin querer le tapo el micrófono, en eso el corte se va a revisar y me dicen ‘Gaby, le tapaste el micrófono’, se volteó diciéndome una cantidad de groserías”.

Según Gaby Mellado, Ana Brenda se enfureció, la trató mal y la acuso de no ser profesional.

“Empezó a gritar así como de: '¡Esta vieja, no puede ser posible porque no traen actrices profesionales!’ y de repente yo pasmada”, agregó.

También afirmó: “Era una mujer insoportable, a mí me parecía una mala persona que llegaba y no saludaba y aparte, en la telenovela, era una relación muy cercana a la que teníamos en escena. De repente, en una de las escenas hubo esta reacción desmedida”.

Gaby Mellado acusó a Ana Brenda Contreras de ser insoportable en el set de Corazón indomable. / Redes sociales

¿En qué telenovela trabajó Ana Brenda y Gaby Mellado?

Durante la entrevista, el conductor le preguntó a Gaby Mellado si por casualidad su personaje cargaba un “changuito”, en referencia a la telenovela “Corazón indomable” y su trabajo junto a Ana Brenda y Daniel Arenas:

"¿No cargabas un changuito?” y ella respondió: “Ándale, sí, por ahí va”.

Esta respuesta generó especulaciones entre los usuarios, quienes de inmediato interpretaron que Gaby se refería a Ana Brenda porque su personaje “Soledad” cargaba un changuito y era la hermana de la protagonista.

Aunque en esa entrevista no confirmó el nombre, más tarde, en una alfombra roja aseguró que sí se trataba de Ana Brenda y aclaró que nunca lo dijo con mala intención, sino que simplemente no hubo química entre ambas.

“Sí, fue difícil, la verdad es que es muy profesional, eso sí lo tengo que decir. Lo que sea de cada quien, es una actriz que sabe lo que tiene que decir, dónde se tiene que parar y una personalidad brutal, pero la verdad, fuera de cámara, no tuvimos clic”, concluyó.

Gaby Mellado acusó a Ana Brenda Contreras de ser insoportable en el set de Corazón indomable. / Redes sociales

¿Qué respondió Ana Brenda a Gaby Mellado tras acusarla de maltrato?

Ana Brenda no negó ni afirmó haber tratado mal a Gaby Mellado, pero mencionó que cuando trabaja se enfoca mucho en la responsabilidad del proyecto y poca gente la conoce realmente como es.

“Yo cuando voy a un set de grabación yo no quiero protagonizar en el set ni quiero protagonizar… o sea yo protagonizo el proyecto que para mí eso significa tener una responsabilidad enorme y una carga enorme de trabajo y liderar un proyecto y crear cosas desde un lugar de mucha responsabilidad. Pero a mí no me interesa estar protagonizando. Yo observo, yo veo, yo más bien como que estoy desde un lugar más callado y muy pocas veces cuando me siento muy cómoda con muy poca gente soy más a lo mejor abierta. Pero mucha gente, no sé, no me conoce en realidad. Es la realidad de las cosas”, expresó Ana Brenda a el programa “El gordo y la flaca”.

Ana Brenda reacciona a declaraciones de actriz Gaby Mellado que asegura recibió malos tratos de su parte. / Redes sociales

La actriz no quiso profundizar en su interacción con Gaby Mellado, pero si aseguró que hay que tener consciencia de lo que se dice pues eso podría incitar al odio.

“Cuando uno trabaja en un proyecto, en una compañía, tú tienes contratos con cláusulas de comportamiento, entonces las acusaciones que luego se pueden hacer son graves”, dijo.

“A lo que me refiero es que, no sé, cada quien hará lo que quiere, cada quien puede platicar lo que quiera, pero creo que hoy en día sí tenemos que tener consciencia de las cosas que decimos porque creo que se nos puede hacer fácil e incitamos al odio”, concluyó Ana Brenda.

¿Quién es Gaby Mellado, actriz que acusó a Ana Brenda Contreras de malos tratos?

Nació el 14 de junio de 1992 en Orizaba, Veracruz.

Inició su carrera en 2008 con la telenovela “En nombre del amor”.

Se formó en el CEA de Televisa y en el Howard Fine Acting Studio en Los Ángeles.

Interpretó a Solita en “Corazón indomable”, papel que la hizo muy popular.

Participó en “Lo imperdonable”, “Qué pobres tan ricos”, “La Desalmada”, entre otras.

Ha trabajado también en cine, como en Más allá de la herencia (2016).

Comparte contenido en su canal de YouTube y redes sociales.

