Muere Alexis Ortega: ¿Tom Holland conoció al actor mexicano que dio voz en español a Spider-Man?

La reciente muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje mexicano, ocurrida a finales de enero de 2026, generó una fuerte reacción entre seguidores del cine, el doblaje y, especialmente, del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La noticia impactó a quienes identificaron su voz con uno de los superhéroes más populares del cine contemporáneo: Spider-Man.

Alexis Ortega / Instagram: fueradefocolatam

¿En qué películas Alexis Ortega dio voz al Spider-Man de Tom Holland?

Alexis Ortega fue la voz en español latino del Spider-Man interpretado por Tom Holland en varias producciones clave del MCU. Su trabajo se escuchó en películas que marcaron una nueva etapa para el personaje dentro del universo Marvel, entre ellas:



Capitán América: Civil War (2016), donde Spider-Man hizo su primera aparición dentro del MCU.

Spider-Man: Homecoming (2017), la primera película en solitario del personaje con Tom Holland como protagonista.

Avengers: Infinity War (2018), una de las cintas más exitosas de Marvel, donde Spider-Man tuvo un papel relevante.

La interpretación de Ortega permitió que millones de espectadores en México y Latinoamérica se identificaran con esta versión del superhéroe, facilitando una experiencia cercana para el público que consume cine doblado al español.

Posteriormente, el personaje fue interpretado por otro actor de doblaje en entregas posteriores, pero la voz de Alexis Ortega quedó asociada a la etapa inicial del Spider-Man de Holland dentro del MCU.

Tom Holland / imbd

¿Quién fue Alexis Ortega y cuál fue su trayectoria en el doblaje?

Alexis Ortega fue un actor mexicano con formación profesional en actuación y doblaje. Estudió en el Conservatorio Rose Bruford de Londres, institución reconocida por su enfoque en artes escénicas, lo que le brindó una base sólida tanto para el trabajo frente a cámaras como para la interpretación vocal.

Además de su participación en el universo Marvel, Ortega colaboró en diversas producciones de cine, televisión y animación. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran:



Tadashi Hamada en la película animada Grandes Héroes (Big Hero 6).

Jorge “El Burro” Van Rankin en la serie Luis Miguel: La Serie, producida por Netflix.

Participaciones en doblaje para películas como Cars 3, Buscando a Dory y Rogue One: Una historia de Star Wars.

Su carrera fue reconocida dentro del gremio del doblaje por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos géneros y formatos, desde animación hasta cine de acción y drama.

La muerte de Alexis Ortega fue confirmada públicamente el 26 de enero de 2026, aunque su fallecimiento ocurrió el día 24 del mismo mes. El actor tenía 38 años de edad. Hasta ahora, la familia no ha dado a conocer la causa oficial de su muerte, manteniendo la información en el ámbito privado.

Alexis Ortega / Redes sociales

¿Tom Holland y Alexis Ortega llegaron a conocerse en persona?

Hasta el momento, no existe registro público ni información confirmada que indique que Tom Holland y Alexis Ortega se hayan conocido personalmente. No hay testimonios, fotografías ni declaraciones oficiales que confirmen un encuentro entre ambos actores.

Ortega fue seleccionado por estudios de doblaje en México para interpretar la voz en español latino del Spider-Man de Holland, basándose en su capacidad vocal y actoral para transmitir el tono juvenil, energético y emocional del personaje.

De acuerdo con información difundida por World Dubbing News, su elección respondió a criterios técnicos y artísticos, como ocurre habitualmente en los procesos de doblaje internacional, donde los actores de voz trabajan de forma paralela a las producciones originales.

