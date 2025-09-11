Galilea Montijo rompe en llanto en Hoy al recordar devastador momento de su vida. VIDEO

El programa “Hoy” continúa celebrando sus 27 años con algunos clips de los momentos más épicos a lo largo de este tiempo; sin embargo, uno de estos recuerdos conmovió a Galilea Montijo hasta las lágrimas. ¿De cuál se trata?

¿Por que rompió en llanto Galilea Montijo en el programa Hoy?

El momento que revivieron los conductores fue cuando Galilea Montijo presentó a su bebé, apenas unos días después de su nacimiento, en el foro del matutino. Esta imagen de la actriz con su pequeño desató la nostalgia de Montijo, quien recordó un instante muy especial.

Sin embargo, la conductora se sinceró y confesó que, aunque en el video aparecía con una gran sonrisa, en ese momento estaba viviendo una fuerte depresión posparto que la llevó al límite, obligándola a buscar ayuda profesional y a tomar antidepresivos.

Galilea Montijo se conmueve con importante recuerdo en Hoy y revela que sufría depresión posparto. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la depresión posparto que sufría cuando nació su bebé?

Durante una emotiva charla, Galilea Montijo compartió con sinceridad los difíciles momentos que atravesó tras convertirse en madre. La conductora recordó que, aunque ser mamá ha sido lo más hermoso que le ha ocurrido, enfrentó una fuerte depresión posparto.

“Tengo que confesarles. Son de esas cosas que como mamá nunca olvidas esos momentos, pero me acuerdo que en ese entonces traía una depresión espantosa. Sí, era lo más hermoso que me ha pasado convertirme en mamá, pero la estaba pasando muy mal”, expresó.

Galilea también relató las dificultades físicas y emocionales que vivió en ese proceso: “Gracias a Dios él sabe por qué hace las cosas, no pude amamantar y ahí me empastillaron, pero pude ver la luz y los colores de la vida. Es un proceso fuertísimo el que pasas, pero vale la pena todo lo que pasas por los hijos”.

¿Cuántos hijos tiene Galilea Montijo?

Actualmente, Galilea Montijo tiene un solo hijo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina Iglesias. Aunque la pareja está separada, mantienen una buena relación por el bienestar de su hijo.

El año pasado, la conductora confesó en “Netas divinas”, que su hijo vive con su padre en Acapulco. Tomar esta decisión no fue fácil para ella, pero al escuchar el deseo de su pequeño de mudarse con su padre, decidió apoyarlo, aunque le costara mucho trabajo soltarlo.

