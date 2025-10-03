Sylvia Pasquel arremete vs. Dalilah Polanco ¿por ‘fingir’ su lesión para ganar La casa de los famosos México?

En plena recta final de La casa de los famosos México 2025, Sylvia Pasquel generó controversia tras cuestionar la autenticidad de Dalilah Polanco, una de las habitantes que llegaron hasta la final del reality. La actriz fue invitada especial a la postgala transmitida por ViX, donde no dudó en dar su opinión frente a los conductores Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, así como al resto de los panelistas e invitados.

Te puede interesar: ¿Quién es el sexto finalista de La casa de los famosos México 2025 hoy, 1 de octubre?

Sylvia Pasquel en La casa de los famosos México / Captura de la pantalla

¿Qué dijo Sylvia Pasquel sobre Dalilah Polanco en la postgala La casa de los famosos México?

Durante su intervención, Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz Silvia Pinal, expresó sin rodeos su escepticismo sobre la autenticidad de Dalilah Polanco.

“No lo siento real, no veo la verdad por ningún lado. Como que está todo muy fabricado, las palabras exactas... ‘palabras al corazón’. No ha estado a gusto, está aguantando por los 4 millones de pesos y porque esto te da fama, popularidad” Sylvia Pasquel

El comentario dividió opiniones en el foro. Mientras algunos panelistas asintieron en silencio, otros prefirieron defender a la finalista, recordando que la audiencia es quien define su destino dentro de la competencia. Pasquel también cuestionó un episodio ocurrido semanas atrás, cuando Polanco sufrió una caída durante una de las pruebas físicas:

“¿Pero fue accidente o se aventó? Porque parecía que se había aventado, parecía un clavado”. Sylvia Pasquel

De inmediato, Wendy Guevara y el Borrego Nava respondieron, asegurando que la producción y el equipo médico certificaron que efectivamente se trató de un accidente, sin ninguna intención de la concursante. La aclaración no detuvo la conversación, pero reforzó la postura de que en La casa de los famosos México cada acontecimiento es verificado para mantener la transparencia frente a la audiencia.

Te puede interesar: Fans de Aarón Mercury recaudan dinero para dárselo como premio “de consolación": ¿El influencer se lo quedará?

¿Qué pasó con Dalilah Polanco dentro de La casa de los famosos México?

Dalilah Polanco ha sido una de las habitantes más comentadas de La casa de los famosos México. A lo largo de su estancia, mostró una personalidad que, según sus seguidores, combinaba la sensibilidad con la fortaleza, aunque sus detractores han señalado actitudes que les parecieron calculadas.

El accidente al que se refirió Pasquel ocurrió durante una dinámica, donde Polanco cayó de forma aparatosa, lo que obligó a detener la prueba. La producción confirmó en su momento que no hubo mayor riesgo y que fue atendida inmediatamente por médico personal, por lo que pudo continuar dentro de la competencia sin mayores consecuencias.

Te puede interesar: Famosa vidente da a conocer el supuesto ganador de La casa de los famosos México 2025 ¿De quién se trata?

Dalilah Polanco accidente / Redes sociales

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de La casa de los famosos México está programada para el domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 8:30 pm (hora de la Ciudad de México). La gala especial tendrá un formato extendido, pues usualmente las emisiones duran unas horas, pero esta noche será más intensa, con pregala y postgala incluidas.

La transmisión se hará por Canal de Las estrellas y, para quienes prefieran verla vía streaming, también estará disponible en ViX (versión premium).

El sistema de votación es completamente digital y depende de la plataforma oficial del programa. Aquí los pasos y detalles:



Ingresa a la plataforma de votación Puedes acceder mediante www.lacasadelosfamososmexico.tv/votao escaneando el código QR que se muestra en pantalla durante la transmisión de la gala

Inicia sesión Debes contar con una cuenta activa. Si tienes ViX Premium, tendrás la ventaja de emitir hasta 10 votos diarios. Si tu cuenta es gratuita, estarás limitada a un voto por día.

Selecciona a tu finalista En la votación aparecerán los nombres de los finalistas, Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Shiky Clement y Aldo de Nigris, y tú eliges a quien quieres que gane

Confirma tu voto Una vez seleccionado tu favorito, haces clic en “Votar” y el sistema registrará tu participación al instante.



Te puede interesar: Mar Contreras y Aldo de Nigris protagonizan momento candente en La casa de los famosos México ¿Infidelidad?