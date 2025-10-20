¿Quién fue eliminado en '¿Quién es la máscara?’ 2025? Una famosa actriz mexicana sorprendió al ser revelada

El segundo domingo de ¿Quién es la Máscara? 2025 estuvo lleno de giros inesperados, pistas engañosas y emociones que dejaron al público con la boca abierta. La séptima temporada del reality de Televisa regresó con más color, talento y misterio, consolidándose como uno de los programas más esperados del año. Y aunque las presentaciones estuvieron llenas de energía, fue la eliminación de una reconocida actriz mexicana la que se robó toda la atención.

Mira: Tras una temporada de polémica y desengaños, ¿Quién es la máscara? vuelve y promete conquistar el rating

Facebook: ¿Quién es la máscara?

¿Qué pasó en el primer combate de ¿Quién es la máscara? 2025?

La noche de ¿Quién es la máscara? arrancó con un duelo lleno de energía y color. Los primeros en pisar el escenario fueron Sonny Hamster, Capi Bara y Ruby Gloss, tres personajes que desde su entrada desataron teorías en redes sociales. Cada uno presentó su número musical con estilo propio: Sonny Hamster apostó por una coreografía divertida, Ruby Gloss deslumbró con un performance glamuroso y Capi Bara sorprendió con una interpretación inesperadamente poderosa.

Los investigadores —Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda y Juanpa Zurita— se mostraron divididos, pero finalmente decidieron salvar a Capi Bara, quien se ganó su lugar en la siguiente ronda gracias a su carisma y voz. Esto dejó a Sonny Hamster y Ruby Gloss en la cuerda floja, dependiendo del voto del público.

Cuando parecía que Ruby Gloss sería la eliminada de la noche, ocurrió un giro dramático: Juanpa Zurita presionó el botón dorado y salvó al personaje, provocando gritos y aplausos en el foro. Así, ninguno de los tres fue eliminado en esta primera sección, y todos continuaron en competencia. La tensión, sin embargo, ya estaba sembrada.

Lee: ¡Alarma en ¿Quién es la máscara?! Participante se desploma en pleno escenario y preocupa a los investigadores

¿Cómo fue el desenlace del segundo duelo de la noche y quién fue el eliminado de ¿Quién es la máscara? 2025?

El segundo enfrentamiento fue aún más intenso. Los personajes que subieron al escenario fueron Tony Manguera, Nocturna y Bebeee, cada uno con una propuesta completamente distinta.

Tras las actuaciones, los investigadores deliberaron con dificultad. Finalmente, decidieron salvar a Nocturna, destacando su presencia escénica y la complejidad de su personaje. Esto dejó a Tony Manguera y Bebeee en manos del público, quienes votaron para decidir quién debía quitarse la máscara.

El resultado fue claro: Bebeee fue el eliminado de la noche. En medio de la expectativa, los investigadores lanzaron sus apuestas. Carlos Rivera pensó que se trataba de Paz Vega, Juanpa Zurita apostó por una importante actriz mexicana, Ana Brenda apostó por Eva Luna Montaner, pero fue Anahí quien acertó al decir que detrás del disfraz estaba Marlene Favela.

Cuando la actriz se quitó la máscara, el público estalló en aplausos. Marlene Favela se mostró emocionada y agradecida por haber formado parte del programa, aunque confesó que le dolió salir tan pronto. “Me encantó estar aquí, fue una experiencia única. Cuando Anahí dijo mi nombre, me sorprendí muchísimo. ¡Qué ojo tiene!”, expresó la actriz, quien se convirtió en la segunda eliminada de la temporada.

Lee: Arranca la séptima temporada de ¿Quién es la máscara?: Shiba Moon se despide y revela su identidad

¿Qué personajes participan en ¿Quién es la máscara? 2025?

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? llegó con 20 personajes enmascarados, cada uno con disfraces extravagantes y pistas que despistan tanto al público como a los investigadores. Entre los personajes confirmados están:



Tropi Coco

Samurai

Meta Liebre

Shiba Moon (Adamari López, primera eliminada)

Federico García

Monsqueeze

Bebeee (Marlene Favela, segunda eliminada)

Capibara

Carroñero

Maestro Bops

María Ovina

Mini Chang

Nocturna

Ruby Gloss

Sonaja

Chupón

Sonny Hámster

Tony Manguera

Cada semana, los personajes se enfrentan en duelos musicales, y tanto el público como los investigadores deciden quién continúa y quién debe quitarse la máscara. El panel de investigadores está conformado por Carlos Rivera, JuanPa Zurita, Ana Brenda Contreras y Anahí, mientras que Omar Chaparro regresa como conductor.

¿Dónde y cuándo ver ¿Quién es la máscara? 2025?

¿Quién es la máscara? 2025 se transmite todos los domingos a las 8:30 pm por Las estrellas, y cada episodio promete duelos triples, momentos de tensión y revelaciones impactantes. El botón “sálvame” sigue siendo una herramienta clave para los investigadores, quienes pueden rescatar a sus favoritos en momentos decisivos.

Los panelistas de esta temporada son Carlos Rivera, JuanPa Zurita, Ana Brenda Contreras y Anahí, quienes junto con Omar Chaparro como conductor, analizan pistas, interactúan con los participantes y participan activamente en el desenmascaramiento de cada celebridad.