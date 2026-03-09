¡Ana Bárbara se le va con todo a Ceriani! Lo demanda tras vincularla presuntamente con la delincuencia

La cantante Ana Bárbara presentó una demanda contra el periodista Javier Ceriani, lo que abrió un nuevo episodio en el conflicto entre la intérprete y el comunicador. La acción legal surge luego de diversas declaraciones difundidas por el presentador, ¿qué dijo y por qué decidió proceder de esta forma ‘la Reina grupera’? Te contamos los detalles.

¿Por qué Ana Bárbara demandó a Javier Ceriani? Esto dicen las acusaciones,

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Ana Bárbara?

En 2025, el periodista Javier Ceriani realizó diversas declaraciones en las que habló sobre la trayectoria personal de Ana Bárbara y mencionó episodios relacionados con personas cercanas a la cantante. Durante sus comentarios, recordó el caso de Martín Fabián, expareja de la intérprete, quien fue víctima de un secuestro cuando mantenía una relación con ella.

“Ana Bárbara no tiene el poder (para secuestrarlo), pero le comentó a alguien muy poderoso de México que estaba sacada de onda porque, supuestamente, Martín Fabián le había quitado un millón de dólares y lo secuestraron en la Condesa. Jorge Reynoso fue quien ayudó a que lo liberaran. Al salir, fue a verla para que le diera una explicación”, señaló Ceriani al referirse a ese episodio. El periodista también mencionó al empresario Jorge Reynoso al hablar sobre la liberación de Fabián.

En sus declaraciones, Ceriani aseguró que, según su versión, la cantante presuntamente contaba con la protección de una persona influyente. “El protector que tenía Ana Bárbara no era Joan Sebastian, era alguien mucho más poderoso que él. Por ello José Manuel Figueroa la dejó colgada con el vestido de novia y se fue con Ninel Conde. El vestido ya estaba comprado”, comentó el periodista.

Ceriani continuó con otras afirmaciones sobre el entorno de la cantante. “Ana Bárbara tiene armas en su casa. No se sabe si son por el trabajo de su pareja o por qué. Antero (padre de la también compositora) me afirmó que hubo una situación con uno de sus nietos. El adolescente vio un arma y como estaba deprimido la tomó. No sé qué hijo fue”, expresó.

Además, agregó: “También visitaba a Ángel del Villar aunque no era su productor ni compositor. Él es un hombre al que se le vincula en serias investigaciones en EU. La protegía”, dijo en referencia a Ángel del Villar.

Demanda de Ana Bárbara contra Javier Ceriani: qué pasó y qué dicen las acusaciones,

¿Por qué demandó Ana Bárbara a Javier Ceriani?

La cantante Ana Bárbara presentó una demanda por difamación contra el periodista y creador de contenido Javier Ceriani, luego de una serie de declaraciones difundidas en su programa de YouTube en las que la vinculó presuntamente con actividades relacionadas con personas polémicas. De acuerdo con el documento legal, la intérprete busca reclamar daños por lo que considera afirmaciones falsas difundidas públicamente.

En la demanda, presentada ante el Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, se señala que Ceriani realizó “docenas de afirmaciones falsas” sobre la cantante, asegurando en sus transmisiones que tendría vínculos con cárteles del narcotráfico, que daría refugio a criminales y que habría cometido perjurio. El documento sostiene que dichas acusaciones carecen de sustento y que fueron difundidas de manera temeraria.

En la demanda también se expone que la intérprete —conocida en el ámbito musical por su trayectoria dentro del regional mexicano— decidió emprender acciones para que el comunicador responda por las declaraciones realizadas en su espacio digital. Según la demanda, la finalidad es responsabilizarlo por la difusión de señalamientos que, afirma, dañan su reputación.

En el documento se argumenta además que la cantante y compositora busca que se reparen los daños derivados de esas publicaciones, luego de que las afirmaciones fueran difundidas ante la audiencia del programa del periodista. El caso se desarrolla en tribunales de California, donde el comunicador reside o realiza actividades, y donde —según la demanda— se habría generado parte del daño señalado por la artista.

Ana Bárbara vs Javier Ceriani: la demanda por difamación tras acusaciones en YouTube.

¿Quién es Ana Bárbara?

Ana Bárbara es una cantante nacida en Río Verde, San Luis Potosí, México, el 10 de enero de 1971. A lo largo de su carrera se ha desarrollado como compositora, actriz, coreógrafa y productora dentro de la industria del entretenimiento. Su trayectoria en la música regional mexicana incluye el Premio Grammy Latino obtenido en 2005 y una nominación al Premio Grammy en 2006, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, develada en 2016. También ha colocado más de 40 canciones en listas de popularidad de Billboard en Estados Unidos.

Antes de consolidarse como cantante, inició su carrera en el modelaje y representó a su estado natal en el certamen Señorita México 1989. Posteriormente fue elegida “Rostro del Heraldo” y recibió el título de “Embajadora de la Canción Ranchera”, con el que llegó a presentarse frente a Juan Pablo II en el Vaticano. Su debut discográfico ocurrió en 1994 y, un año después, su segundo material le dio proyección internacional dentro del movimiento grupero que tuvo gran presencia en la música mexicana hacia finales del siglo XX.

Durante la década de los noventa grabó varios álbumes con la compañía Fonovisa Records, bajo la producción de figuras como Marco Antonio Solís, Aníbal Pastor y Jorge Avendaño. En esos años se difundieron sencillos como Nada, La trampa, Me asusta pero me gusta y No lloraré. En las décadas siguientes continuó publicando álbumes y sencillos dentro del regional mexicano, además de producir y promocionar música de forma independiente, manteniéndose activa en la industria musical.

