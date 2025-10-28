Elaine Haro anuncia nuevo proyecto al lado de exparticipante de La casa de los famosos México 2025

Elaine Haro, tras su salida de La casa de los famosos México 2025, se suma al elenco de Mentiras, el musical, para interpretar a Yuri, uno de los personajes más emblemáticos de la puesta en escena.

La actriz y cantante se incorpora a esta nueva etapa del clásico teatral que celebra la música y los enredos sentimentales de los años ochenta, aportando su talento y energía a una producción que sigue conquistando al público con su humor, nostalgia y letras inolvidables.

La producción de Mentiras, el musical confirmó la participación de Elaine Haro en la puesta en escena. / Foto: IG/elaineharomusic

Elaine Haro se suma al reparto de Mentiras, el musical

Elaine Haro se unirá a Mentiras, el musical como parte de la gira nacional, donde interpretará a Yuri, uno de los personajes principales de la historia. La producción dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales oficiales.

“Elaine Haro será la nueva edición 1980 de Yuri en Mentiras, el musical, la gira. Su pasión, entrega y talento te harán vivir la historia más exitosa del teatro en México como nunca antes”, destacó la puesta en escena.

Además de Haro, Mar Contreras también se integra al elenco en el papel de Daniela a Mentiras, el musical. Ambas participaron en la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 y ahora compartirán escenario en esta nueva etapa del musical que continúa recorriendo el país.

Elaine Haro interpretará a Yuri en la nueva gira de Mentiras, el musical. / Foto: IG/elaineharomusic

¿Cuándo y dónde se presentará Elaine Haro con Mentiras, el musical?

Elaine Haro se alista para presentarse el próximo 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León, como parte de la gira de Mentiras, el musical.

“No te pierdas su gran estreno en las funciones de Monterrey del 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros”, destacó la obra de teatro.

Con esta presentación, la cantante y actriz continúa consolidando su presencia en el teatro musical, llevando la energía ochentera y las canciones que han marcado generaciones a un nuevo escenario.

Elaine Haro continúa creciendo en el teatro tras su paso por La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/elaineharomusic

¿Quién es Elaine Haro? Esta es su trayectoria artística

Elaine Haro nació en la Ciudad de México el 18 de agosto de 2003, y es una actriz, cantante, creadora contenido y modelo mexicana que inició su carrera desde temprana edad en comerciales para distintas marcas.

Su trayectoria artística comenzó en el teatro musical, donde interpretó a Debbie en la adaptación mexicana de Billy Elliot y más tarde dio vida a Annie en Anita la huerfanita, dos proyectos que marcaron su formación sobre los escenarios.

En televisión, Elaine Haro participó en producciones como La rosa de Guadalupe y telenovelas como Rosario Tijeras (2017) y La mexicana y el güero (2020-2021), ampliando su experiencia en distintos formatos de ficción. También formó parte de las series biográficas Súbete a mi moto (2021) y Gloria Trevi: Ellas soy yo (2023), donde mostró su versatilidad en papeles inspirados en historias reales.

En 2025, Elaine Haro dio un paso más en su carrera al unirse a la tercera temporada de La casa de los famosos México, donde fue la séptima eliminada.

