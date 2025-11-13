Famoso doctor explota contra Wendy Guevara y Nicola: los acusa de difamación y advierte posible demanda

Wendy Guevara y Nicola Porcella soltaron tremenda bomba en su pódcast, involucrando al famoso Dr. Benavides en supuestos coqueteos. El dentista no se quedó callado y lanzó advertencias que podrían terminar en demanda. ¿Qué pasó realmente? Aquí te contamos todo.

Wendy Guevara y Nicola Porcella / Instagram: @soywendyguevaraoficial

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el Dr. Benavides y por qué desató tanta polémica en redes sociales?

La polémica comenzó en el pódcast de Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México, donde junto a Nicola Porcella soltó comentarios que hicieron arder las redes. Entre risas y tono burlón, Wendy aseguró que el dentista regiomontano “quería algo más” con Nicola y Agustín Fernández.

“Vas a ir de perro con el doctor de Monterrey, el que quiere contigo y con Agustín”, dijo Wendy, mientras Nicola confirmaba que sabía de quién se trataba.

Guevara remató con otra bomba: “Ese se los quiere echar... y a ti también te dio tu dinerito, se me hace muy raro perro”.

Estas declaraciones se viralizaron en minutos, generando miles de comentarios y memes en redes sociales. Pero lo que parecía un chiste terminó en una seria advertencia legal.

¿Cómo respondió el Dr. Benavides a las acusaciones de Wendy Guevara y Nicola Porcella?

El reconocido odontólogo no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de Instagram, el Dr. Benavides aclaró que sí había contactado a Nicola Porcella, pero con fines estrictamente profesionales, buscando una colaboración para promocionar su clínica en Monterrey.

Incluso reveló que, ante la falta de respuesta del equipo de Nicola, decidió contactar a Agustín Fernández, quien aceptó el acuerdo publicitario y viajó con todos los gastos pagados: “Mi intención siempre fue comercial, jamás personal”, enfatizó el dentista en sus historias.

Pero eso no fue todo. El médico se mostró indignado por las insinuaciones y lanzó un ultimátum: “Si alguien es amigo o conocido de Nicola Porcella y le contesta los DM o WhatsApp, díganle que le doy un plazo de tres o cuatro horas para que me ofrezca una disculpa por los comentarios que hizo hacia mi persona. Si no lo hace, bueno, ya vendrá la mía, no pasa de hoy”.

Dr. Benavides pide que Wendy Guevara y Nicola se disculpen.

¿Qué dijo Wendy Guevara tras la amenaza de demanda del Dr. Benavides?

Según los propios fans del doctor, Wendy Guevara no se quedó callada. A través de un live, la influencer respondió con su estilo irreverente: “Salieron como cuatro doctores haciéndose los ofendidos y pues yo no dije nombres. Si se pusieron el saco, allá ellos. Yo estoy tranquila”, aseguró.

Sin embargo, el famoso doctor volvió a rematar, dejando claro que no permitirá que su reputación sea manchada por rumores. “Ya vi el live, dice que por algo se pusieron el saco y que no dio nombres, que ni los conoce ni los topa, que quieren polémica”, escribió en sus redes sociales.

¿Como reaccionó Nicola Porcella ante el escándalo con Wendy Guevara y el Dr. Benavides?

Hasta el momento, Nicola Porcella no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema, lo que ha generado aún más especulación entre sus seguidores. ¿Se disculpará para evitar una demanda? ¿O dejará que el tiempo apague la polémica?

Las redes siguen encendidas y el drama promete continuar. Por el momento, Wendy Guevara ya dejó clara su postura.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Quién es el Dr. Benavides y por qué se volvió tendencia en redes sociales?

El Dr. Benavides es un odontólogo reconocido en Monterrey, especializado en estética dental y carillas de porcelana. Su clínica se ha posicionado como una de las más exclusivas en la región, ofreciendo tratamientos premium para celebridades e influencers. Gracias a su presencia activa en redes sociales, ha logrado atraer a figuras públicas para colaboraciones comerciales, lo que lo ha convertido en un referente dentro del mundo dental y del marketing digital.

En TikTok y Instagram comparte contenido lifestyle, mostrando cenas con influencers, colaboraciones y hasta detalles de su vida personal, lo que lo ha llevado a ser tendencia en varias ocasiones.