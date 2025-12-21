La granja VIP: ¿Quién ganará el reality? Así irían las votaciones hoy domingo 21 de diciembre

Dentro de unas horas, se vivirá la gran final de ‘La granja VIP’. Tras casi tres meses de encierro, se decidirá al granjero que obtendrá el premio de dos millones de pesos. Recordemos que actualmente hay cinco finalistas:

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Kim Shantal

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Por supuesto, las redes sociales han sido todo un caos. Cada fandom parece estar dispuesto a lo que sea para que su favorito consiga el primer lugar. Te contamos cómo presuntamente irían las votaciones hasta el momento.

Te recomendamos: ¿Quién es el eliminado de La granja VIP HOY, 19 de diciembre? Este granjero se despide de la gran final

¿Quiénes participaron en ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’ comenzó el pasado 12 de octubre con 16 celebridades dispuestas a todo para ganar. Con el paso de las semanas, uno a uno fue saliendo por decisión del público hasta quedar solamente cinco. Estos fueron los eliminados del show:

Primera eliminada: Carolina Ross

Carolina Ross Segunda eliminada: Sandra Itzel

Sandra Itzel Tercer eliminado : Omahi

: Omahi Cuarto eliminado: Jawy Méndez

Jawy Méndez Quinta eliminada: Manola Díez

Manola Díez Sexto eliminado: Kike Mayagoitia

Kike Mayagoitia Séptima eliminada: Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes Octava eliminada: Lis Vega

Lis Vega Noveno eliminado: Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori Décimo eliminado/semifinalista: Alberto del Río ‘el Patrón’

Lolita Cortés se retiró voluntariamente a la cuarta semana. En aquel momento, la actriz explicó que no podía con la presión del reality y que su salud emocional estaba en riesgo. Se ha especulado que la producción la multó por su decisión.

“Esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Al contrario, esta decisión es para continuar en los escenarios, pero tengo que curarme, tengo que sanar. Me necesito ir”, manifestó en ese entonces.

La granja VIP / Redes sociales

¿Cómo irían las votaciones de ‘La granja VIP’ hoy domingo 21 de diciembre?

Desde el pasado lunes 15 de diciembre, los fans tuvieron la oportunidad de votar por el granjero que desean ver como el ganador absoluto de ‘La granja VIP’. De acuerdo con diversas encuestas realizadas en redes sociales, incluidas en la página de ‘Vaya Vaya’, los participantes con mayor apoyo son:

Alfredo Adame con el 47%

Eleazar Gómez con el 37%

En tanto que César Doroteo ‘Teo’, ‘la Bea’ y Kim Shantal solo contarían con el 8%, 5% y 3% de apoyo, respectivamente. Si la tendencia sigue así, los finalistas se posicionarían de la siguiente manera:

Ganador: Alfredo Adame

Alfredo Adame Segundo lugar: Eleazar Gómez

Eleazar Gómez Tercer lugar: César Dotoreo ‘Teo’

César Dotoreo ‘Teo’ Cuarto lugar: La Bea

La Bea Quinto Lugar: Kim Shantal

Cabe destacar que esto no es información oficial y solo se conocerá al ganador oficial hasta la gala de hoy domingo 21 de diciembre.

La granja VIP / Redes sociales

No te pierdas: Tras salir de La granja VIP, Sergio Mayer Mori revela que Natália Subtil no le permite ver a su hija

¿Dónde y cuándo ver la gran final de ‘La granja VIP’?

La gran final de ‘La granja VIP’ se vivirá este domingo 21 de diciembre. Comenzará a las 8pm y será transmitido por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, app en la que también se puede ver el 24/7.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, se ha reportado que sí habrá una segunda temporada en 2026. Cambiarían al conductor estelar por Kristal Silva, quien fungió como copresentadora.

Mira: ¿Pati Chapoy ya decidió al ganador de La granja VIP? Su favoritismo desata polémica a días de la final