¿Quién es el primer finalista de La casa de los famosos México 2025 hoy, 22 de septiembre?

La emoción y la tensión alcanzarán su punto máximo este lunes 22 de septiembre en La casa de los famosos México 2025. Los siete participantes que aún permanecen en la competencia se enfrentarán a una noche decisiva, donde solo uno logrará convertirse en el primer finalista de la temporada. Después de ocho semanas intensas de estrategias, traiciones y emociones, la recta final del reality show más comentado de México comenzará a definirse.

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quiénes son los participantes que buscan llegar a la gran final de La casa de los famosos México 2025?

Actualmente, solo siete famosos siguen en pie en la competencia por convertirse en el primer finalista de La casa de los famosos México 2025:



Abelito

Aldo de Nigris

Mar Contreras

Aaron Mercury

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Shiky Clement

Estos siete concursantes han demostrado ser los más fuertes en La casa, tras superar múltiples retos, pruebas y la presión del aislamiento durante más de 57 días. La competencia se ha vuelto más intensa y cada acción, palabra o estrategia puede definir quién se convierte en el primer finalista.

¿Quién fue el octavo eliminado de La casa de los famosos México 2025?

El octavo eliminado de La casa de los famosos México 2025 fue Guana, uno de los participantes más polémicos y estratégicos de la temporada. Su salida se dio durante la gala del domingo 21 de septiembre, luego de 57 días de aislamiento. Aunque en semanas anteriores había ganado varios beneficios y se posicionaba como uno de los favoritos, su cambio de cuarto —del equipo Noche al equipo Día— generó tensiones y lo dejó vulnerable en las nominaciones.

La eliminación de Guana no solo sacudió a los habitantes, sino que también reconfiguró las estrategias dentro de La casa. El cuarto Día, que lo había recibido recientemente, quedó debilitado, mientras que el cuarto Noche celebró su salida como una especie de “justicia” por la supuesta traición al darle puntos a Dalilah y Shiky en su ultima nominación.

Guana confiesa por qué nomino a Dalilah Polanco en la más reciente gala de nominación de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Habrá prueba del líder en La casa de los famosos México 2025 este 22 de septiembre?

Este lunes 22 de septiembre no habrá prueba del líder en La casa de los famosos México 2025, ya que la última se realizó el pasado 15 de septiembre. En esa ocasión, Abelito fue el ganador de la dinámica que consistía en una prueba de suerte bajo la ducha, lo que le otorgó inmunidad durante toda la semana ocho. Desde entonces, la producción anunció que no se realizarían más pruebas de liderazgo, debido a que el reality ya entró en su recta final y las reglas cambian para aumentar la tensión entre los participantes.

En lugar de la tradicional prueba del líder, la gala de este lunes se enfocará en una dinámica mucho más importante: la entrega del boleto dorado, que definirá al primer finalista de la temporada. Esta actividad será clave en el rumbo del juego, ya que marcará un antes y un después en las estrategias dentro de la casa. Con esta decisión, el poder ya no estará en manos de un líder semanal, sino en quien logre asegurar su lugar en la gran final. Los habitantes deberán enfrentarse a un reto especial que pondrá a prueba su temple, y el ganador quedará libre de nominaciones y eliminaciones, asegurando su presencia en el último día del reality.

‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @lacasafamososmx

¿Cómo será la dinámica que definirá al primer finalista de La casa de los famosos México 2025? ¡Galilea Montijo entra con los habitantes!

La gala del 22 de septiembre arrancó con todo el misterio y emoción que caracteriza a La casa de los famosos México 2025. Esta noche, uno de los habitantes asegurará su pase directo a la gran final, y la encargada de anunciar la dinámica “Al fondo del mar”, fue nada menos que Galilea Montijo, quien entró a La casa para revelar todos los detalles.

La temática de esta gala es completamente submarina: el escenario está ambientado en las profundidades del océano, rodeado de sirenas, tritones, medusas y submarinos. Todo parece sacado de un cuento místico, pero con tensión real.

La dinámica consiste en abrir cofres en distintas rondas. Según explicó Galilea, a cada conteo los participantes deben tomar un cofre. Si dentro encuentran un catálogo de Cklass, siguen en competencia. Si no, quedan descalificados. Así, poco a poco se irán eliminando hasta que los últimos habitantes encuentren el ticket dorado, que los convierte en el primer finalista oficial de esta tercera temporada.

Primera ronda: ¿Quién fue el primer eliminado en la búsqueda del ticket dorado?

En la primera ronda, los habitantes debían ir por el cofre del Océano Pacífico. La tensión se sentía en el aire, pero el primero en quedar fuera de la competencia por el pase directo a la final fue Aarón.

Los que lograron avanzar a la siguiente etapa fueron: Mar, Alexis, Shiky, Dalilah, Abelito y Aldo, quienes siguen en la carrera por convertirse en el primer finalista de La casa de los famosos México 2025.

Segunda ronda: ¿Quién fue el segundo eliminado en la búsqueda del ticket dorado?

En esta etapa, los habitantes debían ir por el cofre del Océano Atlántico, y la tensión aumentó. El segundo en quedar fuera de la competencia por el pase directo a la final fue Shiky, quien no logró encontrar el catálogo de Cklass.

Los que siguen en la contienda son: Alexis Ayala, Mar, Dalilah, Abelito y Aldo, cada vez más cerca de descubrir el ticket dorado que los llevará directo a la final de La casa de los famosos México 2025.