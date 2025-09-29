'¿Quién es la máscara?’ Es nominada a los prestigiados Premios Emmy

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció que la sexta edición de ¿Quién es la máscara? fue nominada a los International Emmy Awards 2025, galardón que reconoce a lo mejor de la televisión.

¿Contra qué otros programas compite?

¿Quién es la máscara? 2024 fue nominada en la categoría Entretenimiento Sin Guion, segmento en el que también se ubican las producciones: Big Brother temporada 12 (Canadá), Love is Blind: Habibi (Emiratos Árabes Unidos) y Shaolin Heroes (Dinamarca).

Actualmente se realiza la séptima edición de este exitoso show musical, producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, que a lo largo de los años se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de la TV mexicana, liderando el horario prime time de la programación dominical en sus seis temporadas ya transmitidas.

¿Cuándo serán otorgados los premios?

En la edición 53 de los International Emmy Awards compiten 64 producciones provenientes de 26 países. Los ganadores serán anunciados en una gala que se realizará en la ciudad de Nueva York, el lunes 24 de noviembre de 2025.

¿Quiénes estarán en el panel de investigadores esta temporada?

En la séptima edición de ¿Quién es la máscara? el conductor nuevamente será Omar Chaparro, y en el panel de investigadores permanecen Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Anahí.

Este año quien no podrá estar es Martha Higareda ya que se encuentra viviendo su embarazo, pero a quien se anunció recientemente en su lugar es a Ana Brenda que el año pasado cautivó a todos los televidentes al meterse en la piel del personaje de Ranastacia.

La nueva temporada de ´¿Quién es la máscara?´ se estrenará en México por las estrellas, el próximo 12 de octubre.