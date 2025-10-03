Ludwika Paleta reacciona tras polémicos comentarios de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

La tercera temporada de La casa de los famosos México está llegando a su recta final y, como siempre, las polémicas entre los participantes no se hacen esperar. En esta ocasión, Dalilah Polanco se convirtió en el centro de la conversación tras hacer un comentario que involucró a Ludwika Paleta, generando debate en redes sociales y reviviendo temas del pasado de la actriz.

Dalilah Polanco se encuentra entre las favoritas para ganar en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre Ludwika Paleta en La casa de los famosos México?

Durante una conversación con Shiky, Dalilah Polanco en La casa de los famosos México habló sobre su amistad con Ludwika Paleta, a quien describió como una de las primeras personas en enterarse de que sería parte del reality show. Entre los halagos que le dedicó, la actriz hizo un comentario que rápidamente llamó la atención de los espectadores:

“Es de las mujeres… te voy a decir algo, le podría decir: ‘Tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a arrastrarlo’ y se regresa a Madrid” Dalilah Polanco

Ludwica Paleta / Captura de pantalla

Este comentario, aunque en tono de broma, generó un debate entre los fans de La casa de los famosos México, quienes señalaron que resultaba desafortunado considerando antecedentes y temas delicados asociados con Polanco en el pasado.

¿Cómo reaccionó Ludwika Paleta a los comentarios que hizo Dalilah Polanco en La casa de los famosos México?

Hasta el momento, Ludwika Paleta no ha emitido declaraciones directas sobre las palabras de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México. Sin embargo, compartió un mensaje en sus historias de Instagram que algunos internautas interpretaron como una indirecta:

“Oigan, pensar un poquito no hace daño. De verdad se los digo, todo mi cariño a esa gente que le resuene esta nota”. Mensaje de Ludwica Paleta

El mensaje fue tomado como una manera de expresar su postura ante la polémica, mostrando una reacción mesurada y evitando entrar en confrontaciones públicas. Asimismo, algunos seguidores señalaron que el mensaje también podría estar dirigido a quienes cuestionaron o criticaron a Polanco tras el comentario que hizo en el reality.

Sin embargo, las críticas sobre las declaraciones de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México no han cesado en las redes sociales. No obstante, el fandom de la actriz no se ha quedado callado y la han defendido a capa y espada.

Ludwica Paleta responde / Captura de pantalla

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de La casa de los famosos México está programada para el domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 8:30 pm (hora de la Ciudad de México). La gala especial tendrá un formato extendido, pues usualmente las emisiones duran unas horas, pero esta noche será más intensa, con pregala y postgala incluidas.

La transmisión se hará por Canal de Las estrellas y, para quienes prefieran verla vía streaming, también estará disponible en ViX (versión premium).

El sistema de votación es completamente digital y depende de la plataforma oficial del programa. Aquí los pasos y detalles:



Ingresa a la plataforma de votación

Puedes acceder mediante www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escaneando el código QR que se muestra en pantalla durante la transmisión de la gala

Inicia sesión

Debes contar con una cuenta activa. Si tienes ViX Premium, tendrás la ventaja de emitir hasta 10 votos diarios. Si tu cuenta es gratuita, estarás limitada a un voto por día.

Selecciona a tu finalista

En la votación aparecerán los nombres de los finalistas, Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Shiky Clement y Aldo de Nigris, y tú eliges a quien quieres que gane

Confirma tu voto

Una vez seleccionado tu favorito, haces clic en “Votar” y el sistema registrará tu participación al instante.



