Wendy Guevara reacciona a la pelea de doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, y Mariana Botas, ¿lo confirmó?

Otro capítulo se escribe en la pelea entre doña Lety Guajardo y Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’. Luego de que la abuela de Aldo de Nigris asegurara que Wendy Guevara fue testigo del conflicto y hasta habría “reportado” a la actriz, la influencer cuenta su versión de la historia.

¿Qué pasó entre Mariana Botas y doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, en ‘La casa de los famosos México’?

El pleito entre Mariana Botas y doña Lety Guajardo comenzó durante la gala de ‘La casa de los famosos México’ del pasado martes 16 de septiembre, en la que la llamada ‘doña Alegría’ entró a las instalaciones durante una dinámica de ‘Congelados’ para ver a Aldo de Nigris. Aquí te dejamos los puntos clave para entender toda esta situación:

Doña Lety expone en redes sociales que se sintió “humillada” por una “niña nefasta” que la trató muy mal. En ese entonces, no mencionó nombres.

que la trató muy mal. En ese entonces, no mencionó nombres. Mariana Botas se adjudica el reclamo de la señora y asegura que jamás la insultó. Según la actriz, solo le reclamó “de buena manera” los ataques que hizo en su contra hace algunas semanas por no regresarle su sudadera a Aldo de Nigris.

Según la actriz, solo le reclamó “de buena manera” los ataques que hizo en su contra hace algunas semanas por no regresarle su sudadera a Aldo de Nigris. ‘Doña Alegría’ confirma que su conflicto fue con Mariana y sostiene que sí la trató muy mal. Incluso, dice que Wendy Guevara, así como otros que estaban presentes, fueron testigos de esta situación . Afirmó que la creadora de contenido la apoyó en todo momento y hasta reportó a Mariana.

. Afirmó que la creadora de contenido la apoyó en todo momento y hasta reportó a Mariana. Jessie Cervantes y ‘el Borrego Nava’ dan su versión de la historia. Ambos concordaron en que no vieron tensión o un conflicto entre Mariana y la regiomontana.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el conflicto entre Mariana Botas y doña Lety Guajardo?

Durante una reciente transmisión en vivo para redes sociales, Wendy Guevara fue cuestionada sobre la pelea entre Mariana Botas y doña Lety Guajardo en ‘La casa de los famosos México 2025’.

La influencer desmintió a doña Lety y negó haber sido testigo de su interacción con la actriz. De acuerdo con su versión, la señora fue quien se acercó a ella para comentarle sobre lo sucedido.

“No, yo no estoy de testigo de que Mariana Botas le haya dicho cosas a doña Lety. No estoy de testigo yo porque yo no escuché, yo ni estaba. Cuando yo fui allá (a la gala), según yo, ya había pasado eso. Yo me senté con doña Lety y estábamos platicando…Me dice: ‘ay, te iba a decir’, a mí y a los de Endemol, nosotros de: ‘¿Qué pasó’?’ (ella dice): ‘Mariana me reclamó que yo le dije cosas y bien grosera, no sé qué’” Wendy Guevara

Wendy mencionó que, tras oír su relato, la consoló, pero dejó claro que jamás reportó a Mariana con los ejecutivos, como Guajardo llegó a sugerir: ‘Dijo que yo escuché, que yo escuché todo y que yo fui a reportar a Mariana…ni que aquí fuera la primaria o la secundaria para andar reportando a la gente”, concluyó.

¿Qué dijo doña Lety Guajardo sobre el testimonio de Wendy Guevara acerca de su pelea con Wendy Guevara?

Hasta el momento, Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, no se ha pronunciado de forma directa ante lo dicho por Wendy Guevara sobre su pelea con Mariana Botas. No obstante, compartió un mensaje que, para muchos, pudo ser una indirecta para las dos.

“Que nadie te haga dudar de la excelente persona que eres y del gran corazón que tienes”, expresó en Instagram.

Cabe mencionar que Mariana Botas no ha vuelto a hacer más comentarios sobre este asunto y solo ha negado haber sido grosera o maleducada con Guajardo.

