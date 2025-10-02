¿Alexis Ayala vio el presunto coqueteo entre su hija Stephanie y Aldo de Nigris? Esto publicaron en sus redes

En una de las dinámicas más comentadas de La casa de los famosos México 2025, los shippeos entre participantes y visitantes no se hicieron esperar, pero uno en particular robó cámara y se ganó el corazón de los fans: el de Aldo de Nigris, exfutbolista e influencer, y Stephanie Ayala, hija del actor y productor Alexis Ayala. Este curioso momento... ¿pasó desapercibido para Alexis?

Se filtra aundio de Alexis Ayala y la Jefa de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Por qué familiares y amigos de los habitantes entraron a La casa de los famosos México?

El pasado lunes 29 de septiembre la Jefa decidió que los habitantes de La casa de los famosos México pudieran tener un bonito momento en compañía de algún ser querido, luego de más de dos meses de competencia.

Lo anterior fue una total sorpresa para los finalistas de esta tercera temporada, y añadiendo una emoción más, los invitados tuvieron la oportunidad de estar un día completo con su ser querido. La Jefa permitió la presencia de las visitas por 24 horas. ¿Quiénes visitaron a LCDLFM?



Abelito: El influencer recibió la visita de su papá, Don Abel , alguien que ha sido habitual en esta temporada.

, alguien que ha sido habitual en esta temporada. Aldo de Nigris: El exfutbolista regio tuvo la visita de su hermana , Andrea.

, Andrea. Alexis Ayala: El actor recibió a Stephanie , su hija que reside en Estados Unidos y que en sus palabras, no había visto en aproximadamente dos años.

, su hija que reside en Estados Unidos y que en sus palabras, no había visto en aproximadamente dos años. Dalílah Polanco : La actriz, expareja de Eugenio Derbez, fue visitada por su amiga Martha Guzmán .

: La actriz, expareja de Eugenio Derbez, fue visitada por . Mar Contreras : La actriz, parte del cuarto Noche, pudo convivir con su esposo, Julio .

: La actriz, parte del cuarto Noche, pudo . Shiky: El locutor español tuvo la oportunidad de recibir a Abraham, su pareja sentimental.

Esta dinámica permitió que amigos y familiares de los habitantes pudieran interactuar dentro del programa.

Familiares y amigos visitan a La casa de los famosos México / YouTube: ViX

¿Por qué surgió el shippeo entre Aldo de Nigris y Stephanie Ayala, hija de Alexis Ayala?

El encuentro entre Stephanie Ayala y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México se dio gracias a la dinámica propuesta por la Jefa, en la que los familiares de los finalistas pudieron convivir con ellos durante 24 horas dentro de la casa. Durante ese breve pero intenso lapso, las cámaras captaron múltiples momentos en los que Aldo se mostraba presuntamente interesado en Stephanie, incluso algo nervioso, según destacaron muchos internautas.

Los clips que circularon rápidamente en redes mostraban a Aldo haciendo conversación constante con la hija de Ayala, mirándola con atención e incluso riéndose más de lo normal. Para los seguidores del programa, el “vibe” entre ambos fue tan evidente que no tardaron en crear el nombre del shippeo: Aldefy .

Aldo de Nigris es el sexto habitante confirmado de “La casa de los famosos México” / La casa de los famosos México Facebook

En plataformas como X (antes Twitter), los usuarios comenzaron a debatir sobre si esta conexión podría ir más allá de un simple coqueteo amistoso. Estos son algunos de los comentarios:



“Aldo no pierde el tiempo. Jaja”

“Le interesó más la plática con la hija de Alexis que con Mariana durante toda la temporada” y,

“Tiene más química la hija de Alexis y Aldo que con Elaine. Jaja”

¿Alexis Ayala se dio cuenta del presunto coqueteo de Aldo de Nigris y su hija Stephanie?

Por razones lógicas, Alexis Ayala al ser actual habitante de La casa de los famosos México, no puede darse cuenta de lo que escriben o lo que dice el público en redes sociales.

Ante la popularidad del shippeo, muchos se preguntaban cómo reaccionaría Alexis Ayala al enterarse de que su hija mayor estaba siendo vinculada sentimentalmente con uno de sus compañeros en el encierro. La respuesta llegó a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor (controlada por alguien fuera de LCDLFM).

En la publicación, se muestra una imagen de Aldo y Stephanie juntos, mientras una leyenda dice:

“Todo es risa y diversión con Aldo hasta que ves que se pone nervioso con tu hija”. Cuenta de Alexis Ayala en Instagram

Acto seguido, aparece el propio Alexis Ayala actuando una escena viral cuyo audio expresa: “Lo amo, lo amo, lo amo, ya no lo amo, mi amor” .

La publicación fue bien recibida por sus fans, quienes en comentarios muchos confirmaron que el shippeo “Aldefy” es algo que no se ve muy lejano. Incluso, acompañó el video con un mensaje lleno de picardía: “ Puro cotorreo mi querido Aldo de Nigris. Nos encantó el shippeo Aldefy. ¿Estoy bueno de suegro para el Lobo bien? ”

