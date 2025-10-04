Ninel Conde regresa a La casa de los famosos México y lanza escalofriante comentario a Dalilah Polanco

Si algo distingue a Ninel Conde es que siempre genera controversia a donde quiera que va. Ya sea por lo que dice, lo que hace o incluso por lo que calla, el ‘Bombón asesino’ nunca pasa desapercibida.

Sin embargo, en esta ocasión sorprendió con su reencuentro junto a Dalilah Polanco, Shiky y el resto de los exhabitantes, quienes regresaron el jueves 2 de octubre a “La casa de los famosos México” para disfrutar de una velada especial con Grupo Firme y una cena junto a los finalistas.

Ninel Conde se reencuentra con Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

Los exparticipantes de “La casa de los famosos México” regresaron a la casa para convivir por última vez, en una dinámica especial previa a la gran final que se celebrará este domingo 5 de octubre.

Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista de La casa de los famosos México y, tras su salida, abandonó el programa por la puerta grande. Aunque la situación causó revuelo, el famoso dejó claro que él ganó con el simple hecho de participar en el reality.

Por su parte, Aldo de Nigris, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras y Shiky siguen en la recta final compitiendo por el primer lugar, aunque previo a la final de este domingo, compartieron unas horas de convivencia con los 10 exhabitantes de esta temporada.

Mira: Ninel Conde reacciona a acusaciones de Paty Díaz sobre Alexis Ayala: “El tiempo da la razón”

Ninel Conde y Dalilah Polanco protagonizan sus primeros desencuentros en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @ninelconde

Ninel Conde elogia a Dalilah Polanco por su juego en La casa de los famosos México

Durante su reencuentro con Dalilah Polanco, Ninel Conde destacó la fortaleza de la actriz para enfrentar los constantes ataques del cuarto Noche en los posicionamientos y cenas de nominados.

La cantante incluso confesó que la admiraba, pues reconoció que ella misma pierde la paciencia con facilidad, más con Alexis Ayala, con quien protagonizó un fuerte encontronazo en una de las dinámicas por el presupuesto de La casa de los famosos México.

No obstante, en redes sociales varios internautas consideraron que uno de sus comentarios hacia Dalilah sonó demasiado “agresivo”. El clip no pasó desapercibido en redes sociales.

Dalilah Polanco y Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué le dijo Ninel Conde a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México que generó críticas en redes?

Tras el regreso de los exhabitantes de los cuartos Día y Noche en “La casa de los famosos México”, las redes sociales se llenaron de clips y comentarios sobre los mejores momentos.

Pero fue la conversación entre Ninel Conde y Dalilah Polanco la que acaparó la atención, debido a la manera en que la cantante se expresó durante el encuentro.

“Yo estaba que quería, wey, quería matar a alguien y mucha gente, pero tú, firme y tranquila”, le dijo Ninel Conde a Dalilah Polanco sobre la poca paciencia que tuvo con el cuarto Noche, en especial con Alexis Ayala.

Mira:Productores de teatro se disputan a Ninel Conde y Abelito tras La casa de los famosos México 2025

Ninel Conde anuncia reality de viajes con sus chicas “Las inventadas” / Captura de pantalla

Aunque el comentario no era literal, para algunos usuarios fue motivo para criticar a Ninel Conde. Algunos usuarios no pasaron desapercibidas las declaraciones del ‘Bombón asesino’ y la llenaron de críticas.



“Ya vimos que comparten la misma neurona, ¡qué miedo!”

“Ahhh, pero decir ‘quítate’ es violencia, misoginia, machismo, patriotismo y quién sabe qué tanto”

“¿No que no se podía contar nada del exterior?”



Aunque Ninel Conde también recibió apoyo de sus seguidores, quienes no vieron nada malo en usar una simple expresión. Estos fueron algunos comentarios.



“En serio, esto ya les afectó mucho el reality, todo lo toman de forma literal”

“Ay, sí, qué miedo”

“Alexis dijo que rueden las cabezas y ahí sí no hicieron, ni dijeron nada”

“Obviamente no es real, es solo una expresión”.



Lo cierto es que Ninel Conde, Dalilah Polanco y el resto de los habitantes de “La casa de los famosos México” se mostraron felices durante este reencuentro. Todos, sin importar si pertenecían al cuarto Noche o al cuarto Día, disfrutaron de la velada

Mira: Ninel Conde propone lanzar un nuevo reality de “Las inventadas” y destapa todo el concepto