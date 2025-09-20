¿Wendy Guevara y Ricardo Margaleff seguirán en la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

En su tercera temporada La casa de los famosos México ha sido todo un éxito. Este pasado domingo en el que la participante eliminada fue Elaine Haro, registraron un alcance de más de 14.8 millones de televidentes y una sorprendente cantidad de 20.6 millones de votos.

Uno de los contenidos que más han gustado de este reality son las pregalas y postgalas, las cuales son conducidas en esta temporada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Conductores de La casa de los famosos México 2025 / Portal de “La casa de los famosos México 2025"

Las primeras semanas de La casa de los famosos México fueron complicadas para Wendy Guevara y Ricardo Margaleff

Ricardo Margaleff en La casa de los famosos México se siente feliz con la química que se ha producido entre ambos, “nos sentimos muy bien acoplados. Las primeras semanas fueron complicadas porque estábamos con los cambios que hubo para esta temporada, pero tuvimos que trabajar el acoplamiento y gracias a Dios y a que Wendy y yo nos hicimos muy amigos, se ha podido generar una complicidad que era necesaria para ese tipo de programa y formato”.

Las críticas en redes se han vuelto positivas, “los comentarios han cambiado, de pronto detrás de un dispositivo pueden ser muy duros o a veces sin contexto o sin fundamento, pero nosotros siempre hicimos caso de lo bueno y malo para mejorar. Ayer nos entregaron los números y se rumora que a lo mejor nos vuelven a llamar el próximo año”.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff / IG: @ricardomargaleff

Ricardo Margaleff ha sido muy cuestionado por el comportamiento de su amigo el ‘Guana’ en La casa de los famosos México

Ricardo prefiere mantenerse ajeno en cuanto a las innumerables críticas que ha recibido su amigo y compañero del programa ´Me caigo de risa´, José Luis Rodríguez ´Guana´, “no puedo emitir comentario al respecto porque así lo juré, es como mi juramento de conductor buena onda, yo no puedo tomar partido por nadie. Lo que sí he dicho es que los habitantes se tienen que hacer responsables de la toma de decisiones y acciones que hacen dentro de su juego, y afuera lo único que podemos hacer Wendy y yo es replicar lo que ellos están haciendo, el contenido que están generando. Me han dicho ´es que ´Guana´ y Mariana (Botas) son tus amigos, pero si la gente supiera que yo conozco y me llevo absolutamente con todos los que están dentro de la Casa, desde Abelito, Aldo, Aarón, Dalila, Shiky, Mar, Alexis. Con todos he trabajado y he sido completamente imparcial desde el primer día”.

El Guana / Redes sociales

¿Qué dice Ricardo Margaleff del hate en redes por La casa de los famosos México?

No es partidario de que la gente lance mensajes de odio en redes sociales.

Sobre lo que sí quiere pronunciarse es en rechazar el hate que han recibido varios exconcursantes, “yo siempre he abogado que en este planeta necesitamos menos odio y más amorcito. Está bien tener diversidad de opinión, no estar de acuerdo con muchas cosas, pero no que a partir de ello señales duramente o crucifiques a alguien de tal forma que puedas perjudicar a su entorno o profesión. Está padre que la gente se apasione, pero hay que llevársela leve”.

Finalmente nos dijo que él descarta entrar como concursante, “a mí que sólo me contraten para las pre y postgalas”.