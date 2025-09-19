¿Aarón Mercury, habitante de La casa de los famosos México, fue novio de Wendy Guevara? Esto aseguran

Un nuevo rumor ha surgido sobre Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’. En medio de las especulaciones sobre su verdadera orientación, ahora trasciende que, presuntamente, tuvo un “romance” con Wendy Guevara.

¿Aarón Mercury y Wendy Guevara fueron novios?

En la emisión más reciente del programa ‘Cállate los ojos’, el periodista Gabo Cuevas reportó que, supuestamente, Wendy Guevara y Aarón Mercury llegaron a tener una interacción sumamente íntima en su momento.

Y es que, según el comunicador, una fuente le comentó que Aarón realmente sería bisexual, es decir, tendría gusto por las mujeres y los hombres. También le habría dicho que, durante una fiesta, fue testigo de cómo Aarón y Wendy, supuestamente, tuvieron “sus queveres”.

“Me contó una fuente… me dice: ‘Me consta que es bisexual y le dije: ‘¿Cómo?’ Esta persona me dijo: ‘Wendy Guevara y Aarón Mercury tuvieron sus queveres en una fiesta y mi ojo de loca, que no se equivoca, los vio’ y hasta me dijo que la Wendy levantó, tuvo mejor desempeño con Aarón Mercury que con el niño del video”, relató.

Cuando una de sus colegas le cuestionó si esta información era verídica, Cuevas indicó que su fuente era sumamente confiable y que, al salir del aire, le revelaría la identidad de quien le dio este “chisme”.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha dicho nada acerca de esto. En tanto que los usuarios en redes sociales han tenido opiniones mixtas. Si bien algunos creen que podría ser posible, otros simplemente desacreditaron la información como un simple “rumor”.

Cabe señalar que Aarón Mercury y Wendy Guevara no han confirmado lo antes mencionado. Por esta razón, la información anterior queda en estricta calidad de RUMOR.

¿Quiénes han sido las exparejas de Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde que entró a ‘La casa’, se ha especulado mucho sobre la vida personal de Aarón Mercury, principalmente sobre su orientación sexual. Debido a su personalidad tan vanidosa, muchos han especulado que presuntamente es gay.

Los rumores solo se fortalecieron después de que el influencer y Aldo de Nigris fueran captados agarrados de la mano dentro del show.

Aunque Aarón nunca ha hablado de forma directa sobre sus preferencias, en su momento tuvo interacciones románticas con Yeri MUA. Asimismo, hace poco surgió un testimonio de una mujer a la que, presuntamente, Mercury intentó coquetear. Por lo que, al menos de forma pública, ha mostrado tener preferencia por las mujeres.

De igual forma, dentro de ‘La casa’, protagonizó un momento privado con Elaine Haro, quien ha dicho haber sentido una conexión con él, por lo que no descartaría tener una cita con él.

¿Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’, realmente es gay?

En una reciente entrevista, el hermano de Aarón Mercury fue cuestionado sobre la verdadera orientación del influencer. En respuesta, simplemente le restó importancia a los rumores sobre su presunta homosexualidad.

“Nosotros sabemos tan bien quiénes somos que cualquier cosa así puede ser broma. Él no se lo toma personal”, expresó.

Y añadió: “Independientemente de cualquier desma... del pasado, la vida de una persona no es un juego. Hay cosas que se quedan en segundo plano cuando estamos hablando de este tipo de situaciones”

