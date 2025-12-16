¿La Bea expulsada de ‘La granja VIP’? Acusan a la comediante de presuntamente tratar mal a los animales
A través de redes sociales, se ha viralizado un video en el que se puede ver a ‘la Bea' en el que se le vería, presuntamente, maltratando a unos cerdos en ‘La granja VIP’.
A pocos días de la gran final de ‘La granja VIP’, ‘La Bea’, quien se coronó como una de las semifinalistas, enfrenta la polémica. Y es que en las últimas horas se ha viralizado un video en el que, aparentemente, está maltratando a los animales de la granja, ¿será sancionada?
¿Quiénes son los semifinalistas de ‘La granja VIP’?
Tras la eliminación de Sergio Mayer Mori, estos famosos se convirtieron en semifinalistas:
- La Bea
- Eleazar Gómez
- Alfredo Adame
- Alberto del Río ‘el Patrón’
- César Doroteo ‘Teo’
- Kim Shantal
Para la última semana, la dinámica cambiará para poder designar a los cinco que llegarán a la gran final. Este es el calendario de la última semana:
- Lunes de asamblea: Los granjeros nominarán cara a cara. Al final, dos quedarán nominados.
- Martes de duelo: El público elegirá a dos granjeros que se batirán a duelo. El ganador se convierte en el primer finalista. El perdedor será el tercer nominado.
- Miércoles de duelo: El público vuelve a elegir a otros dos granjeros para que peleen en el duelo. El ganador se convierte en el segundo finalista. El perdedor será el cuarto nominado.
- Jueves de salvación: Los nominados luchan no solo para salir de la placa, sino también para convertirse en el tercer finalista.
- Viernes de eliminación: El público vota para eliminar a un nominado. Al final, solo quedarán los cinco finalistas.
¿Por qué ‘la Bea’ está siendo funada en ‘La granja VIP’?
A unas cuantas horas de la última asamblea en ‘La granja VIP’, circuló un video en el que se le vería a ‘la Bea’, presuntamente, pateando a los cerdos del establo para tratar de sacarlos. Tras “pedirles” en reiteradas ocasiones que se movieran, la comediante le pidió ayuda a Teo para moverlos.
Los dos “patean” a los cerdos mientras los sacan del establo. Aunque solo fue para moverlos del lugar, mucha gente consideró que sus acciones podrían considerarse como “maltrato animal” y por ello han exigido que se le sancione.
Pese a todo, algunos han salido en su defensa, señalando que solo los estaba “acarreando” y hasta culparon a los fans de Eleazar de tratar de “desprestigiar” a la celebridad.
Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:
- “Los sacó volando de una patada, de seguro”
- “Quien sabe de cerdos, sabe que eso es una caricia”
- “Si lo hicieran con Eleazar, todos se le van encima”
- “Si hasta Eleazar los patea”
- “Eso es maltrato animal”
- “Ojalá la expulsen”
- “La gente bien ridícula”
¿Quién es ‘la Bea’, semifinalista de ‘La granja VIP’?
- Tania González, mejor conocida como ‘la Bea’ es una comediante de stand-up.
- Nació el 9 de agosto de 1992. Actualmente tiene 33 años.
- Si bien estudió psicología educativa, no ejerció y se dedicó a la comedia.
- Ha participado en varios programas como ‘LOL’ y ‘La Isla’. También ha dado shows en diversas partes de la república.
- Desde hace varios años, tiene una relación con Isra Punk. Ya están comprometidos.
