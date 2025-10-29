Aldo de Nigris y Elaine Haro desatan rumores de romance tras protagonizar candente ‘pelea': VIDEO

Una discusión acalorada, miradas que queman y una reconciliación que dejó a todos con la boca abierta. Así fue la escena que protagonizaron Aldo de Nigris y Elaine Haro ¿romance o actuación? ¡Te contamos todo a detalle de uno de los shippeos más sonado de La casa de los famosos México 2025!

Mira: ¿Hija de Alexis Ayala se dará una oportunidad en el amor con Aldo de Nigris? ¡Elaine Haro habló! ¿Rivales?

Aldo de Nigris y Elaine Haro en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Aldo de Nigris y Elaine Haro estrenan romance tras La casa de los famosos México?

No..., Aldo de Nigris y Elaine Haro no tiene un romance, por ahora. Y es que todo se trata de un nuevo videoclip de el Bogueto y Xavi el cual aun no se estrena oficialmente, pero ya está dando mucho de qué hablar. Y es que en redes sociales comenzaron a circular imágenes del detrás de cámaras donde se ve a Aldo de Nigris y Elaine Haro interpretando a una pareja en crisis.

La escena ocurre dentro de un bar: gritos, reclamos y tensión. Pero lo que más llamó la atención fue el giro inesperado en la narrativa del video, cuando ambos personajes pasan del conflicto al coqueteo, dejando ver una reconciliación cargada de emoción y cercanía.

GRITANDO ESTOOOOOYYY

Y DESPUÉS DEL PLEITO QUE SE PLANTEN BESOTE ALV😭🔥



TRÍO DE ORO IS BACK pic.twitter.com/tPOJWmNGVO — ana ᴿᴱᶜᴴᴬᶻ⁻ᴴᴬᴰᴬᔆ🤍 (@mycutiemel) October 28, 2025

Ambos fueron seleccionados como protagonistas del video musical, lo que marca una nueva etapa en sus carreras tras su participación en La casa de los famosos México 2025. La elección no fue casualidad: su popularidad, carisma y la química que mostraron en el reality los convirtieron en la dupla perfecta para este proyecto.

Lee: Elaine Haro anuncia nuevo proyecto al lado de exparticipante de La casa de los famosos México 2025

¿A Aldo de Nigris le gusta Elaine Haro? Esto confesó tras salir de La casa de los famosos México 2025

Aunque muchos pensaban que la historia entre Aldo de Nigris y Elaine Haro había terminado con el final de La casa de los famosos México, el exfutbolista sorprendió a todos con unas declaraciones que dejaron claro que la historia podría continuar… fuera de cámaras.

En una entrevista reciente para un pódcast junto a Aarón y Abelito, Aldo fue cuestionado directamente sobre sus sentimientos hacia Elaine. Su respuesta fue contundente:

“Sí, la realidad es que sí, si digo la verdad, sí (tendría una cita con Elaine)” Aldo de Nigris

Elaine Haro rompió el silencio sobre el regaño de doña Lety, ¿qué dijo la actriz? / Foto: IG/elaineharo

Además, cuando le preguntaron por qué se había ido temprano de una fiesta organizada por Galilea Montijo, Aldo explicó: “Tenía que dormir, no la fuerzo, pero sí tendría una cita con Elaine”, dejando entrever que la posibilidad de un encuentro romántico no está descartada.

También aclaró que, aunque actualmente son amigos, no puede negar que Elaine le parece muy atractiva: “Somos amigos, es mi amiga, pero está muy bonita”, dijo con una sonrisa que muchos interpretaron como algo más que simpatía.

Mira: Aldo de Nigris se entera que a otro miembro de la familia De Nigrs le gusta Elaine Haro ¿le dan celos?

Aldo de Nigris se reencuentra con Elaine Haro en la fiesta de Galilea Montijo. / Redes sociales

¿Hay un romance real entre Aldo de Nigris y Elaine Haro fuera de La casa de los famosos México?

Hasta ahora, ni Aldo de Nigris ni Elaine Haro han confirmado si existe un romance entre ellos, pese a los rumores que surgieron tras su participación en La casa de los famosos México 2025 y ahora con el intenso coqueteo que protagonizan en el video de el Bogueto y Xavi. Aunque la química entre ambos es evidente, han preferido mantener el misterio y no dar declaraciones que confirmen o nieguen una relación sentimental.

Lo que sí es un hecho es que ambos están aprovechando al máximo el impulso mediático que les dejó el reality. Su participación en el videoclip del Bogueto y Xavi ha sido un acierto para sus carreras, manteniéndolos en el centro de la conversación digital. Se sabe que la canción titulada “Alo” se estrenará este jueves 30 de octubre, y será entonces cuando el público podrá ver completa la historia que ambos interpretan en pantalla.