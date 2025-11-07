Eleazar Gómez asegura que su sentencia fue “injusta” tras golpear a su expareja: “Me pusieron un cuatro”

El nombre de Eleazar Gómez, actual participante de La granja VIP, vuelve a colocarse en el centro de la polémica. El actor, conocido por su participación en telenovelas juveniles, generó controversia luego de declarar que su condena por violencia doméstica fue “injusta”. Las palabras surgieron durante una charla en el reality. ¿Qué dijo exactamente?

Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram. / Instagram:@eleazargomez333

¿Cuáles son los antecedentes de violencia que tiene Eleazar Gómez?

A lo largo de su trayectoria artística, Eleazar Gómez, quien actualmente participa en La granja VIP, ha mantenido diversas relaciones sentimentales con mujeres del medio del espectáculo. Sin embargo, la mayoría de estos vínculos han terminado en medio de conflictos y señalamientos. En repetidas ocasiones, el actor ha sido acusado de mostrar conductas consideradas “agresivas” o “violentas”, situación que ha generado una constante controversia en torno a su vida personal.

A continuación, se presenta un recuento de sus romances más comentados y las circunstancias que los llevaron a su fin.



Danna: En 2009, durante las grabaciones de la telenovela Atrévete a soñar , Eleazar Gómez comenzó una relación con Danna Paola. En ese entonces, la cantante tenía solo 14 años, mientras que el actor contaba con 24. Aunque ninguno de los dos ofreció declaraciones públicas sobre las causas de su ruptura, la revista TVNotas difundió un video en el que ambos aparecían discutiendo.



, Eleazar Gómez comenzó una relación con Danna Paola. En ese entonces, la cantante tenía solo 14 años, mientras que el actor contaba con 24. Aunque ninguno de los dos ofreció declaraciones públicas sobre las causas de su ruptura, la revista TVNotas difundió un video en el que ambos aparecían discutiendo. Vanessa López: Posteriormente, Gómez mantuvo un romance con la modelo Vanessa López, que duró menos de un año . Tras su separación, ella decidió hablar públicamente y afirmó haber sufrido comportamientos posesivos y agresivos por parte del actor. “He recibido amenazas de él. Fue una relación con mucha violencia”, declaró en una entrevista.



. Tras su separación, ella decidió hablar públicamente y afirmó haber sufrido comportamientos posesivos y agresivos por parte del actor. “He recibido amenazas de él. Fue una relación con mucha violencia”, declaró en una entrevista. Elia Ezrré: Más tarde, Eleazar comenzó una relación con Elia Ezrré, quien inicialmente defendió al actor y desestimó las acusaciones que su exnovia Vanessa López había hecho . Sin embargo, tiempo después, la modelo reconoció que también vivió episodios de violencia durante su convivencia con él. “Al principio parecía el hombre ideal, pero cuando empezamos a vivir juntos comenzaron los problemas: primero los celos, luego los empujones y finalmente los jalones de cabello”, confesó.



. Sin embargo, tiempo después, la modelo reconoció que también vivió episodios de violencia durante su convivencia con él. “Al principio parecía el hombre ideal, pero cuando empezamos a vivir juntos comenzaron los problemas: primero los celos, luego los empujones y finalmente los jalones de cabello”, confesó. Gaby Ruiz: Otra relación breve en la vida del actor fue con Gaby Ruiz, exintegrante del programa Acapulco Shore. Su noviazgo apenas duró veinte días. La joven relató que Eleazar tenía un temperamento inestable y explosivo. Tenía arranques de enojo, cambios de humor repentinos. Incluso con sus amigos podía pasar de estar tranquilo a molestarse sin razón”, comentó en su momento.

Tal vez te interese: Acusan de nuevo a Eleazar Gómez de hacer trampa en la salvación de La granja VIP: ¿ahora sí lo sancionarán?

Eleazar Gómez / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Por qué Eleazar Gómez considera injusta su condena tras golpear a su expareja?

Durante la transmisión de La granja VIP, Eleazar Gómez sorprendió a los espectadores al retomar el tema de su arresto, algo que había evitado en anteriores entrevistas. En un diálogo con Alberto del Río, el actor aseguró que fue víctima de una “trampa” y que su proceso judicial estuvo lleno de irregularidades.

Vieron cómo vivía, vieron todo el ped... Literal, era de otro país y me la aplicaron bien duro, pero yo sí estuve preso. (...) Ahorita que estabas diciendo, me remontó. Digo, eso pasó hace cinco años. La gente siempre tiene una versión. Qué bueno que tú pudiste dar una explicación, porque yo pasé medio año ahí (en la cárcel) y la neta, injustamente. Es que me pusieron el cuatro. Eleazar Gómez

Sus palabras provocaron molestia entre internautas, quienes rápidamente reprobaron las palabras del actor, ya que creen, solo busca justificarse de sus malos actor. Aquí algunos de los comentarios:



"¡Lo peor es que la gente se lo está creyendo!”,

“Lo siento mucho todavia le dice el patrón” y,

“Pero, ¿sabes porque justo se lo dijo al patrón? Porque el Patrón gana el juego de salvación, lo salves a él… porque “pobrecito, estuvo en la cárcel injustamente”.

Además, la conversación se volvió viral en redes, donde muchos interpretaron sus declaraciones como una falta de responsabilidad frente a un hecho que fue documentado y judicialmente comprobado.

Tal vez te interese: ¿Quién es la madre de Eleazar Gómez y Zoraida Gómez? Aseguran vive en la enfermedad y el olvido familiar

Eleazar diciendo que estuvo INJUSTAMENTE preso y que le PUSIERON UN 4 habla perfectamente de lo que es como remedo de hombre; calificativos sobran para definir a este pocos 🥚🥚 #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/o1YPeF43UD — Julio Núñez (@julioamx) November 6, 2025

¿Por qué Eleazar Gómez fue encarcelado?

El caso de Eleazar Gómez fue uno de los más sonados en 2020. Las imágenes de Tefi Valenzuela, exnovia del actor, con lesiones visibles en el rostro circularon ampliamente en medios de comunicación, y los reportes policiales confirmaron que el actor fue detenido en flagrancia tras una agresión en su departamento de la Ciudad de México.

Tras la denuncia, Eleazar fue arrestado y procesado judicialmente, permaneciendo en prisión por más de tres meses mientras se desarrollaba la investigación. El caso generó gran atención mediática debido a la fama de ambos y a la amplia cobertura que recibió en los medios.

En el marco del proceso legal, el actor optó por un juicio abreviado, a través del cual admitió los hechos, ofreció una disculpa pública, reparó el daño y cumplió con las condiciones impuestas por las autoridades para recuperar su libertad. Desde entonces, la relación entre ambos llegó a su fin, y cada uno siguió adelante con su carrera profesional de manera independiente.

Tal vez te interese: ¿Eleazar Gómez sí es violento? Su novia lo encubre por una poderosa razón, revela Ana María Alvarado