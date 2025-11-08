Viernes de traición en La granja VIP: ¿Quién es salvado y traicionado por Eleazar Gómez HOY, 7 de noviembre?

Los granjeros están a la expectativa de lo que pase este viernes de “traición” en La granja VIP, y es que la decisión de Eleazar Gómez podría poner de cabeza las cosas en el programa. Tras ganar el duelo entre nominados, el actor tendrá la encomienda de salvar a un nominado y enviar a cualquier otro granjero a la placa, para así estar en riesgo de abandonar el reality. ¿Qué decidió?

Eleazar Gómez juego de traición en La granja VIP / Redes sociales

¿Qué es el viernes de “traición” en La granja VIP?

Esta esperada dinámica es una de las más intensas de La granja VIP. Cada semana, los concursantes se enfrentan a este reto estratégico que tiene el poder de modificar la lista de nominados, dejando en segundo plano los votos del resto.

Tal como explicó Kristal Silva, conductora del programa, consiste en lo siguiente:

El salvado del jueves tomará la decisión de intercambiar uno de los tres nominados (que no ganaron el juego) por uno de los granjeros que nunca estuvieron nominados. Kristal Silva

Esto implica que Eleazar Gómez, al haber ganado el duelo entre nominados, tiene la posibilidad de retirar a uno de los nominados que se encuentran en la actual placa de La granja VIP y sustituirlo por otro concursante que hasta el momento no corría peligro.

Este movimiento estratégico provoca tensión e incertidumbre entre los participantes, ya que cualquiera podría convertirse en la nueva víctima de la traición.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana en La granja VIP?

La eliminación de Omahi de La granja VIP dejó un giro adicional en la competencia, ya que el “Legado” del influencer consistió en nombrar a Lolita Cortés como la primera nominada de la semana, convirtiéndola en la primera en ocupar un lugar en la placa.

Posteriormente, se le sumó Alberto del Río “el Patrón”, quien, tras perder el duelo contra César Doroteo en su rol de peón, se convirtió en el segundo participante en riesgo de eliminación.

El miércoles 6 de noviembre se agregaron más nombres a la lista. Durante las nominaciones, los granjeros eligieron a Alfredo Adame y Eleazar Gómez (quien ganó el duelo de nominados y está a salvo) para acompañar al “Patrón” y a Lolita Cortés. Sin embargo, la sorpresa de la noche fue el “huevo dorado”, que otorgó a Fabiola Campomanes el poder de elegir a un quinto nominado.

De esta forma, la placa de nominados para la cuarta semana de La granja VIP quedó conformada por cuatro granjeros:



Lolita Cortés

Alberto del Río “El Patrón”

Alfredo Adame

Manola Díez

Nominados La granja VIP cuarta semana / Redes sociales y canva

La granja VIP: ¿A quién traicionó Eleazar Gómez y quién es el salvado?

La esperada gala de traición en La granja VIP se transmitirá este viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno. Además, los seguidores del programa pueden disfrutar del reality las 24 horas del día a través de Disney+, donde se muestran todos los detalles, reacciones y momentos inéditos detrás de cámaras.

Este capítulo promete generar una gran conversación en redes sociales, pues la decisión que tome Eleazar Gómez modificará la lista de nominados y pondrá en riesgo a un participante inesperado. ¿Qué decisión tomó el actor?

Información en desarrollo...

