La casa de los famosos México: Filtran quién es el eliminado de hoy, 1 de octubre, ¡sexto finalista!

Tras la eliminación de Aarón Mercury de ‘La casa de los famosos México’, las emociones entre los seis finalistas están al rojo vivo. Hoy, miércoles 1 de octubre, se conocerá quién se coronará como sexto finalista de esta temporada y ¡saldrá de ‘La casa’! Ante esto, las especulaciones entre usuarios están latentes. Incluso, se filtró una encuesta que mostraría quién sería el posible y presunto habitante que abandonaría el reality.

Aunque la salida de Aarón Mercury de ‘La casa de los famosos México’ generó total controversia entre usuarios en redes sociales, entre la audiencia, así como entre sus compañeros de ‘La manada’ del team ‘Noche’, en esta ocasión, los fieles fans del reality buscarán votar por su favorito para que logre llevarse los 4 millones de pesos en juego. ¿Quién será el ganador de esta temporada?

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México’?

El pasado lunes 22 de septiembre, Mar Contreras se convirtió en la primera finalista de La casa de los famosos México tras ganar el ticket dorado de la temporada. Sin embargo, esa misma semana, tras las nominaciones, los habitantes tendrían la oportunidad de quedar finalistas. Esto en caso de no salir nominados esa noche.

No obstante, una ‘jugada maestra’ de Shiky llevó a que todos los habitantes, menos Mar, quedaran en riesgo de ser eliminados el domingo 28 de septiembre. Sin embargo, Abelito logró ganarse un lugar entre los finalistas, por lo que salió de la placa de nominados tras una prueba llevada a cabo el viernes pasado.

Es la última semana de La casa de los famosos México 2025. ¿Quién será el ganador? / IG: @lacasafamososmx

Por esta razón, el público votó y Aarón Mercury salió de la competencia. ¡Todos quedaron boquiabiertos!

En medio de la sorpresa y el enojo de muchos en redes sociales por la eliminación del influencer, los finalistas fueron:



Dalilah Polanco

Shiky

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Abelito y

Alexis Ayala

Finalistas de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Quién dicen que será el sexto finalista y que deja La casa de los famosos México hoy, 1 de octubre?

Hoy, miércoles 1 de octubre, se vivirán momentos de tensión en La casa de los famosos México. El sexto finalista será revelado esta noche y dicha personalidad dejará ‘La casa’ y no llegará a la gran final que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre.

Ahora, como ocurre en cada eliminación, distintos creadores de contenido realizan encuestas para medir la preferencia del público. No obstante, desde la primera temporada, la más certera ha sido la de Vaya, vaya, que ha coincidido con lo que sucede en las galas de eliminación en, alrededor del 80%, de las expulsiones.

En esta ocasión, no fue la excepción. De acuerdo con la encuesta de Gerardo Escareño, ‘Vaya, yaya’, el sexto finalista de ‘La casa de los famosos México’ y quien saldría del reality hoy, miércoles 1 de octubre, presuntamente sería: Alexis Ayala, ya que tendría solo el 2% de votos en su encuesta.

Sin embargo, quienes también estarían en riesgo de salir presuntamente serían Mar Contreras, dado que tendría el 4% de votos en esta encuesta, así como Shiky con el mismo porcentaje.

Vaya, vaya expone su encuesta en la que se podría simular quién es el sexto eliminado de La casa de los famosos México. / IG: @lacasafamososmx

¿Quién ganaría La casa de los famosos México si hoy fuera la final?

Según la encuesta difundida en la página de Facebook de Gerardo Escareño el 28 de septiembre, si la final de La casa de los famosos México se llevara a cabo hoy, 1 de octubre, las posiciones quedarían de la siguiente manera:

Aldo de Nigris: 44% de votos ﻿﻿﻿Dalílah Polanco: 30% de votos ﻿﻿﻿Abelito: 7% de votos ﻿﻿﻿Shiky: 4% de votos ﻿﻿﻿Mar: 4% de votos

Cabe señalar que los datos antes mencionados son meramente porcentajes basados en encuestas de redes sociales. Al momento, no hay información oficial de ‘La casa de los famosos México’ que lo confirme. Por esta razón, estas votaciones quedan en estricta calidad de RUMOR.

¿Cuándo será y dónde ver la final de La casa de los famosos México 2025?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 está cada vez más cerca. Esta edición se ha caracterizado por intensas alianzas, enfrentamientos y controversias dentro y fuera de La casa, lo que ha incrementado las expectativas rumbo al desenlace.

El evento definitivo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre a las 20:30 horas, con transmisión en vivo por ViX y el canal Las estrellas.