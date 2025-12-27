Galilea Montijo revela el ritual con lentejas que repite cada Año nuevo para atraer abundancia ¿Cómo hacerlo?

Cada cierre de año, Galilea Montijo vuelve a colocarse en el centro de la conversación entre el público del programa Hoy y en redes sociales, no por un anuncio televisivo, sino por un ritual que ella misma ha compartido en diversas ocasiones: lanzar lentejas durante las 12 campanadas de Año nuevo como símbolo de abundancia para los próximos 12 meses.

La conductora ha explicado este ritual tanto en el matutino de Televisa como en el programa Netas divinas, donde ofreció detalles sobre cómo lo realiza sin importar el lugar en el que se encuentre. La práctica, según ha contado, forma parte de sus tradiciones personales para recibir el Año nuevo y se ha vuelto una de las más recordadas por su audiencia.

¿En qué consiste el ritual de Año nuevo con lentejas que hace Galilea Montijo?

Galilea Montijo reveló que su ritual se realiza exactamente a la medianoche del 31 de diciembre, mientras suenan las 12 campanadas que marcan la llegada del Año nuevo. En lugar de seguir otras tradiciones populares como comer uvas o usar ropa interior de ciertos colores, la conductora toma un puñado de lentejas crudas y las lanza detrás de ella.

De acuerdo con lo que ha explicado en televisión, el objetivo del ritual es atraer dinero y abundancia. Durante la dinámica, Montijo ha señalado que es importante concentrarse en pensamientos relacionados con prosperidad, no solo económica, sino también en temas como salud y trabajo bien remunerado.

La presentadora ha mencionado que realiza este ritual sin importar el lugar donde se encuentre al momento del cambio de año. Ha contado que en algunas ocasiones las personas a su alrededor se sorprenden al verla lanzar las lentejas, pero eso no ha sido un impedimento para continuar con la tradición que repite cada año.

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre hacer este ritual en cualquier lugar?

En entrevistas dentro del programa Hoy, Galilea Montijo ha relatado que no importa si recibe el Año nuevo en casa, en un viaje o en un evento social, siempre lleva consigo las lentejas para cumplir con el ritual. Según ha narrado, lo hace de manera discreta o abierta, dependiendo del contexto, pero sin omitirlo.

La conductora explicó que toma las lentejas directamente de la bolsa y, conforme avanzan las campanadas, las va lanzando al suelo. Posteriormente, recoge algunas de ellas y las guarda. Este paso forma parte importante del ritual que ella practica cada año.

Montijo también ha compartido que las lentejas recolectadas después de lanzarlas se colocan en un pequeño morral o bolsita, la cual guarda en su cartera durante todo el año. Al llegar el siguiente Año nuevo, esas lentejas se desechan y se repite el proceso con un nuevo puñado.

¿Por qué las lentejas se relacionan con la abundancia en Año nuevo?

El ritual de las lentejas no es exclusivo de Galilea Montijo, sino que forma parte de una tradición presente en distintos países y culturas. Las lentejas suelen asociarse con la prosperidad económica debido a su forma redonda y su color, que recuerda a las monedas.

En el simbolismo popular, las lentejas representan dinero, riqueza y crecimiento. Por esta razón, se utilizan en rituales de Año Nnuevo como una forma de manifestar deseos de abundancia para el ciclo que comienza. Algunas personas optan por comerlas, mientras que otras, como en el caso de Montijo, prefieren lanzarlas y conservar algunas como amuleto.

Aquí te mostramos el paso a paso del ritual de lentejas que se ha popularizado en televisión a partir de lo que Galilea Montijo ha compartido en programas y entrevistas, el ritual se realiza de la siguiente manera:

Antes de la medianoche del 31 de diciembre, se prepara un pequeño puñado de lentejas crudas. No es necesario cocinarlas ni colocarlas en recipientes especiales.

Al llegar las 12 campanadas que anuncian el Año nuevo, se toman las lentejas con una mano y se lanzan detrás de la persona o al suelo, mientras se piensa en deseos de abundancia y prosperidad para los siguientes 12 meses.

Una vez terminado el lanzamiento, se recogen algunas de las lentejas que quedaron en el piso.

Estas se guardan en una bolsita, morral o directamente en la cartera.Las lentejas recolectadas se conservan durante todo el año como símbolo de buena fortuna. Al finalizar el ciclo anual, se desechan y se repite el ritual con un nuevo puñado.

