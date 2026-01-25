TVNotas Wrapped 2025: Tu año en chismecito… todas las polémicas del espectáculo que viste en la revista

El 2025 estuvo lleno de controversias: famosos que se enfermaron cuando menos lo esperaban, parejas que se armaron y se desarmaron, escándalos que se hicieron virales, pleitos que estallaron en redes y momentos que nadie veía venir. Y sí, como siempre, TVNotas te contó todo, paso a paso y sin perder ningún detalle.

Tú… leíste, comentaste y hasta compartiste las notas más polémicas “nomás para que se enteren”.

Este resumen solo confirma lo que ya sabíamos: el chismecito fue tu alimento emocional del año y estas fueron las notas que más te gustaron.

Tu top de chismes:

Si hubo cámaras prendidas, tú estuviste ahí. En 2025 seguiste de cerca cada reality que prometía drama y cumplía. Desde La granja VIP, donde las polémicas explotaron desde el día uno, hasta los roces, traiciones y berrinches que se cocinaron en MasterChef Celebrity, La casa de los famosos All-Stars y Top Chef VIP. No se te fue ni una pelea, ni un comentario fuera de lugar, ni un eliminado polémico. Básicamente, viviste el año con control remoto en mano, el streaming prendido y el chisme activado al máximo.

Mira: Productora de La casa de los famosos México lanza dardo y habla sin filtros de La granja VIP

La granja VIP / Redes sociales

Tu nota más leída:

La batalla entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia fue la historia que no soltaste en todo el año. El pleito por el bienestar del hijo de Julián Figueroa (qepd) escaló hasta convertirse en una guerra mediática con denuncias, acusaciones de violencia, rumores de infidelidad contra el esposo de Maribel, Marco Chacón y señalamientos de supuesto consumo de sustancias por parte de Imelda, quien incluso tuvo que hacerse antidoping en vivo. A esto se sumó la controversia por la supuesta vigilancia extrema en la casa de Maribel, un detalle que volvió el conflicto aún más explosivo y convirtió esta nota en tu lectura obligada en cada actualización.

Puedes ver: ¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón a la cárcel? Estas serían las consecuencias si mienten en tribunales

Maribel Guardia e imelda Tuñón / Archivo TVNotas, Cortesía y redes sociales

Tu famoso más buscado:

Christian Nodal no salió de tu radar en todo el 2025. Cada paso suyo venía con polémica incluida y tú estuviste pendiente de todas. Desde su matrimonio con Ángela Aguilar, los roces y declaraciones cruzadas con Cazzu por su hija, hasta la conversación que se abrió en redes por el cambio de género de su hermane. El cantante se convirtió en un imán de titulares y, sin importar el tema, siempre terminaba dando de qué hablar… y tú, buscándolo una y otra vez.

Mira: Christian Nodal demandaría a Cazzu para convivir con su hija, aseguran ¿la argentina lo está chantajeando?

Christian Nodal / Redes sociales

Tu drama más controversial:

Las despedidas más dolorosas del año también vinieron cargadas de conflicto. La pérdida de figuras como Paquita la del Barrio y Silvia Pinal no solo sacudió al espectáculo, también destapó pleitos familiares, testamentos impugnados, herencias millonarias en disputa y secretos que salieron a la luz cuando nadie los esperaba. Un drama que mezcló duelo, poder y dinero, y que mantuvo a todos atentos a cada nuevo capítulo.

No te pierdas: Hermana de Paquita, la del barrio revela que no fue incluida en su testamento; ¿cuál fue la razón?

Silvia Pinal / Redes sociales

Tu “antes y después” más buscado:

Este año, el bisturí, las agujas y las máquinas regenerativas fueron casi tan protagonistas como las alfombras rojas. Los famosos se lanzaron sin miedo a retocarse o reinventarse, y cada cambio se volvió conversacionales en redes sociales.

Pero sin duda, los retoques de Ninel Conde fueron los que más llamaron la atención y encendieron debates, siendo el cambio de color de ojos, el arreglito más viral del año.

Puedes ver: Ninel Conde responde a las críticas por someterse a nuevas cirugías: “Si es fea la que critica no cuenta”

Ninel Conde / Redes sociales

Tu tendencia más repetida:

Las películas polémicas se volvieron tu tema recurrente del año. Emilia Pérez fue el mejor ejemplo: una cinta que no dejó a nadie indiferente y que provocó debates durante meses por la participación de Karla Sofía Gascón y la actuación de Selena Gomez, desatando polémicos comentarios de Eugenio Derbez.

