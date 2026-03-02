Tom Holland y Zendaya se habrían casado en secreto: Así confirmaron que la boda “ya se celebró”

Tom Holland y Zendaya vuelven a colocarse en el centro de la conversación digital. El domingo 1 de marzo de 2026, los nombres de ambos actores se posicionaron entre las principales tendencias luego de que se diera a conocer que habrían celebrado su boda en secreto. La información surgió en plena alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores, donde una declaración inesperada encendió las redes sociales.

Te puede interesar: Muere Alexis Ortega: ¿Tom Holland conoció al actor mexicano que dio voz en español a Spider-Man?

Tom Holland y Zendaya se comprometen / IG: @zendaya / @tomholland2013

¿Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto?

La revelación de la supuesta boda entre Zendaya y Tom Holland ocurrió durante la alfombra roja celebrada en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles. Ahí, el estilista de la actriz, Law Roach, fue cuestionado por Access Hollywood sobre la situación sentimental de la pareja. Su respuesta fue directa: “La boda ya se celebró. Te la perdiste”.

Ante la insistencia del periodista, quien se mostró escéptico, Roach reafirmó sus palabras: “Es muy cierto”. Con esa declaración, el tema se convirtió en tendencia inmediata, ya que ni Tom Holland ni Zendaya habían hecho un anuncio oficial en sus redes sociales o mediante un comunicado.

Hasta el momento, no se han difundido imágenes de la supuesta ceremonia ni se han revelado detalles sobre la fecha exacta, el lugar o los invitados. De acuerdo con lo dicho por el estilista, el enlace se habría realizado en privado, lo que coincide con la forma en que ambos han manejado su relación desde que la hicieron pública.

Te puede interesar: Murió Alexis Ortega a los 38 años: ¿qué se sabe sobre la muerte de la voz de Spider-Man en español?

Tom Holland y Zendaya se comprometen / IG: @zendaya / @tomholland2013

¿Cuándo se comprometieron Zendaya y Tom Holland?

Los rumores de compromiso comenzaron a inicios del año pasado, cuando Zendaya asistió a la alfombra roja de los Globos de Oro luciendo un anillo de diamantes que llamó la atención de fotógrafos y seguidores. La joya, colocada en la mano izquierda, desató especulaciones inmediatas.

Durante varios meses, ninguno de los dos habló abiertamente del tema. Fue tiempo después cuando Holland confirmó el compromiso de manera pública al corregir a un fotógrafo que se refirió a Zendaya como su “novia”. El actor respondió con una sola palabra: “Prometida”.

Desde entonces, ambos continuaron con sus proyectos profesionales sin ofrecer más detalles sobre planes de boda. La pareja ha mantenido con discreción los aspectos personales de su relación, limitándose a compartir declaraciones puntuales en entrevistas.

En distintas conversaciones con medios internacionales, han destacado la buena dinámica que existe entre ellos tanto dentro como fuera del set de grabación. Esa complicidad ha sido constante desde que coincidieron por primera vez en el cine.

Te puede interesar: Así fue el accidente que sufrió Tom Holland en el rodaje de Spider-Man: Brand new day ¿Se retrasa el estreno?

Tom Holland y Zendaya se comprometen / IG: @zendaya / @tomholland2013

¿Cómo inició la historia de amor de Tom Holland y Zendaya?

La relación entre Tom Holland y Zendaya comenzó durante las grabaciones de Spider-Man: Homecoming en 2016. En esa producción compartieron créditos como protagonistas y establecieron una amistad que con el paso del tiempo evolucionó.

Aunque durante años evitaron confirmar un romance, en 2021 hicieron pública su relación. Desde entonces han sido vistos juntos en distintos eventos, aunque siempre han optado por mantener un bajo perfil en cuanto a su vida privada.

En entrevista con Vanity Fair, Zendaya habló sobre lo que significa trabajar con Holland y expresó:

“Te sientes especialmente segura con la persona con la que actúas. Me encanta trabajar con él. Tiene muchísimo talento y mucha pasión por lo que hace. Siempre se entrega al cien por cien, incluso cuando está completamente agotado. Realmente aprecio eso de él. Se siente bastante normal”. Zendaya

Por su parte, el actor también ha mencionado en distintas ocasiones la importancia de separar su carrera profesional de su vida personal, razón por la cual ambos han sido reservados respecto a su relación.

Te puede interesar: Hospitalizan de emergencia a Tom Holland por accidente en rodaje de nueva película de Spider-Man: ¿Qué pasó?