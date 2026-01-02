Las cirugías estéticas de los famosos en 2025: los mejores y peores arreglitos que dieron de qué hablar

En 2025, las celebridades no escatimaron cuando se trató de lucir jóvenes, radiantes y con una imagen renovada. Con tal de verse bien y mejorar su apariencia, muchos famosos recurrieron a cirugías plásticas y tratamientos estéticos, que van desde el bótox, lipoesculturas y hasta implantes. A continuación, te decimos quienes fueron los que en este año recurrieron a los expertos para hacerse sus arreglitos y seguir luciendo increíblemente bien. ¡Ninel Conde, Arleth Terán y más!

Famosos que se sometieron a cirugías plásticas este 2025. / Redes sociales

Cirugías estéticas de Ninel Conde: cambios extremos y polémica por posible dismorfia

Luego de algunos cambios físicos evidentes, a inicios de 2025, el Dr. Gama Román analizó la larga lista de cirugías de Ninel Conde y advirtió que la artista estaba “al límite de lo normal y a punto de dismorfia”.

Este año, ‘el Bombón asesino’ sorprendió en La casa de los famosos México con un rostro transformado: lució la punta de la nariz más levantada, labios rellenos con ácido hialurónico, pómulos marcados y mentón reducido.

Para rematar, en octubre, dejó a todos sin palabras al aparecer con ojos verde olivo, un cambio radical que avivó el debate sobre sus múltiples procedimientos estéticos que la hacen lucir irreconocible.

Ninel Conde cirugía plástica. / Redes sociales

Toñita antes y después: nuevos implantes, lipoescultura y lipotransferencia de glúteos, así se ve ahora

Toñita, la exacadémica inició 2025 estrenando figura. Se sometió a un cambio de implantes, una liposucción y una lipotransferencia de glúteos.

“Me operé las bubis, me hicieron una asimetría y me cambiaron los implantes, los anteriores llevaban 20 años conmigo. Siempre he tenido pompas, pero con el tiempo se desgastaron (ríe). El ejercicio y los médicos me ayudaron a acomodarlas”, expresó en TVNotas.

Toñita antes y después / Instagram

Arleth Terán y sus tratamientos estéticos 2025: bótox y tecnología regenerativa

La actriz, Arleth Terán está a favor de los “arreglitos”. Reveló que utiliza máquinas regeneradoras de piel para mejorar firmeza y textura, además de aplicarse bótox cuando no está grabando algún proyecto.

“He usado las maquinas que regeneran la piel y ayuda a que tenga más firmeza. Por lo regular me aplico bótox cuando no estoy en proyecto como actriz. Me gusta que mi personaje pueda gesticular”, dijo la actriz feliz de encontrar lo que busca, un equilibrio entre naturalidad y rejuvenecimiento que no comprometan su movimiento facial.

Arleth Teran antes y después / Archivo TVNotas / @arleth_teran111

Crista, la mamá de Gala Montes y sus cambios físicos en 2025: Se somete a estimuladores cutáneos tras batalla contra el cáncer

En marzo, la mamá de Gala Montes se realizó un tratamiento con estimuladores cutáneos para activar la producción de colágeno y elastina.

“Hago todo esto para verme mejor, no por querer ligar”, explicó, recordando que también pasó por cirugías reconstructivas luego de enfrentar dos cánceres. Hoy celebra cinco años en remisión.

Mamá de Gala Montes se sometió a una cirugía estética / Archivo TVNotas

Aumento de busto de Ferka en 2025: su primera cirugía estética

En abril, Ferka confirmó que se sometió a su primera cirugía estética: aumento de busto. “Es mi primera cirugía. La gravedad hizo lo suyo y la maternidad también, así que tuve que recurrir a un buen cirujano. Gracias a Dios, me porté bien y los Reyes Magos me trajeron mi regalo. Cobré mi vale”, compartió. Su entonces pareja, Jorge Losa, lo había adelantado días antes.

Ferka después de la cirugía de aumento de tallas de busto. / Liliana Carpio / TVNotas y RRSS, 2025

Brigitte Bozzo reduce cintura, busto y glúteos por salud y estética en 2025

La actriz de LCDLFMX se sometió a una cirugía para reducir busto y cintura, además de retirar parte del volumen en los glúteos.

“Me quité busto para evitar dolores por escoliosis”, explicó. Tras una mala experiencia previa, buscó corregir y equilibrar su figura. El procedimiento fue “muy doloroso”, pero asegura sentirse mejor.

“Me hice una reducción. La última vez que me operé el doctor no hizo un buen trabajo. Me quité busto para evitar los dolores que tenía de escoliosis (curvatura anormal de la columna vertebral), por el peso del mismo busto. También me quitaron unas partes de las pompas que no me daban tanta seguridad ¡Fue muy doloroso!”, dijo.

Briggitte Bozzo cirugía 2025 / Archivo TVNotas

Damaris Rojas se opera los párpados y rejuvenece su mirada con Morpheus en 2025

A mediados de año, Damaris Rojas se realizó una blefaroplastia para eliminar exceso de piel en párpados. “Tenía bolsas de grasa que me daban mirada cansada y con el ojo encapotado. No duele”, contó. Aprovechó también para hacerse Morpheus, un tratamiento con microagujas que ayuda a rejuvenecer la piel.

“Aproveché para hacerme la operación del Morpheus, que se hace con un aparato a través de agujas. Ayuda a rejuvenecer y a tener colágeno”, nos dijo.

Damaris Rojas cirugía 2025 / Archivo TVNotas

Cintura de Ime Tuñón: definió su abdomen en 2025

Previo a su regreso musical, Ime Tuñón se sometió a sesiones de radiofrecuencia focalizada tipo Emsculpt para marcar el abdomen.

“Equivale a hacer 20 mil abdominales”, dijo sobre el procedimiento, al que describió como “pellizquitos” leves que activan el músculo de forma intensa.

La cantante lo hizo con el Dr. Gama, y la acompañamos a su primera sesión de estaradiofrecuencia focalizada: “Sientes como está trabajando el músculo que lo está haciendo la máquina por ti”, compartió.

Imelda Garza Tuñón cirugía 2025 / Archivo TVNotas

Transición de Charlotte Lascurain: se sometió a implantes de seno en 2025

La influencer trans, Charlotte Lascurain decidió colocarse implantes en Guadalajara como parte de su proceso de transición. “Es algo que quería hacerme desde hace mucho tiempo. Para sentirme mejor conmigo misma, reafirmar mi identidad y sentirme más mujer”, compartió. También ha considerado la cirugía de reasignación de sexo.

Charlotte Larcurain cirugía 2025 / Archivo TVNotas

Eleazar Gómez recurre a ondas rusas para tonificar su cuerpo

Eleazar Gómez se aplicó un tratamiento de electroestimulación conocido como ondas rusas para fortalecer su abdomen antes de entrar a La Granja VIP. “Se siente bastante agradable, es como un hormigueo y sientes que el cuerpo está trabajando”, aseguró, destacando que es un excelente complemento para quienes hacen ejercicio.

Acompañamos al actor en el mes de julio con el Dr. Gama que le realizó un tratamiento de Gimnasia pasiva de electroestimulación para lograr un abdomen fuerte y tonificado, que sirve como complemento para las personas que hacen ejercicio.

