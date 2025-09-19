Productora de La casa de los famosos México rompe el silencio sobre su presunto romance con el Guana

En las últimas semanas, la temporada 2025 de La casa de los famosos México ha estado llena de sorpresas y polémicas, siendo uno de los temas más comentados la participación del “Guana”. El habitante se ha destacado por su desempeño en las pruebas del líder y por las estrategias que ha seguido con los habitantes de los cuartos Día y Noche, lo que ha provocado que los fans especulen sobre un presunto favoritismo por parte de la producción.

Entre los rumores más recientes que circulan en redes sociales, algunos internautas y por medio de unas declaraciones en el programa de Javier Ceriani han sugerido que “el Guana” presuntamente mantendría una relación sentimental con Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México. La versión ha generado curiosidad y debate, por lo que la productora decidió aclarar la situación ante los medios.

La actriz Ana Cecilia rompió el silencio y reveló que “hubo una tercera” en su separación con ‘Guana’. / IG: @elguana y @anacecianzaldua

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre su presunta relación con el Guana?

Durante un encuentro con la prensa en la presentación del programa ‘Piensa rápido’ en el que TVNotas estuvo presente, Rosa María Noguerón fue cuestionada directamente sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con “el Guana”. Con buen humor, la productora desmintió cualquier relación y aclaró que no es la primera vez que surgen comentarios de este tipo:

“No sé a cuál novio me han puesto, pero la realidad es que se volvió buen chiste decir que tengo novio, cada temporada lo dicen” Rosa María Noguerón

La productora subrayó que lo que se comenta en redes sociales lo toma como broma y que los rumores no afectan la dinámica del programa. Además, recordó que la prioridad siempre es la participación de los concursantes y el desarrollo de la realidad, más que los comentarios que puedan surgir en Internet.

El Guana / Redes sociales

¿Por qué los fans creen que la producción de La casa de los famosos México protege a el Guana?

El Guana ha destacado por ganar varias pruebas del líder en La casa de los famosos México lo que asegura su permanencia en el reality. Esta situación ha generado especulación entre los televidentes, quienes creen que, presuntamente, la producción lo tendría como favorito y lo protegerían de las eliminaciones.

Sin embargo, Rosa María Noguerón aclaró que estas suposiciones son simples rumores. Aseguró que la labor del equipo es garantizar la equidad del programa. “Lo más importante es el voto durante las Galas de eliminación”, enfatizó, señalando que los resultados dependen directamente de la audiencia y no de la producción.

¿Cómo reacciona Rosa María Noguerón a los rumores de redes sociales sobre La casa de los famosos México?

Rosa María Noguerón comentó que, aunque los rumores se repiten cada temporada, ella los toma con sentido del humor. “Si lo dicen como broma, me presto”, aseguró, reiterando que no existe ningún favoritismo, ni vínculo sentimental con los participantes.

La productora también pidió a los fans que tomen conciencia de que muchas de las versiones que circulan en redes sociales no tienen fundamento y que la dinámica de la realidad sigue siendo imparcial. Por el momento, la producción no ha emitido más comentarios al respecto, manteniendo el enfoque en la competencia y en la interacción de los concursantes dentro de la casa.

Rosa María Noguerón aseguró que los 14 participantes ya están firmados y reveló que algunos que se mencionan en redes no formarán parte de la temporada.

¿Quién es Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México?

Rosa María Noguerón Hernández es una productora de televisión mexicana originaria de Veracruz, reconocida por su destacada trayectoria en la industria del entretenimiento. Estudió en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Actualmente, es la productora ejecutiva de La casa de los Famosos México, un reality show de TelevisaUnivision que ha alcanzado gran popularidad en el país. Bajo su liderazgo, el programa ha logrado altos índices de audiencia y ha sido transmitido en plataformas como Las Estrellas, Canal 5 y ViX.

Además de su trabajo en La casa de los famosos México, Noguerón ha sido responsable de otros proyectos televisivos exitosos. Entre ellos se encuentran programas de comedia como Nosotros los guapos y El príncipe del barrio, así como el reality show Guerreros México. También ha producido La guardia del infierno , un programa que siguió a los participantes de la primera temporada del reality show, y Cash: El precio del dinero VIP , un concurso conducido por Héctor Sandarti.

Actualmente Rosa María Noguerón presentó el programa ‘Piensa rápido’ en el que participará Adrián Uribe con su personaje del ‘Vitor’.

