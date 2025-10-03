El Diablito acusa fraude y Facundo filtra ¿secretos?: Escándalos sacude a La casa de los famosos México

En la reciente pregala de La casa de los famosos México 2025, el comediante conocido como el Diablito sorprendió a los televidentes al exponer públicamente las presuntas irregularidades de la producción. El hecho ha desatado una ola de reacciones en redes sociales.

Por su parte, Facundo volvió a estar en el ojo del huracán tras reencontrarse con los finalistas del reality. Aunque su regreso emocionó a muchos seguidores, el comediante fue exhibido en redes sociales por supuestamente romper las reglas. ¿Qué fue lo que pasó en La casa de los famosos México? Aquí te lo contamos.

Facundo / Redes sociales

¿Qué dijo el Diablito sobre el supuesto fraude en La casa de los famosos México?

Durante la pregala de La casa de los famosos México, el Diablito, acompañado por Sylvia Pasquel, compartió que su apoyo en el reality estaba dirigido hacia los participantes del “cuarto Noche”, conformado actualmente por Abelito, Aldo de Nigris y Mar Contreras. Sin embargo, el comediante expresó su descontento con la producción al señalar:

“Qué felices éramos el viernes pasado que ganó Abelito, no hubo chanchullo, ¿y ahora? Destrozado nuestro equipo. ¿Sabes qué? Háblenle a Carlos Rivera y que le traiga los cuatro millones a Dalílah, ya me doy por vencido” El Diablito

Sus palabras levantaron especulaciones sobre las presuntas manipulaciones detrás de cámaras y generaron una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde los seguidores celebraron su franqueza y cuestionaron la transparencia del show.

Recordemos que, la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México no pasó desapercibida para los televidentes. Usuarios de X (anteriormente Twitter) rápidamente colocaron la palabra “fraude” como tendencia nacional, argumentando que la salida del influencer no correspondía a la falta de apoyo de la audiencia, sino a supuestas decisiones internas de la producción. Al mismo tiempo, Dalilah Polanco ha sido señalada por presuntamente recibir beneficios especiales y mantenerse en la casa pese a comentarios polémicos, lo que ha alimentado la percepción de supuesto favoritismo.

Aáron Mercury habría roto el aislamiento tras su eliminación de La casa de los famosos México / IG: @aaronmercury / @derektr_mx

¿Qué pasó con Facundo al regresar a La casa de los famosos México?

Otro momento que marcó el día jueves 2 de octubre en La casa de los famosos México fue el regreso de Facundo y los demás eliminados de la temporada. El comediante, que había salido del reality el pasado 7 de septiembre durante la sexta gala, volvió a la casa junto con otros exhabitantes para convivir con los finalistas, pero su participación no pasó desapercibida.

Durante la dinámica de la llamada “moneda del destino”, que permitió el reingreso de todos eliminados, Facundo protagonizó la polémica al comenzar a hablar sobre lo que estaba sucediendo fuera de la casa, algo estrictamente prohibido por la producción. Según internautas, el conductor habría dado pistas de la conversación digital que se mantiene en redes sociales y hasta de los conflictos de otros participantes que ya son tema de discusión pública.

“No sé como que me preguntan, y ya no quiero hablar... Es que o sea en mi caso si hay como cosas que no quiero que esto se malinterprete... Yo no tenía ni idea de muchas cosas que dije... Decía ¿Cómo? Pero si ni fue así... Pero es que era nuestra realidad en ese momento y en esa situación y circunstancia en ese momento” Facundo

Usuarios en redes también señalaron que el comediante habría hecho referencia a la “funa” de Elaine Haro, así como a la eliminación de Aarón Mercury, lo que, según ellos, podría haber influido en el estado emocional de los finalistas. Pero Facundo no fue el único. De acuerdo con cibernautas, varios exhabitantes del “cuarto Día” aprovechan la oportunidad para dar indirectas sobre lo que pasa fuera de la casa. Entre ellos, José Luis Rodríguez “el Guana” habría compartido información con Dalilah Polanco, quien a su vez la utilizó para lanzar críticas contra el “cuarto Noche”. Esta situación generó disgusto entre los fans, quienes expresaron que “todo el proceso de votar se perdió” porque los eliminados regresaron a intrigar dentro de la casa.

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de La casa de los famosos México se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025 a las 8:30 pm (hora del centro de México) y podrá verse en televisión abierta por Las estrellas y en streaming a través de ViX , que también transmitirá la pregala y la postgala. Durante la esperada gala, se definirá al ganador de la tercera temporada entre los finalistas que lograron llegar a esta etapa tras semanas de polémicas, expulsiones y votaciones que mantuvieron a los fans al filo del asiento.

Para apoyar a tu favorito, la producción habilitó el sistema de votos en línea a través del sitio oficial del reality o mediante el código QR que aparece en pantalla durante las transmisiones. Los usuarios con ViX gratuito pueden emitir un voto diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium tienen hasta 10 votos por día. Las votaciones se abren en horarios específicos: el domingo de la final desde la pregala hasta minutos antes de que se anuncie al ganador.

