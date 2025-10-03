Mar Contreras y Aldo de Nigris protagonizan momento candente en La casa de los famosos México ¿Infidelidad?

La noche del 2 de octubre se vivió un momento inseperado en La casa de los famosos México, cuando los exhabitantes eliminados regresaron a la famosa casa para convivir con los finalistas. El ambiente estaba lleno de emoción, reencuentros y hasta nostalgia, pues los equipos team Día y team Noche volvieron a reunirse como en las primeras semanas del reality.

Sin embargo, en medio de la convivencia surgió una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y que puso a Mar Contreras en el ojo del huracán. Según los internautas, ella y el regiomontano Aldo de Nigris, aparentemente fueron captados en una situación comprometedora. ¿Qué pasó? Aquí te contamos.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2026: Filtran participante de la cuarta temporada del reality ¿Será All-stars?

Mar Contreras / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mar Contreras y Aldo de Nigris en el confesionario de La casa de los famosos México?

Durante la dinámica de reencuentro, los del team Noche se encontraron en el confesionario, mientras que el team Día permanecía en la sala. En ese momento, la Jefa dio la instrucción de que todos los participantes se reunieran en el jardín. Abelito salió primero, seguido de Elaine, posteriormente de Alexis Ayala, quien sostenía la puerta para que los demás pudieran salir. Atrás venía Adrián Di Monte, y justo detrás se encontraba Mar Contreras.

En ese preciso instante, Mar se topó con Aldo de Nigris y fue ahí cuando ocurrió la controvertida escena. Las cámaras captaron el momento en el que la actriz se inclinó hacia Aldo, le sujetó el rostro con las manos y se acercó para darle lo que muchos usuarios describieron como un beso. Mientras algunos aseguran que fue un gesto inocente en la mejilla, otros lo interpretaron como un beso directo en la boca.

Para aumentar la polémica, varios seguidores notaron que Alexis Ayala, quien estaba muy cerca, volteó justo en ese instante y habría mostrado un gesto de incomodidad ante lo ocurrido. Esa reacción desató todavía más comentarios en redes, pues algunos interpretaron que pudo haberse percatado de una situación comprometida.

Te puede interesar: ¿Quién ganará ‘La casa de los famosos México 2025’? Filtran cómo irián las votaciones hoy, jueves 2 de octubre

¿Qué ha dicho el Julio Aguilar esposo de Mar Contreras sobre el beso con Aldo de Nigris?

Hasta el momento, el esposo de Mar Contreras, Julio Aguilar, no ha dado una declaración oficial ni un posicionamiento directo sobre el supuesto beso que protagonizó la actriz con Aldo de Nigris durante la reunión de exhabitantes en La casa de los famosos México. Sin embargo, su nombre comenzó a circular entre los internautas, quienes se preguntan qué pensará de la escena que ya se viralizó en redes sociales.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Mar Contreras está en el ojo del huracán dentro del reality, pues desde su ingreso ha protagonizado momentos que dividen opiniones en redes. Ahora, la supuesta cercanía con Aldo de Nigris suma una nueva polémica a su paso por el programa.

Te puede interesar: La casa de los famosos México prepara sorpresa para los finalistas: ¿Moneda de la resurrección?

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de La casa de los famosos México está programada para el domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 8:30 pm (hora de la Ciudad de México). La gala especial tendrá un formato extendido, pues usualmente las emisiones duran unas horas, pero esta noche será más intensa, con pregala y postgala incluidas.

La transmisión se hará por Canal de Las estrellas y, para quienes prefieran verla vía streaming, también estará disponible en ViX (versión premium).

El sistema de votación es completamente digital y depende de la plataforma oficial del programa. Aquí los pasos y detalles:



Ingresa a la plataforma de votación

Puedes acceder mediante www.lacasadelosfamososmexico.tv/votao escaneando el código QR que se muestra en pantalla durante la transmisión de la gala

Inicia sesión

Debes contar con una cuenta activa. Si tienes ViX Premium, tendrás la ventaja de emitir hasta 10 votos diarios. Si tu cuenta es gratuita, estarás limitada a un voto por día.

Selecciona a tu finalista

En la votación aparecerán los nombres de los finalistas, Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Shiky Clement y Aldo de Nigris, y tú eliges a quien quieres que gane

Confirma tu voto

Una vez seleccionado tu favorito, haces clic en “Votar” y el sistema registrará tu participación al instante.



Te puede interesar: ¿Alexis Ayala vio el presunto coqueteo entre su hija Stephanie y Aldo de Nigris? Esto publicaron en sus redes