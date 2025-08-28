Elaine Haro o Mariana Botas: Doña Lety revela a quién prefiere para Aldo de Nigris

El reality “La casa de los famosos México 2025" continúa sorprendiendo a los televidentes, no solo por los conflictos y alianzas dentro de la casa, sino también por los rumores de romance que envuelven a algunos de sus participantes. Uno de los nombres más comentados es Aldo de Nigris, quien ha robado suspiros dentro y fuera del programa, provocando que los fans especulen sobre posibles intereses amorosos hacia Mariana Botas y Elaine Haro.

Sin embargo, mientras los rumores de atracción crecen entre los internautas, un personaje clave fuera de la casa ha dado su opinión sobre la situación: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris. La matriarca ha demostrado en todo momento estar apoyando al 100% a su nieto “favorito” dentro del reality, pero ¿qué piensa realmente sobre las posibles parejas de Aldo dentro del show?

Mira: ¡La casa de los famosos México esta que arde! Balconean a Aldo de Nigris: “Trae preservativos”

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Elaine Haro y Mariana Botas quieren una relación con Aldo de Nigris?

Durante las semanas de competencia, tanto Elaine Haro como Mariana Botas se han mostrado cercanas a Aldo de Nigris. Aunque ninguna ha expresado algún interés romántico por el joven, en redes los fans han creado shippeos al respecto.

Por su parte, Mariana Botas ha demostrado tener química con Aldo de Nigris e incluso le pidió prestada su sudadera lo cual generó que incluso habitantes de ‘La casa de los famosos México’ le hagan burla respecto a su posible interés en el sobrino de Poncho de Nigris.

Mientras que Elaine Haro tras ser enviada a la frienzone por Aarón Mercury se mostró más interesada en acercarse a Aldo, tanto que hasta doña Lety opinó que no le parecía que se le acercara a su nieto pues afirmó que él no era plato de segunda mesa.

“Elaine tiene que estar con Aarón porque andaba de coscolina, ya no puede andar con Aldo, porque él no es plato de segunda mesa. Hay que respetar a Aarón; si andabas con Aarón, sigue con él. Aldo es regio y no agarra la chancla que tiraron otros (risas). Está muy bonita la chavita, tiene un cuerpazo, está hermosa, mejor no”.

Mira: Poncho de Nigris dice si le gusta Mariana Botas para Aldo de Nigris, su sobrino: “Viejitas... voz de minion”

Una actriz rompió el silencio sobre Mariana Botas y Elaine Haro ¿La trataban mal? / Facebook

Doña Lety revela quién le gusta más para su nieto: ¿Mariana Botas y Aldo de Nigris?

En una reciente charla publicada en el canal de Aldo de Nigris, Andrea Tamez, hermana del exfutbolista, no dudó en preguntarle directamente a Doña Lety a quién prefería de las actrices para su nieto: Elaine Haro o Mariana Botas. La respuesta fue tan clara como inesperada: “A ninguna”, aseguró la mamá de Poncho de Nigris y abuela de Aldo.

Con esta declaración, Doña Lety dejó en claro que su enfoque está completamente en apoyar a su nieto como participante del reality y no en involucrarse en los rumores de romance que circulan en redes. La reacción de los internautas fue inmediata, generando todo tipo de comentarios sobre la postura protectora de la matriarca y su sentido del humor al responder la pregunta de manera contundente.

No obstante, la declaración de Doña Lety pone un punto final a las especulaciones sobre favoritismos de la familia. Con un simple “a ninguna”, la abuela de Aldo dejó claro que ninguna de las actrices tiene su aprobación como pareja potencial de su nieto.

Checa: La casa de los famosos México: Mamá de Poncho de Nigris acusa a habitantes de maltratar a su nieto Aldo