¿Murió Chuponcito a los 56 años? Así fue como el payaso desmintió los rumores de su presunto accidente

En las últimas horas, se ha viralizado la noticia sobre un ataque armado e incendio que se vivió el pasado fin de semana. Los reportes preliminares mencionaron la muerte de un sujeto identificado como ‘Chuponcito’. Esto creó mucha polémica en redes sociales, pues muchos usuarios llegaron a pensar que se trataba del influencer y payaso ‘Chuponcito’. Sin embargo, él mismo desmintió dichas especulaciones. ¡El comediante está bien! Esto es todo lo que se sabe.

Chuponcito payaso / Redes sociales

Lee: ¿De qué murió Rafael Pineda, icónico conductor de televisión, a los 88 años? Esto es todo lo que se sabe

¿Por qué dicen que presuntamente habría muerto ‘Chuponcito’? La verdad sobre los rumores

Según informe de las autoridades, el pasado 25 de enero, aproximadamente a las 5 de la mañana, un grupo de hombres armados entró a un departamento ubicado en la colonia In House. Tras irrumpir en la residencia, abrieron fuego contra el hombre que se encontraba en el lugar. Posteriormente, incendiaron el inmueble con bombas molotov y huyeron rápidamente a bordo de un automóvil. La víctima identificada solo como ‘Chuponcito’ logró sobrevivir a los impactos de bala.

No obstante, quedó atrapado en las llamas, sufriendo graves quemaduras en todo el cuerpo. Si bien los servicios de emergencia acudieron de manera oportuna, el sujeto no sobrevivió.

Ya existe una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y los responsables están siendo buscados por la policía, quienes serán acusados por el homicidio del hombre.

Lo anterior desató fuertes especulaciones sobre la presunta muerte del comediante ‘Chuponcito '. Sin embargo, todo se trató de un malentendido, ya que fue otra persona la que perdió la vida.

Chuponcito payaso / Redes sociales

No te pierdas: Se cumple regla de 3 en el espectáculo: tras muerte de actor de ‘Topo Gigio’, dos estrellas más mueren

¿Cómo desmintió ‘Chuponcito’ la noticia falsa de su presunta muerte?

Luego de que la noticia se hiciera viral, muchos pensaron que se trataba de José Alberto Flores, mejor conocido como el payaso ‘Chuponcito’. Las redes sociales de la celebridad se llenaron de mensajes preguntando si alguien sabía sobre su presunta muerte.

Los vecinos que conocían al hoy occiso refirieron que el hombre solo era apodado ‘Chuponcito’ y no estaba relacionado con el medio artístico, dejando claro que todo se trató de una confusión.

Por si esto fuera poco, el propio creador de contenido también subió un video tranquilizando a sus seguidores. En el material, que dura tan solo unos segundos, el payaso cuenta lo difícil que suele ser despertarse los lunes para ir al trabajo o a la escuela.

Si bien no hizo mención de la noticia, para muchos fue una manera de responder y calmar a todos aquellos que creyeron en su supuesto fallecimiento. Por supuesto, los internautas se dijeron muy aliviados. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Chuponcito, ayúdanos a aclarar lo de la noticia falsa que se rumora que falleciste”

“Me alegra que estés bien”

“No estás muerto”

“Te queremos2

“Eres el mejor”

“Sí nos espantaste feo”

¿Quién es el payaso ‘Chuponcito’?

José Alberto Flores Jandete, conocido artísticamente como ‘Chuponcito’, es un influencer y payaso originario del Estado de México. Nació el 8 de abril de 1969. Desde muy pequeño, empezó a trabajar para ayudar económicamente a su familia, presentándose en fiestas infantiles.

Si bien ser payaso es su principal trabajo, también ha tenido otros empleos como vendedor, carpintero y albañil. Con el tiempo, se fue consolidando como uno de los payasos más queridos de México.

Al principio, sus shows eran infantiles, pero, con el pasar de los años, se fue adaptando y actualmente también realiza espectáculos para adultos. Ganó fama al participar en diversos programas como ‘Hoy’ o ‘Guerra de chistes’.

En su momento, se vio envuelto en polémica después de que su expareja, Bárbara Estrada, lo acusara de abuso y extorsión. Según su testimonio, el humorista la obligaba a tomarse fotos en paños menores o completamente desnuda para después chantajearla. Una de sus exbailarinas también lo señaló de acoso.

Mira: Murió Alexis Ortega a los 38 años: ¿qué se sabe sobre la muerte de la voz de Spider-Man en español?