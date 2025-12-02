Acusan a Paty Cantú de no pagar ni devolver vestuario, pero ¿quién es su esposo Christian Vázquez?

El actor Christian Vázquez, conocido por su talento en cine y televisión mexicana, se convirtió este fin de semana en el centro de atención tras su boda con la cantante Paty Cantú.

La celebración, que reunió a amigos y colegas del espectáculo, también dejó una polémica en el aire: en TVNotas te contamos que la pareja habría generado un pequeño conflicto con la diseñadora de vestuario, quien asegura que sus piezas nunca fueron devueltas y que, desde entonces, no ha recibido respuesta alguna.

Conoce la trayectoria de Christian Vázquez y los detalles del chisme que rodea a Paty Cantú por el presunto lío con vestuarios. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la boda religiosa de Paty Cantú y Christian Vázquez?

La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, no solo por la unión de una de las parejas más queridas del espectáculo, sino por la discreción con la que ambos manejaron cada detalle. Tal como apuntó Martha Figueroa, la actitud reservada que mostraron en su boda civil se repitió en la gran celebración: la cantante no ha compartido imágenes oficiales en sus redes, lo que ha aumentado la expectativa y curiosidad de sus fans. Aun así, TVNotas obtuvo fotos exclusivas que permiten ver parte de la magia que se vivió en ese día tan especial.

Uno de los instantes más emotivos fue el baile de los recién casados, un momento que, según testigos, dejó sin aliento a todos los presentes. La pareja protagonizó una escena luminosa y romántica, rodeada de un espectáculo de luces y pirotecnia.

Otro detalle que llamó la atención fue el cambio de atuendo de Paty Cantú durante la celebración. En cierto punto de la noche, tanto ella como Christian aparecieron con un outfit verde a juego, posando en varias fotografías, incluso en una junto a la ‘Beba’ Montes. De acuerdo con una fuente cercana al evento, alrededor de 260 invitados asistieron a la celebración, realizada en Playa Patzcuarito, en Sayulita, Nayarit, un escenario perfecto para una boda íntima, elegante y envuelta en un halo de privacidad que solo la pareja parece dominar con naturalidad.

Boda Paty Cantú y Christian Vázquez, exclusiva TVNotas / TVNotas

Boda de Paty Cantú y Christian Vázquez: ¿La cantante no pagó su vestido de novia?

Una fuente cercana a la marca Bernarda, creada por la diseñadora Paola Hinojos, reveló a TVNotas que la cantante Paty Cantú habría protagonizado un episodio poco habitual entre celebridades y creativos de moda.

De acuerdo con esta persona allegada, Cantú sería la primera figura pública que, en un aparente abuso de confianza, se quedó con varias piezas de vestuario y posteriormente dejó de responder a la diseñadora. Aunque la polémica ha crecido en redes, hasta el momento se mantiene en duda que el vestido de novia que usó en su reciente boda pertenezca o tenga relación con Hinojos o su marca.

La fuente relata que la relación entre ambas comenzó de forma cordial. “Hace unos meses, Paty Cantú le dijo a Paola: ‘Me gustó mucho tu ropa’, y ella le respondió: ‘Tengo dos opciones para que la uses: te la regalo y me haces mención cada vez que la uses, o me las compras y no me mencionas; te doy un precio especial’”, explicó. Según su testimonio, la cantante eligió la primera opción, pero al lucir las prendas omitió por completo etiquetar a la marca, lo que generó inconformidad en el equipo creativo.

Para la diseñadora, este gesto se sintió como una falta de consideración, especialmente porque, de acuerdo con la fuente, Cantú continuó utilizando las piezas sin cumplir el acuerdo inicial. “A Paola le pareció de muy mal gusto su actitud”, señaló.

Paty Cantú: Así fue la lujosa boda de la cantante mexicana, junto a Christian Vázquez, ¡FOTOS EXCLUSIVAS! / X: @patycantudata, fuente TVNotas y canva

¿Quién es Christian Vázquez, el esposo de Paty Cantú?

Christian Vázquez, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 27 de octubre de 1986, se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de México. Con una formación en artes escénicas por la Universidad de Guadalajara, su camino hacia la fama no fue inmediato: antes de brillar frente a las cámaras, trabajó como mesero en un hotel y poco a poco fue abriéndose camino en el mundo de la actuación a través de comerciales de televisión para distintas marcas.

Su talento y carisma lo llevaron a formar parte de importantes producciones cinematográficas y televisivas, ganándose el reconocimiento del público y la crítica. Recientemente, su vida personal también ha acaparado los reflectores: este fin de semana Christian Vázquez se casó con la cantante Paty Cantú.

A lo largo de su carrera, Christian Vázquez ha participado en una variedad de proyectos que muestran su versatilidad como actor:



Tlatelolco, verano del 68

3 idiotas

Mirreyes contra Godínez

La novia de América

Guerra de vecinos

Entre paredes

Las muertas

La caída

Rosario Tijeras

De brutas, nada.

Te contamos quién es Christian Vázquez, esposo de Paty Cantú. / Foto: Redes sociales

