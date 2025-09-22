Aarón Mercury explota en La casa de los famosos México: ¿qué pasó tras la pregunta sobre su madre?

La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos México dejó un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Más allá de la eliminación de Guana, lo que acaparó la atención fue la reacción de Aarón Mercury, quien no ocultó su molestia tras recibir una pregunta del público que involucraba directamente a su madre. El episodio se transmitió en vivo durante la dinámica de preguntas y respuestas con la audiencia, y aunque el influencer respondió frente a cámaras, su descontento creció en conversaciones posteriores dentro de la casa.

¿Qué pasó con Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Durante la gala del domingo, los habitantes recibieron en vivo una serie de preguntas enviadas por el público. A Aarón Mercury le tocó responder un cuestionamiento en La casa se los famosos realizado por una joven identificada como “Liliana”. La pregunta fue:

“¿Qué sentirías de ver a tu mamá en el lugar de Dalílah y que hubiera hombres como tú diciéndole las cosas que le dices en el ‘Posicionamiento’ y cuando crees que nadie te escucha?” ‘Liliana’

Visiblemente incómodo, Mercury respondió que confiaba en la fortaleza de su madre y que ella sabría cómo actuar ante cualquier situación. Además, recordó que todos los participantes aceptaron las reglas del reality y que el formato exige posicionamientos donde es inevitable confrontar a otros.

“Conozco a mi madre, sé cómo es, y ella actuaría... Es difícil la pregunta. Al final, se nos explicaron las reglas al entrar a este juego, no hubo engaño, y sabíamos que se iban a tener que posicionar y todos teníamos que dar y recibir; aquí nadie es víctima ni se trajo con engaños” Aarón Mercury

Mamá de Aarón Mercury habla de los comentarios que hizo Facundo sobre su hijo. / Tiktok Aarón Mercury

¿Por qué Aarón Mercury dijo que la pregunta que pusieron en La casa de los famosos México fue una falta de respeto?

Aunque en pantalla mantuvo la calma, ya durante la cena y en pláticas privadas, Aarón Mercury confesó a sus compañeros que la pregunta le parecía inapropiada. Según sus palabras, lo que lo incomodó no fue tanto el cuestionamiento en sí, sino que se involucrara a su madre dentro del juego.

“No lo busco de ella (la joven del público), lo busco de la casa (...) Yo lo siento como intentando hacer quedar mal” Aarón Mercury

También señaló que lo que más le molestó fue la intención con la que la producción eligió esa pregunta para transmitirse en vivo:

“Me molesta la intención con la que eligieron la pregunta... No tanto que haya sido como un ‘esto me va a hacer quedar mal ante la gente’, sino '¿neta, elegiste esa (pregunta)?’”. Aarón Mercury

El influencer llegó incluso a buscar un momento de privacidad en el baño, donde intentó desahogarse ante las cámaras, reiterando que meter a su madre en el reality le parecía una falta de respeto y de profesionalismo.

¿Hubo censura en la transmisión del 24/7 de La casa de los famosos México?

Lo que más se sorprendió a la audiencia fue que justo en el momento en el que Aarón Mercury expresaba su enojo frente a las cámaras del baño, la señal del canal 24/7 de ViX se interrumpió. En lugar de mostrar al participante, la transmisión se enfocó únicamente en una de las paredes de la casa.

Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, quienes de inmediato lo comentaron en redes sociales. Muchos interpretaron la interrupción como un posible intento de censura hacia las críticas del concursante.

Antes de que la señal se cortara, se alcanzó a escuchar a Aarón Mercury decir:

“Todos somos competidores, nadie es víctima, pero metes a mi madre al juego, qué falta de respeto y profesionalismo, de verdad”. Aarón Mercury

Hasta el momento, la producción no ha publicado una postura oficial sobre lo ocurrido ni sobre la interrupción de la señal en la plataforma de streaming. Por esta razón, las especulaciones de ser censura quedaron en el terreno de ser un rumor del público.

Polémica de Aarón Mercury / Redes sociales

¿Quién es la mamá de Aarón Mercury?

Nancy González es la madre de Aarón Mercury, influencer que actualmente participa en La casa de los famosos México 2025. Comerciante de oficio y figura presente en redes sociales bajo el nombre de usuario @nanccyglez, Nancy ha compartido al publico momentos junto a su familia, apoyando la carrera de su hijo y mostrarse como un pilar clave en su crecimiento personal y profesional.

Según el influencer en platicas que ha tenido dentro de la casa, Nancy González impulsó sus sueños, llegando incluso a comprarle su primer celular para que pudiera comenzar a generar contenido en plataformas como TikTok. Además, tiene otro hijo llamado Rodrigo, quien también colabora en su proyecto familiar. Durante el reality, su mamá ha entrado a la dinámica “Congelados”, lo que permitió un reencuentro emotivo entre madre e hijo.