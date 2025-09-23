¿Producción de La casa de los famosos México quiere boicotear a Aarón Mercury? La mamá de influencer responde

La pasada gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’ estuvo llena de controversia, entre otras cosas, por la pregunta que una fanática le hizo a Aarón Mercury durante una dinámica. Debido a la naturaleza del cuestionamiento, muchos fans consideraron que toda esta situación solo sería una forma de la producción para presuntamente “perjudicar” al influencer, ¿qué dijo su mamá?

¿Qué le preguntaron a Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Previo a conocer quién era el octavo eliminado de ‘La casa de los famosos México’, se hizo una dinámica en la que los nominados tenían que responder una pregunta del público. En el caso de Aarón, una usuaria identificada como Liliana preguntó qué sentiría si su mamá tuviera que enfrentarse a una persona como él que, a su perspectiva, ha tratado mal a Dalilah Polanco.

“¿Qué sentirías de ver a tu mamá en el lugar de Dalílah y que hubiera hombres como tú diciéndole las cosas que le dices en el ‘Posicionamiento’ y cuando crees que nadie te escucha?”, expresó.

En respuesta, Mercury aseguró que cada habitante sabía a lo que se arriesgaba al entrar a ‘La casa’ y considera que Dalilah no es una “víctima”.

“Conozco a mi madre, sé cómo es, y ella actuaría… Está difícil la pregunta. Al final, se nos explicaron las reglas al entrar a este juego, no hubo engaño y sabíamos que se iban a tener que posicionar y todos teníamos que dar y recibir; aquí nadie es víctima ni se trajo con engaños”, indicó.

Posteriormente, el propio Aarón dijo considerar que la producción le hizo esa pregunta para “desprestigiarlo” ante el público.

“No lo buscó de ella (la joven del público), lo buscó de la casa. Yo lo siento como intentando hacer quedar mal. Me molesta la intención con la que eligieron la pregunta… No tanto que haya sido como un ‘esto me va a hacer quedar mal ante la gente’, sino ‘¿neta, elegiste esa (pregunta)”, manifestó.

¿Cómo reaccionó la mamá de Aarón Mercury ante pregunta de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En una entrevista reciente, la mamá de Aarón Mercury se dijo muy molesta por la pregunta que le hicieron a su hijo en ‘La casa de los famosos México 2025’. Si bien evitó responder si creía que todo era parte de una “campaña” de desprestigio, afirmó que el influencer es una gran persona.

Mamá de Aarón Mercury “Yo creo que manejar una bandera en un juego en el que entran hombres y mujeres, y que son tus contrincantes, sin decir sexo… Él sabe que soy fuerte, que no usaría una bandera y, definitivamente, si alguien me posicionara como él se posicionó con respeto y dando puntos de vista, los tomaría para ver cuál me hace ruido y tratar de mejorar”

Toda esta situación ha provocado reacciones diversas. Si bien algunos afirman que presuntamente Aarón ha “tratado mal” a Dalilah Polanco y la pregunta solo buscaba recalcárselo, mientras que otros creen que todo es una “exageración”.

¿La producción de ‘La casa de los famosos México’ busca desprestigiar a Aldo de Nigris?

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no se ha pronunciado ante los nuevos señalamientos en su contra. No obstante, la fan que le hizo la pregunta a Aarón Mercury defendió su postura y aseguró que las fans de Aarón están “cegadas”.

“Ninguna producción me obligó (a hacerle esa pregunta a Aarón Mercury). Hice esa pregunta en un momento en que no tenía nada que hacer. Jamás me metí con la mamá de Aarón Mercury, solo di un ejemplo hipotético”, expresó.

La joven sostiene que las fans deberían preguntarse si “realmente todo lo que dice y hace Aarón está bien”, resaltando que, en muchas ocasiones, el influencer ha sido sumamente grosero con Dalilah.

Para finalizar, dejó claro que ha recibido muchas amenazas en su contra por esta situación e hizo responsable a Aarón, en caso de que algo le llegara a pasar.

