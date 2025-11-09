La granja VIP: ¿Quién es el eliminado este domingo 9 de noviembre?

Este domingo 9 de noviembre, en punto de las 8:00 p.m., se vive el cuarto domingo de expulsión en La granja VIP, y la tensión está al tope. Tras una semana intensa y llena de polémicas, se sabrá cuál de los cuatro nominados dejará de contar su historia en el reality. De nueva cuenta, hay cuatro famosos en la placa, pero solo tres seguirán una semana más en la competencia por los 2 millones de pesos.

La granja VIP / Redes sociales.

¿Qué pasó el viernes de traición en La granja VIP?

El pasado viernes 7 de noviembre se vivió una de las dinámicas más intensas en La granja VIP: el temido “viernes de traición”. Como cada semana, el concursante salvado del jueves tuvo el poder de modificar la placa de nominados, heredando los votos del nominado que cambia. Tal como explicó Kristal Silva, conductora del reality, Eleazar Gómez ganó el duelo entre nominados y obtuvo el derecho de intercambiar a uno de los nominados por un granjero que no estuviera en riesgo.

La tensión se disparó cuando Eleazar decidió sacar a Manola Díez de la placa y colocar en su lugar a Jawy Méndez. La decisión de Eleazar no solo cambió el rumbo de la eliminación, sino que también generó fricciones dentro del grupo.

Durante la gala, se vivió otro momento de preocupación cuando se anunció que Lola Cortés estaba siendo atendida por especialistas debido a una crisis emocional. Aunque el conductor confirmó que se encontraba estable, varios televidentes notaron que se escuchaban sollozos en el fondo, aumentando la tensión de la noche. Así, el viernes de traición no solo dejó una nueva placa de nominados, sino también una gran carga emocional entre los granjeros.

Eleazar Gómez y Manola Díez se enfrentaron en La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana en La granja VIP?

La eliminación de Omahi dejó un giro inesperado en La granja VIP, ya que su “legado” como influencer consistió en nominar directamente a Lolita Cortés, convirtiéndola en la primera participante en ocupar un lugar en la placa de esta cuarta semana. Esta decisión marcó el inicio de una ronda de nominaciones cargada de tensión y estrategia.

Más tarde, Alberto del Río “El Patrón” se sumó a la lista de nominados tras perder el duelo de peones contra César Doroteo, lo que lo colocó automáticamente en riesgo de eliminación. El miércoles 5 de noviembre, durante las nominaciones grupales, los granjeros eligieron a Alfredo Adame y Eleazar Gómez para completar la placa.

La sorpresa de la noche fue el famoso “huevo dorado”, que otorgó a Fabiola Campomanes el poder de nominar a un quinto participante. Con esta ventaja, Fabiola eligió a Manola Díez. Sin embargo, Eleazar Gómez ganó el duelo de nominados y logró salvarse. Como parte de la dinámica de traición, decidió sacar a Manola Díez de la placa y colocar en su lugar a Jawy Méndez, dejando la lista de nominados conformada por cuatro granjeros en riesgo de eliminación.



Lolita Cortés

Alberto del Río “el Patrón”

Alfredo Adame y

y Jawy Méndez

Nominados La granja VIP cuarta semana / Redes sociales y canva

¿Cómo votar tu favorito en La granja VIP? Pasos para votar

Si quieres salvar a tu granjero favorito en La granja VIP, existen varias formas de hacerlo. A continuación, te explicamos paso a paso cómo votar y cómo aprovechar al máximo tus votos diarios.

En la página oficial

Ingresa a lagranjavip.tv/vota o desde tvazteca.com.

Busca a tu concursante favorito.

Cuentas con 10 votos diarios que puedes repartir entre varios granjeros o dedicar todos a uno solo.

Si respondes una breve encuesta, obtienes 10 votos adicionales.

2. En la app “TV Azteca En Vivo”

Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Escanea el código QR que aparece durante la transmisión por TV Azteca o Disney+.

Accede a la sección de La granja VIP y utiliza tus 10 votos diarios desde ahí.

¿Cómo votar en La granja VIP? / Redes sociales

¿Quién es el eliminado en La granja VIP este domingo 9 de noviembre?

Este domingo 9 de noviembre, en punto de las 8:00 p.m., se llevará a cabo la cuarta gala de eliminación de La granja VIP, y la tensión está al máximo. La semana pasada, Omahi fue eliminado del reality, dejando como legado la nominación directa de Lolita Cortés, quien desde entonces ocupa un lugar en la placa.

Las encuestas más recientes predicen que Jawy Méndez podría convertirse en el cuarto eliminado, ya que su votación se mantiene baja. Sin embargo, todo puede cambiar en las últimas horas, especialmente porque Lolita Cortés ha pedido públicamente al público que ya no vote por ella, pues está dispuesta a abandonar el programa por decisión propia.

Información en desarrollo...