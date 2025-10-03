Alexis Ayala abandona la fiesta de La casa de los famosos México ¿Hubo pleito detrás de cámaras?

La temporada 2025 de La casa de los famosos México está llegando a su esperado final este domingo y los nervios aumentan entre los finalistas y los fans del reality. Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Shiky y Abelito son quienes luchan por el premio de cuatro millones de pesos, mientras que los espectadores esperan saber quién se llevará la victoria.

Sin embargo, la atención no solo está en la final. Ayer, jueves 2 de octubre, se llevó a cabo la fiesta del reencuentro de todos los eliminados de la temporada, un evento que contó con la presencia de Grupo Firme y en el que los finalistas disfrutaron de un emotivo encuentro. En esta celebración se registró un momento que generó preocupación: Alexis Ayala, sexto lugar de La casa de los famosos México, abandonó repentinamente la reunión. ¿Qué pasó?

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Por qué Alexis Ayala abandonó la fiesta de los finalistas de La casa de los famosos México?

Durante la celebración, los fans notaron que el actor Alexis Ayala se retiró de la fiesta de La casa de los famosos México sin despedirse de ningún compañero, incluidos los integrantes del famoso “cuarto Noche”. En las imágenes difundidas se observa cómo el actor sale de la casa sin pronunciar palabra, un gesto que provocó sorpresa entre los asistentes.

Aarón Mercury, al notar la ausencia de Alexis, recorrió la casa buscándola sin éxito. Al regresar con los demás habitantes, expresó su preocupación por la repentina salida del actor. Ante esto, Dalilah Polanco preguntó directamente si Alexis se encontraba bien y cuál había sido el motivo de su partida.

IG: @alexisayala / IMDb

Algunos usuarios en redes sociales señalaron que la salida inesperada de Ayala presuntamente se habría debido a un día “movido” por múltiples entrevistas que concedió tras su eliminación del reality, lo que, aparentemente, habría provocado que el actor optara por retirarse antes de tiempo para descansar.

Asimismo, hubo otros que comentaron que Alexis Ayala presuntamente no se habría sentido cómodo con algunos exhabitantes, lo que habría derivado que abandonara el evento de famosos. No obstante, se tratan de puras especulaciones en redes sociales.

Al momento, ni La casa de los famosos México, ni el actor han dado declaraciones sobre su repentina salida de la fiesta de reencuentro de la casa. Por lo que ya antes mencionado queda en puntual calidad de rumor.

¿Quiénes estuvieron en la fiesta del reencuentro de La casa de los famosos México?

La fiesta reunió a todos los participantes eliminados de la temporada 2025, generando un emotivo reencuentro. Además, los finalistas pudieron disfrutar de un concierto de Grupo Firme en La casa de los famosos México, uno de los momentos más esperados por los espectadores.

Entre los asistentes estaban:



Dalilah Polanco,

Aldo de Nigris,

Mar Contreras,

Shiky,

Abelito,

Aarón Mercury,

Ninel Conde,

Olivia Collins,

Adrian Di Monte,

Guana,

Elaine Haro,

Alexis Ayala,

Mariana Botas y

Priscila Valverde.

Quienes compartieron recuerdos y experiencias de su paso por la realidad. La interacción entre los participantes permitió que los fans vieran un lado más cercano y humano de sus favoritos.

Fiesta de reencuentro de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de La casa de los famosos México se transmitirá este domingo 5 de octubre a las 20:30 horas por Las estrellas. Galilea Montijo será la encargada de conducir la emisión y de revelar los resultados oficiales de las votaciones.

Para votar por tu favorito en La casa de los famosos México, los fans pueden hacerlo a través de la plataforma oficial del programa, disponible en el sitio web https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/ y en sus redes sociales. Solo necesitas ingresar, dirigirte a la sección de votación, selecciona al participante que deseas apoyar y confirmar tu voto siguiendo los pasos indicados en la página.

El voto del público es fundamental, ya que define al ganador del premio de cuatro millones de pesos. Se recomienda que los fans verifiquen los horarios de cierre de votación, ya que la plataforma suele desactivar la opción minutos antes de la transmisión de la final.

