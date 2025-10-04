Critican a Elaine Haro por tremendo ‘desplante’ a Aarón Mercury en La casa de los famosos México

La más reciente gala de La casa de los famosos México 2025 generó revuelo en redes sociales, no solo por el reencuentro de los exhabitantes con los finalistas, sino por un incómodo momento protagonizado por Elaine Haro y Aarón Mercury. El esperado reencuentro entre ambos, quienes fueron cercanos durante las primeras semanas del reality, dejó un sabor amargo entre los fans, que ahora acusan a la actriz de 22 años de ser grosera con el influencer. ¿Qué ocurrió realmente entre ambos?

¿Por qué los exhabitantes de La casa de los famosos México entraron nuevamente al reality?

El fenómeno viral de La casa de los famosos México 2025 está llegando a su fin, pues a unos días del gran final que coronará a un famoso o famosa, los momentos controversiales se mantienen.

Recientemente, ‘la Jefa’ decidió que la última fiesta de esta tercera temporada tiene que festejarse a lo grande, en compañía de todos y cada uno de los habitantes que formaron parte desde un principio y que fueron eliminados.

Fue así que tanto finalistas, como habitantes eliminados convivieron por última vez en ‘La casa’. En este contexto, Elaine Haro y Aarón Mercury se reencontraron , luego de los múltiples momentos que compartieron juntos, los cuales fueron los encargados de crear su ‘shippeo’. Pero... ¿algo cambió tras su salida?

Fiesta de reencuentro de La casa de los famosos México

¿Cómo fue el reencuentro entre Elaine Haro y Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Durante la gala del jueves 2 de octubre, Elaine Haro y Aarón Mercury ingresaron a La casa de los famosos México. La producción del programa organizó este encuentro como parte del cierre de temporada.

Sin embargo, no todo fue cordialidad. En un clip que se volvió viral en TikTok, se observa a Elaine retirando la mano de Aarón justo cuando él intentaba un gesto amistoso a Abelito, mientras se preparaba un sandwich con crema de avellana en la cocina. Ella no solo evitó cualquier contacto visual con Mercury, sino que procedió a abrazar a Abelito, dejando al influencer visiblemente sorprendido y molesto.

El video fue difundido por la cuenta de TikTok @maquilla.briandis con el mensaje: "¿Aarón, qué te pasa?”.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos acusaban una “grosería” de Haro con Aarón, pues el influencer puso una cara de presunta molestia o incomodidad. Algunos otros argumentaron que el momento respondió a un juego, ya que minutos antes ya habían platicado tanto dentro como fuera de ‘La casa’.

Estos fueron algunos de los comentarios en redes sociales:



“Jajajaja. Me encantó cuando le retiró la mano.”

“Se estaban peleando por Abelito. Los dos estaban JUGANDO.”

“Me encanta que al fin se está aprendiendo a defender Elaine.”

¿Aarón Mercury mandó a la ‘friendzone’ a Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Por motivo del ‘shippeo’ alrededor de Elaine Haro y Aarón Mercury en La casa de los famosos México, internautas aseguraron que la posible molestia de Elaine salió después de la “friedzoneada” que Aarón le habría hecho. Y es que el día que Haro quedó eliminada, reveló que sintió una “conexión real” con el influencer, por lo que no descartaba salir con él en un plan diferente (posiblemente romántico).

Todo se vino abajo después, ya que en una reciente entrevista de Aarón Mercury junto a Marie Claire Harp, él descartó eso cuando se le cuestionó sobre algún tipo de contacto más allá de una amistad y dijo:

“Yo la aprecio mucho. (...) Mi personalidad es muy juguetona. (...) Yo creo que había algo de afinidad al inicio, pero pues no se dio. Ya siento que conectamos muy bien como amigos” Aarón Mercury en entrevista con Marie Claire Harp, en referencia a Elaine Haro

¿Elaine se molestó por esta declaración? Solo el tiempo lo dirá.

Elaine Haro y Aarón Mercury

¿Dónde y cuándo ver la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos México se celebrará el próximo domingo 5 de octubre a las 8:30 p.m. (hora del centro de México).

Este evento marcará el cierre de las 10 semanas de competencia y se transmitirá en vivo a través del canal de Las estrellas y la plataforma ViX, donde se anunciará al ganador entre los cinco finalistas.

Para apoyar a tu favorito, puedes acceder a la sección de votación en el sitio oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota. También, durante la emisión del programa, aparecerá un código QR en pantalla que te llevará directamente a la página de votación.

Los usuarios con ViX Premium podrán emitir hasta 10 votos por día, mientras que quienes usen la versión gratuita tendrán la posibilidad de votar una vez al día.

