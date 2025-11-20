Wendy Guevara arremete contra Poncho de Nigris por hablar de Aarón Mercury: “Es un envidioso”

A pesar de que Poncho de Nigris y Wendy Guevara suelen bromearse pesado tanto en “La casa de los famosos México” como en sus transmisiones en vivo, esta vez la situación se salió de control. Al parecer, la influencer sí estaría molesta con él, pues se lanzó con todo, calificando a su familia de “detestable” y a él de “envidioso”.

Esto ocurrió luego de que Poncho de Nigris criticará a Aarón Mercury por salir del reality y entrar a “Las estrellas bailan en Hoy” pues consideró que es un error que tras un gran éxito acepte un proyecto que a su parece lo podría estancar.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Aarón Mercury?

Poncho de Nigris no habló mal de Aarón Mercury, solo consideró que cometió un error al aceptar el proyecto de “Las estrellas bailan en Hoy”, pues según él este tipo de proyecto en vez de impulsar su carrera podría estancarla. “No se debió encerrar tan rápido en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ en un reality de un programa de revista como que no va, o sea es mi humilde opinión”.

Sin embargo, los fans de Aarón Mercury no tomaron nada bien este comentario, e incluso el tiktoker compartió a la prensa una respuesta con la cual dejaba entrever una posible molestia con el tío de Aldo de Nigris.

“No entendí la razón por la cual habló de mi...no sé qué intenté, es la opinión de esta gente, pero al final quien es mi compita es Aldo de Nigris y mi amistad con él sigue intacta”, declaró Aarón Mercury a la prensa.

Wendy Guevara despotrica contra Poncho de Nigris tras criticar a Aarón Mercury

Wendy Guevara reveló en una transmisión en vivo que Poncho de Nigris no soporta el éxito de Aarón Mercury y por eso opina de sus proyetos.

“Todo es por los celos y la envidia que le tiene a Aarón. Es joven, tiene una carrera por delante… ¿y él ya qué?”,comentó Wendy y agregó: “Poncho no soporta el éxito de Aarón Mercury”.

Nicola, sorprendido, le pregunta en la transmisión:

—“¿Tú crees que sí le tenga envidia?”

Wendy no dudo en responder:

—“¡Claro que le tiene envidia! ¿Qué tiene que andar opinando de la carrera y de los proyectos de otro? ¿Qué tiene que andar de pinche metic..? Y luego dice que la gente nos anda funando… pobre perro, a él lo andan funando desde hace seis meses, la gente lo odia.”

Wendy Guevara arremete contra la familia de Nigris

Después, Wendy Guevara se lanza contra la familia de Poncho de Nigris.

—“La verdad, los De Nigris son muy detestables, la gente no los quiere. Más que a Aldo de Nigris, él sí es el más querido, nada que ver. Ya pasó el éxito de Poncho y las mercuritas ya saben qué hacer.”

Finalmente, advierte con ironía:

—“Nomás que me encuentre la prensa… me voy a ir como gorda en tobogán para decirle todas sus verdades a Poncho de Nigris.”

Al momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado con respecto a estas fuertes declaraciones.

