La granja VIP: ¿A quién traicionará Eleazar Gómez? Filtran a qué granjero podría en la placa de nominación

Dentro de unas cuantas horas, se llevará a cabo la ‘Traición’ en ‘La granja VIP’. En esta dinámica, Eleazar Gómez, al haber ganado la prueba de salvación y salir de la placa, tendrá la oportunidad de sacar a un nominado e intercambiarlo por un granjero.

Para nadie es un secreto que Eleazar Gómez ha tenido roces con la mayoría de sus compañeros, por lo que el público está a la expectativa de su decisión. En medio de todo esto, se ha filtrado a quién podría traicionar el actor.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de ‘La granja VIP’?

Luego de que Eleazar Gómez saliera de la placa de nominación de La granja VIP, estos son los granjeros que se encuentran en peligro de salir hasta el momento:

Lola Cortés

Alfredo Adame

Alberto del Río ‘el Patrón’

Manola Díez

¿Por qué Eleazar Gómez se siente “excluido” en ‘La granja VIP’?

Desde la primera semana de ‘La granja VIP’, Eleazar Gómez ha tenido sus diferencias con varios compañeros, especialmente con Kim Shantal y César Doroteo ‘Teo’.

César Doroteo ‘Teo’ ha dicho abiertamente que no le agrada Eleazar por los comentarios que ha hecho sobre él. Y es que el actor lo ha llamado “Dorothy” y ha expresado que quiere su salida del reality.

Por su parte, Kim sigue molesta con él por su traición durante unas nominaciones. Habían quedado en nominar a Fabiola Campomanes. Sin embargo, él cambió de estrategia y decidió votar por Sandra Itzel. Desde allí, lo ha tachado de “falso” e “hipócrita”, a la vez que lo ha nominado en cada oportunidad que ha tenido.

Si bien al principio tenía una especie de camaradería con los llamados ‘Gym Bros’, esta se fue desgastando. Tan solo en la más reciente Asamblea, Kike Mayagoitia votó por él, diciéndole que no soportaba su falsedad.

En diversas ocasiones, Gómez ha expresado sentirse excluido por algunos de sus compañeros. Sostiene que él ha tratado de llevarse bien con todos, pero que algunos simplemente lo alejan.

¿A quién podría traicionar Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

En redes sociales, se han realizado encuestas sobre a quién podría traicionar Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’. Aunque han surgido muchos nombres, algunos seguidores del programa creen que el actor salvará a Manola Díez, pues se han vuelto bastante unidos en los últimos días. Asimismo, opinaron que posiblemente enviará a Kike Mayagoitia.

Esto, a modo de venganza por lo ocurrido en la Asamblea. También se teoriza que podría ser Kim Shantal por la manera en que se ha expresado de él, diciéndole que siempre se hace “la víctima”.

Cabe destacar que, en los últimos días, Eleazar ha ganado mucho apoyo. A pesar de las polémicas que ha tenido fuera del reality por golpear a sus exnovias, tal parece que el público ha decidido dale otra oportunidad, argumentando que “da contenido”.

Hay que recordar que esto es solo una mera especulación y solo se sabrá la decisión de Eleazar durante la gala de traición de esta noche. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Dónde y cuándo ver la gala de traición en ‘La granja VIP’?

Este viernes 7 de noviembre, se realizará la cuarta gala de traición en ‘La granja VIP’. Iniciará a las 9 pm y se transmitirá por el canal de Azteca UNO, así como en Disney+, aplicación en la que se puede ver el famoso 24/7.

Estos son los 13 granjeros que siguen en competencia hasta ahora:

Kim Shantal

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Alberto de Río ‘el Patrón’

Jawy Méndez

Lolita Cortés

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Manola Díez

Sergio Mayer Mori

