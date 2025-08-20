Ana Bárbara responde si José Manuel Figueroa, su ex, violenta a sus parejas: “Todo cae por su propio peso”

El nombre de José Manuel Figueroa tomó fuerza en las últimas semanas tras su guerra de declaraciones con su exnovia, Ninel Conde, quien hasta lo llegó a acusar de ejercer “violencia verbal”, por lo que, en redes sociales, ha resurgido la especulación de que el cantante, presuntamente, llegaba a agredir de alguna forma a sus parejas. Recientemente, Ana Bárbara, quien fue novia del artista, reaccionó ante este tema, ¿José Manuel Figueroa la violentó?

Ana Bárbara / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa?

El romance entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa comenzó en 1996, cuando ambos comenzaban a despuntar en la música. En aquel entonces, él tenía 21 y ella 25 años, convirtiéndose en una de las parejas más populares del momento.

Su relación duró unos cuantos años y se separaron a finales de los 90. Aunque en ese entonces no quisieron dar declaraciones, en entrevistas posteriores ambos admitieron que, si bien se querían mucho, su noviazgo fue “complicado”.

Especialmente, José Manuel Figueroa ha declarado que Ana Bárbara fue muy importante para él y, a pesar de los años, le sigue teniendo un cariño muy especial.

“Es una persona que, siempre que se me viene el recuerdo, me llena el alma de canciones. Fue una relación que tuvo cosas bellísima”, expresó. De igual forma, ha dejado ver que la admira como cantante: “Tuve la fortuna de compartir con alguien la música, de que ella compartiera su música conmigo”, resaltó.

En 2022, tuvieron una disputa por la autoría de la canción ‘Fruta prohibida’. José Manuel Figueroa aseguró que había ayudado a componer el tema, mientras que Ana Bárbara sostuvo que ella era la única autora.

Se inició un proceso legal, en el que, según palabras del propio artista, solo buscaba que se le reconociera como coautor. Se ha dicho que la grupera ganó la demanda. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado de forma oficial.

José Manuel Figueroa y Ana Bárbara / Redes sociales

¿Ana Bárbara fue violentada por José Manuel Figueroa durante su noviazgo?

Recientemente, Ana Bárbara tuvo un encuentro con la prensa, en el que se le preguntó sobre si José Manuel Figueroa llegó a ser violento con ella o si lo cree capaz de haber agredido a alguna de sus exparejas.

Ante esto, la cantante dejó claro que no le interesaba hablar sobre su exnovio. No obstante, dio una declaración que llamó la atención del público y que muchos interpretaron como una manera de confirmar que, presuntamente, el hijo de Joan Sebastián sí tiene tendencias agresivas.

“Nada me importa de eso. Ni siquiera así. No es momento para hablar de ese tipo de cosas. Lo único que les puedo decir es que todo en la vida cae por su propio peso. Lo bueno te lo regresa el universo, lo malo también te lo regresa el universo” Ana Bárbara

Finalizó la conversación diciendo que, en esta etapa de su vida, está enfocada en la música y su familia: “Soy muy feliz”, concluyó.

Hasta el momento, José Manuel Figueroa no se ha pronunciado ante las declaraciones de Ana Bárbara y solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus proyectos profesionales.

"Todo en la vida cae por su propio peso": Ana Bárbara confiesa si es verdad que José Manuel Figueroa es una persona v10l3nt4 con sus parejas.



¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre Ninel Conde?

Previo a que Ninel Conde entrara a ‘La casa de los famosos México 2025’, José Manuel Figueroa se le fue con todo después de que la actriz confesara que le había sido infiel. El cantante dio a entender que la celebridad era una interesada.

“Yo creo que nunca se percató, que nunca fui feliz. Yo creo que nunca se percató, que nunca fue una mujer de hacer un desayuno. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo”, expresó.

Ante esto, Ninel le exigió que dejara de hablar sobre ella, ya que no solo podía tomar acciones legales, sino también podría revelar más detalles de su romance.

“Eso que está haciendo esta persona que me dices es violencia verbal y no se lo voy a permitir. Él sabe lo que me hizo, lo que vivió conmigo, y se acuerda de lo que hizo. Mejor calladito. Si yo hablara de lo que él me hacía, no le conviene. Que mejor nos quedemos como estamos. Yo no he querido dar detalles porque son muy fuertes”, sostuvo.

