Héctor Sandarti fue secuestrado, Dalilah Polanco de La casa de los famosos México involucrada en la historia

El conductor guatemalteco Héctor Sandarti vivió un episodio dramático. Fue víctima de un secuestro. En la historia, la actriz Dalilah Polanco, tuvo un papel inesperado. ¿Que fue lo que pasó? El actor revela todo lo que pasó desde cómo fue privado de su libertad, cómo fue encajuelado y ¡el papel que jugó en la historia Dalilah Polanco, habitante de La casa de los famosos México.

¿Héctor Sandarti será conductor de ‘Hoy’? / IG: @hectorsandarti

¿Cómo fue el secuestro de Héctor Sandarti, actor y comediante amigo de Dalilah Polanco habitante de La casa de los famosos México?

En una entrevista con Yordi Rosado, Héctor Sandarti relató el día de su secuestro en 2001, cuando se dirigía a una lectura de obra teatral que compartiría con Galilea Montijo. De acuerdo con sus palabras, después de haberse dirigido a una papelería para engargolar su guión, fue abordado por un hombre armado, en respuesta Héctor levantó las manos, a lo que la persona que lo abordó lo obligó a bajar las manos, y con un toque de humor nervioso, el conductor contó cómo intentó calmar la tensión dijo: “pues es que así le hacen en las películas, señor”.

El actor cuenta que los secuestradores se lo llevaron en su propio coche hasta que a este se le terminó la gasolina, y posteriormente lo pasaron a otro coche. Sin embargo lo metieron en la cajuela del automóvil, a lo que Sandarti pensó que lo iban a tirar por un barranco, por los ruidos que percibía fuera del coche.

Hérctor Sandarti relató como fue su secuestro en 2001 / Captura de pantalla

¿Qué tuvo que ver Dalilah Polanco, habitante de La casa de los famosos México 2025, en el secuestro y liberación de Héctor Sandarti?

Después de horas privado de su libertad, los captores revisaron las pertenencias de Héctor Sandarti y encontraron el número telefónico de Dalilah Polanco actual habitante de La casa de los famosos México, a quien él consideraba su “mejor amiga”. Decidieron llamar a Dalilah para iniciar una negociación y exigir un rescate por la liberación de Sandarti. Sin embargo, al recibir la llamada, la actriz pensó que se trataba de una broma de mal gusto por parte del mismo Sandarti y decidió colgar sin dar mayor importancia a la llamada.

Este gesto, aparentemente simple, fue crucial. Ya que Sandarti comentó que los secuestradores interpretaron la falta de respuesta como una señal de que no existía un respaldo o apoyo desde el entorno del conductor, lo que los llevó a reconsiderar su postura.

Según contó Héctor, esa reacción de Dalilah fue lo que desarmó a los delincuentes: “Ellos dijeron: ‘Este pobre… ni su mejor amiga lo quiere, no respondió por él’. Fue entonces cuando tomaron la decisión de liberarme”, comentó Sandarti durante la entrevista. De esta manera, sin planearlo, Dalilah Polanco se convirtió en una pieza fundamental para que el secuestro terminara sin consecuencias fatales.

Dalilah Polanco y Ninel Conde / Redes sociales

¿Cómo fue la liberación y el agradecimiento de Héctor Sandarti?

Después de la acción de la habitante de La casa de los famosos México, los captores dieron la orden de liberación para el siguiente día. Mientras lo preparaban para dejarlo ir uno de los captores le dio 100 pesos para un taxi, ya que sabía que lo iban a dejar en una zona lejana; a lo que Sandarti vio como un gesto de humanidad.

Sin embargo, Sandarti cuenta que la hora de su liberación fue a las 3 de la mañana en un lugar baldío, y gracias a una familia que venía en una camioneta que venían de una boda, a lo que el conductor decidió acercarse y pedirles ayuda para comunicarse con sus amigos.

Durante la entrevista, Héctor Sandarti reveló que, sin tener la menor idea en ese momento, la habitante de La casa de los famosos México Dalilah Polanco había salvado su vida. Además destacó que ese gesto, aunque accidental, fue determinante para que hoy pueda contar la historia.

