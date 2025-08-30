¿Galilea Montijo se casa con Isaac Moreno? Tendrían sorpresa para la gala de La casa de los famosos México
Dicen que Galilea Montijo e Isaac Moreno, su novio, supuestamente, estarían a nada de llegar al altar. Tendrían un sorpresa para La casa de los famosos México.
Galilea Montijo e Isaac Moreno, su novio, han mostrado en redes sociales que su noviazgo estaría más que consolidado. Incluso, habrían considerado, supuestamente, dar el siguiente paso en su relación. ¿La conductora de ‘La casa de los famosos México’ se va a casar?
Cabe señalar que Galilea Montijo e Isaac Moreno no han parado de presumir en redes los momentos que han vivido juntos, tanto viajes, conciertos y hasta algunos momentos en el foro de ‘La casa de los famosos México’, donde trabaja la conductora.
¿Qué dijeron sobre la supuesta boda de Galilea Montijo e Isaac Moreno, su novio?
Tras dos años de relación en pareja, trascendió que Galilea Montijo e Isaac Moreno, supuestamente, estarían a nada de llegar al altar a sellar su amor. De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, el modelo, supuestamente, habría planeado la propuesta de matrimonio. ¡Sería una gran sorpresa!
A través de su canal de YouTube, ‘Productora 69’, Carbajal mencionó que Isaac Moreno estaría en plena preparación para la propuesta de matrimonio de Galilea Montijo.
“El novio de Galilea se prepara para la gran pedida de mano”, dijo Carbajal.
Lo anterior causó total emoción entre la audiencia, dado que, según usuarios, la también conductora principal del programa ‘Hoy’ se ha mostrado muy enamorada del modelo español.
¿Cómo le pedirá matrimonio Isaac Moreno a Galilea Montijo, conductora de La casa de los famosos México?
Eso no es todo, Jorge Carbajal dio detalles de cómo sería la supuesta pedida de matrimonio de Galilea Montijo. El periodista mencionó que, aparentemente, Isaac Moreno, el novio de la conductora, tendría planeado darle el anillo en televisión al aire.
Según el periodista, Isaac Moreno, supuestamente, le pedirá a Galilea Montijo que sea su esposa en plena gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Carbajal señaló que esto podría ser también una estrategia para que el público, supuestamente, no se despegue de la pantalla y viva junto a ellos este conmovedor momento.
“Están en pláticas con Isaac Moreno, el novio de Galilea Montijo, porque el plan es que en una de estas transmisiones de eliminación haya un enlace en vivo y que resulte que Isaac Moreno, entre al foro, se hinque y le pida matrimonio”, dijo Carbajal.
Así lo dijo Jorge Carbajal:
¿Cuándo y dónde será la supuesta boda de Isaac Moreno y Galilea Montijo?
Por otro lado, Elisa Beristain mencionó que, supuestamente, Galilea Montijo e Isaac Moreno comenzarán con los preparativos de su boda una vez que finalice ‘La casa de los famosos México’ 2025, el próximo 5 de octubre.
La periodista también señaló que la conductora principal del reality no planea casarse en México, sino en Europa. París y Venecia figuran como posibles destinos.
Al momento, Galilea Montijo no ha confirmado nada sobre su supuesta boda con Isaac Moreno, su novio. Por esta razón, la información antes mencionada queda en total calidad de rumor.