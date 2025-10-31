Aldo de Nigris coquetea en vivo en pódcast y Wendy Guevara reacciona ¡corriendo a misteriosa mujer!

Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, se convirtió en el centro de atención una vez más, esta vez por un inesperado e incómodo coqueteo que dejó a todos sorprendidos. En un episodio reciente de su podcast junto a Wendy Guevara, Aldo mostró su lado juguetón y pícaro, Wendy decidió correr a la mujer con la que él presuntamente coqueteaba. ¿Todo fue una broma?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Aldo de Nigris fue visto borracho recientemente en un concierto?

El nombre de Aldo de Nigris, quien recientemente ganó La casa de los famosos México 2025, fue visto en presunto estado “inconveniente”. Ante esto, ha vuelto a ser tema de conversación.

En el video, se ve al influencer de regio en el escenario junto a la banda Los Recoditos, quienes aparentemente lo invitaron, junto a Abelito, a unirse a ellos para cantar en un “palomazo” durante su concierto.

El video, que también fue compartido por el periodista Javier Ceriani, rápidamente causó controversia en las redes sociales. Además de publicar la grabación, Ceriani sugirió que Aldo de Nigris podría estar perdiendo el control de sí mismo o que la fama lo podría haber “rebasado”.

Miren el niño bien cómo se agarra tremenda pe.., mira, mira, mira, sin camisa, borracho, ya la fama lo perdió. Javier Ceriani

Para añadir más polémica al asunto, Ceriani comparó a Aldo con su tío Poncho, señalando su estilo “figureti” y sugiriendo que la fama no le duró poco.

Aldo de Nigris levanta la polémica tras ser visto en estado “incoveniente” y aseguran. “La fama lo perdió” / Redes sociales y canva

¿Cómo fue el coqueteo entre Aldo de Nigris y una mujer en el pódcast de Wendy Guevara?

Durante una charla sobre las votaciones de La casa de los famosos México, Wendy Guevara le mencionó a Aldo de Nigris que, a pesar de que ella había sido una de sus mayores seguidoras en el programa, no había votado por él. “Yo no voté”, confesó Wendy, lo que llevó al regio a reaccionar y preguntar. “ Porque tú no podías, ¿o sí? ”.

Mientras Wendy aceptaba que ella podía votar por él de manera “privada”, aseguró que los de su equipo sí votaban por él y por Abelito:

Claro, nadie se iba a dar cuenta, pero acá mi asistente, las chicas se agarraban como locas por ti, votando por ti y por el Abelito. Wendy Guevara

La conversación parecía mantenerse ligera, pero de inmediato, Aldo desvió el tema hacia un comentario que dejó a todos sorprendidos. En un giro inesperado, el exfutbolista se refirió a las asistentes de Wendy Guevara, diciendo: “ Están bien bonitas tus asistentes ”, mientras les lanzaba una mirada. Aunque la observación parecía una simple muestra de halago, la situación rápidamente se tornó incómoda cuando la atención se centró en la reacción de Wendy.

“ Desde hace rato dijiste algo allá, sí pinc*e viejo, ya pide tu taxi hija ”, en tono de aparente broma, Wendy corrió a su asistente tras el comentario de Aldo.

No han publicado comentarios en torno a esta situación, pero todo habría sido aparentemente en tono de broma.

¿Aldo de Nigris enamorado de Elaine Haro? Esto fue lo que reveló tras salir de La casa de los famosos México 2025

Aunque muchos pensaban que la relación entre Aldo de Nigris y Elaine Haro había quedado en el pasado con el final de La casa de los famosos México, el exfutbolista sorprendió a todos al hacer unas declaraciones que sugieren que la historia entre ellos podría no haber terminado… y podría continuar fuera de los reflectores.

En una entrevista reciente para un pódcast con Aarón y Abelito, Aldo fue preguntado de manera directa sobre sus sentimientos hacia Elaine. Su respuesta fue clara y reveladora:

Sí, la realidad es que sí, si digo la verdad, sí (tendría una cita con Elaine). Aldo de Nigris

Además, cuando le preguntaron por qué había salido temprano de una fiesta organizada por Galilea Montijo, Aldo explicó, “ Tenía que dormir, no la fuerzo, pero sí tendría una cita con Elaine ”, sugiriendo que la posibilidad de un encuentro romántico aún está abierta.

Aunque últimamente han convivido juntos, el famoso dejó claro que no tendría más que una relación de amistad con Elaine Haro.

