Tras una temporada de polémica y desengaños, ¿Quién es la máscara? vuelve y promete conquistar el rating

‘¿Quién es la máscara?’ se ha colocado como uno de los programas favoritos de la televisión mexicana. No solo por los impresionantes personajes, sus pistas, historias impactantes, voces y coreografías, sino también por el gran trabajo de los investigadores, quienes, programa tras programa, intentan descubrir a las celebridades escondidas tras los personajes.

En esta ocasión, la diversión regresó a la pantalla chica con la séptima temporada, que arrancó el pasado domingo 12 de octubre, de la mano de Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Ana Brenda Contreras, quien tomó el lugar de Martha Higareda como investigadora.

¿Quién es la máscara? / Luis Pérez, redes sociales y cortesía de la producción

Lee: TelevisaUnivision aclara que no hay acción legal contra Anahí y destaca su buena relación con la artista.

¿Qué dijo Anahí sobre la séptima temporada de ‘¿Quién es la máscara?’?

Previo al estreno, hubo una presentación para los medios, en la que revelaron nuevamente a Anahí como investigadora, pues es la figura más aclamada por los fanáticos del programa. De acuerdo con las mediciones que realizaron internamente en 2024, la actriz mexicana es garantía de rating.

Su participación en la sexta temporada rompió las métricas de audiencia, no solo en los medios tradicionales, sino también en plataformas digitales. Alcanzó un récord máximo por encima de las temporadas anteriores.

“Agárrense. Vengo filosa... Este año estoy cumpliendo 40 años de carrera. Empecé a los 2. Al final de cuentas, vas creciendo con todas estas figuras, estos artistas que participan. Estoy segura de que me ha tocado estar con algunos de ellos desde que era una bebé, una niña y una adolescente. He trabajado con la mayoría, los he conocido o han sido mis maestros, como en la temporada pasada” externó la cantante.

Anahí “Gracias por interesarse en esta nueva temporada. Nos tiene a todos felices y llenos de emoción. Es un honor volver a estar y regresar a casa con mis hermanos (compañeros investigadores), que adoro. Es un programa en el que se vuelve a reunir la familia frente a la televisión. Me divierto como loca en cada emisión”.

“Para mí ha sido lo máximo el hecho de que mis 2 chiquitines puedan acompañarme en este proceso tan maravilloso. Los 2 enloquecen cada que ven a un personaje. El otro día me acompañaron a algunas de las pruebas de iluminación y vestuario, y cuando vieron a 2 personajes, sus caritas lo decían todo. Se quedaron sorprendidos. Lo disfruto mucho con ellos”, finalizó.

Anahí en ¿Quién es la máscara? / Luis Pérez, redes sociales y cortesía de la producción

¿Qué dijo el productor ejecutivo de ‘¿Quién es la máscara?’, Miguel Ángel Fox, sobre el proyecto?

“Siempre tratamos de sumar más cosas. Esta temporada tiene algo muy especial que nunca hemos hecho: Las presentaciones de los personajes están hechas con inteligencia artificial. Sentimos que al filmarlas nos quedábamos limitados, por ser un proyecto mágico. Verán algo espectacular. Los personajes se transformarán con inteligencia artificial”.

Los personajes se transformarán con inteligencia artificial”. ¿Quién es la máscara? está nominada en los International Emmy Awards 2025: “La temporada pasada fue tan buena que estamos nominados, algo que no pasa tan seguido. Estamos compitiendo con más de 130 países y salieron 5 formatos. Nosotros estamos dentro de esos 5. Este proyecto es como venir a tener una vacación, porque platicar con ellos (los investigadores) es un lujo. Se siente una vibra increíble”, resaltó.

“La temporada pasada fue tan buena que estamos nominados, algo que no pasa tan seguido. Estamos compitiendo con más de 130 países y salieron 5 formatos. Nosotros estamos dentro de esos 5. Este proyecto es como venir a tener una vacación, porque platicar con ellos (los investigadores) es un lujo. Se siente una vibra increíble”, resaltó. En esta nueva edición veremos a 18 personajes mucho más elaborados, dispuestos a confundir a los investigadores y al público, con el fin de defender a capa y espada su identidad. No cabe duda de que el programa pondrá al público con la intriga de conocer a las personalidades detrás de cada enmascarado y promete superar los índices de la pasada.

Productor de ¿Quién es la máscara? / Luis Pérez, redes sociales y cortesía de la producción

Te podría interesar: Arranca la séptima temporada de ¿Quién es la máscara?: Shiba Moon se despide y revela su identidad

¿Qué personajes hay en la séptima temporada de ‘¿Quién es la máscara?’?

“Bebeeee”

“Ruby Gloss”

“Capibara”

“Carro Ñero”

“Federico García”

“Hieny Fer”

“Maestro Bops”

“Sonny Hamster”

“María Ovina”

“Metaliebre”

“Mini Chang”

“Monsqueeze”

“Nocturna”

“Samurai”

“Shiba Moon”

“Tony Manguera”

“Tropicoco”

“Sonaja”,

“Chupón”

“Bebé

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Dalilah Polanco armó fiestón con Carlos Rivera tras salir de La casa de los famosos México y desata polémica