Opiniones divididas, aplausos, críticas y discusiones en redes sociales, marcaron esta tendencia que repetiste una y otra vez, porque cuando el cine se mezcla con controversia, tú siempre estás ahí para mantenerte actualizado.

Checa: Karla Sofía Gascón y la ola de odio por Emilia Pérez, la llevó a intentar decisiones extremas

Karla Sofía Gascón defiende a Selena Gomez de Eugenio Derbez / Redes sociales

Tu pleito más comentado:

Este año, las amistades del espectáculo se rompieron: aunque todo parecía bien, de un momento a otro, todo quedó expuesto. Hubo pleitos que dieron de qué hablar, pero sin duda, Faisy rechazando compartir foro con Mariana Echeverría fue uno de las rupturas más mediáticas y de la cuál estuviste siempre pendiente para ver si volvían a verse o a hablarse.

Puedes ver: ¡Mariana Echeverría ‘regresa’ a Me caigo de risa! Así reaccionó Faisy al momento inesperado ¿se fue del foro?

Mariana Echeverría y Faisy en Me caigo de risa / Archivo TVNotas, @galavision e internet/

Tu descubrimiento favorito:

Este año conociste como nunca el universo de los nepobabies, esas figuras que nacen bajo un reflector prestado pero que intentan demostrar que también tienen brillo propio. La conversación se encendió en 2025 y tú estuviste ahí, leyendo y opinando, quién sí traía talento y quién solo traía apellido.

Con el revuelo de Bu Cuarón abriendo el concierto de Dua Lipa hasta las primeras apariciones públicas de otros jóvenes, descubriste que muchos hijos de famosos están buscando su lugar sin depender de su linaje. Entre debuts, preparación formal, por supuesto polémicas y hasta shippeos inesperados, estos nuevos rostros del espectáculo fueron tu pasatiempo favorito, porque nada te gusta más que ver quién logra despegar… y quién sigue aprendiendo a volar.

Checa: Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, responde críticas tras abrir concierto de Dua Lipa en CDMX ¿le vale?

Bu Cuarón hija de Alfonso Cuarón es criticada tras presentarse en el show de Dua Lipa. / Redes sociales

Tus crisis de famosos más seguidas:

En 2025, la salud de los famosos se volvió un termómetro que subía y bajaba sin aviso, como si todo el mundo del espectáculo hubiera estornudado al mismo tiempo. Entre infartos repentinos, diagnósticos inesperados, tratamientos y batallas que no todos pudieron ganar, el año dejó claro que la fama no vacuna contra la vulnerabilidad y nadie está exento de padecer alguna enfermedad.

Desde el corazón de Enrique ‘El Perro’ Bermúdez peleando por mantenerse encendido, hasta las quimioterapias preventivas de ‘La Chupitos’, pasando por la leucemia que llevó al límite a un actor de La rosa de Guadalupe, así como la paulatina recuperación de Ricardo Casares por un infarto, los hongos pulmonares que casi vencen a Toño Mauri o las luchas finales de Memo del Bosque, cada historia nos recordó que ningún reflector borra la fragilidad humana.

Puedes ver: Memo del Bosque: Destapan video inédito del productor que murió en abril

Muere Memo del Bosque / IG: @memodelbosquetv

Tu predicción para 2026:

Fue un 2025 donde los famosos parecían competir por quién daba la nota más viral. Entre romances que duraron menos que un story, pleitos que explotaron como palomitas y realities que nos tuvieron con el ojo cuadrado, TVNotas no dejó de sonar en redes. Hubo exclusivas que prendieron fuego, declaraciones que nadie vio venir y momentos que se quedaron en la memoria colectiva.

Con esto, el siguiente año pinta para comentar los chismecitos más picantes con familia y amigos y decir: “¡qué fuerte!… pero pásame el link” para enterarte como siempre a través de TVNotas de las mejores noticias del mundo del entretenimiento.

¡Este fue tu TVNotas Wrapped 2025!

Si alguien dudaba de que te encanta el espectáculo, aquí está la prueba... nunca dejaste una nota a medias y si te buscan, seguramente ya estás leyendo otra porque si el chismecito fuera un deporte, tú ya estarías en la Selección Nacional.