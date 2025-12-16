¿La Bea expulsada de ‘La granja VIP’? Acusan a la comediante de presuntamente tratar mal a los animales

A pocos días de la gran final de ‘La granja VIP’, ‘La Bea’, quien se coronó como una de las semifinalistas, enfrenta la polémica. Y es que en las últimas horas se ha viralizado un video en el que, aparentemente, está maltratando a los animales de la granja, ¿será sancionada?

La Bea

¿Quiénes son los semifinalistas de ‘La granja VIP’?

Tras la eliminación de Sergio Mayer Mori, estos famosos se convirtieron en semifinalistas:

La Bea

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Alberto del Río ‘el Patrón’

César Doroteo ‘Teo’

Kim Shantal

Para la última semana, la dinámica cambiará para poder designar a los cinco que llegarán a la gran final. Este es el calendario de la última semana:

Lunes de asamblea: Los granjeros nominarán cara a cara. Al final, dos quedarán nominados.

Los granjeros nominarán cara a cara. Al final, dos quedarán nominados. Martes de duelo: El público elegirá a dos granjeros que se batirán a duelo. El ganador se convierte en el primer finalista. El perdedor será el tercer nominado.

El público elegirá a dos granjeros que se batirán a duelo. El ganador se convierte en el primer finalista. El perdedor será el tercer nominado. Miércoles de duelo: El público vuelve a elegir a otros dos granjeros para que peleen en el duelo. El ganador se convierte en el segundo finalista. El perdedor será el cuarto nominado.

El público vuelve a elegir a otros dos granjeros para que peleen en el duelo. El ganador se convierte en el segundo finalista. El perdedor será el cuarto nominado. Jueves de salvación: Los nominados luchan no solo para salir de la placa, sino también para convertirse en el tercer finalista.

Los nominados luchan no solo para salir de la placa, sino también para convertirse en el tercer finalista. Viernes de eliminación: El público vota para eliminar a un nominado. Al final, solo quedarán los cinco finalistas.

La Granja VIP semana final

¿Por qué ‘la Bea’ está siendo funada en ‘La granja VIP’?

A unas cuantas horas de la última asamblea en ‘La granja VIP’, circuló un video en el que se le vería a ‘la Bea’, presuntamente, pateando a los cerdos del establo para tratar de sacarlos. Tras “pedirles” en reiteradas ocasiones que se movieran, la comediante le pidió ayuda a Teo para moverlos.

Los dos “patean” a los cerdos mientras los sacan del establo. Aunque solo fue para moverlos del lugar, mucha gente consideró que sus acciones podrían considerarse como “maltrato animal” y por ello han exigido que se le sancione.

Pese a todo, algunos han salido en su defensa, señalando que solo los estaba “acarreando” y hasta culparon a los fans de Eleazar de tratar de “desprestigiar” a la celebridad.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Los sacó volando de una patada, de seguro”

“Quien sabe de cerdos, sabe que eso es una caricia”

“Si lo hicieran con Eleazar, todos se le van encima”

“Si hasta Eleazar los patea”

“Eso es maltrato animal”

“Ojalá la expulsen”

“La gente bien ridícula”

A puras patadas, gritos, insultos, tratan a los cerditos, la Bea y el Teo.

En serio, por qué normalizan esto.

Por qué se tapan los ojos ante esto.

Que coraje.#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/a0LIzXXdOG — ∞ Irëm∞ (@Koddoku) December 15, 2025

¿Quién es ‘la Bea’, semifinalista de ‘La granja VIP’?

Tania González, mejor conocida como ‘la Bea’ es una comediante de stand-up.

Nació el 9 de agosto de 1992. Actualmente tiene 33 años.

Si bien estudió psicología educativa, no ejerció y se dedicó a la comedia.

Ha participado en varios programas como ‘LOL’ y ‘La Isla’. También ha dado shows en diversas partes de la república.

Desde hace varios años, tiene una relación con Isra Punk. Ya están comprometidos.

