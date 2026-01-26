Murió Alexis Ortega a los 38 años: ¿qué se sabe sobre la muerte de la voz de Spider-Man en español?

Tras la reciente muerte de la actriz y directora de doblaje Gloria Rocha, una vez más la industria del doblaje y la televisión en México se encuentra de luto tras confirmarse la meurte de Alexis Ortega, actor y director de doblaje mexicano, reconocido por haber sido la primera voz en español latino de Spider-Man (interpretado en inglés por Tom Holland) dentro del universo cinematográfico de Marvel.

Tom Holland / imbd

¿De qué murió Alexis Ortega, voz de Spider-Man en español latino?

Hasta ahora no se ha confirmado públicamente la causa de la muerte de Alexis Ortega. Los reportes disponibles únicamente señalan que el actor murió el 24 de enero de 2026, a los 38 años, sin que se hayan dado a conocer mayores detalles médicos o circunstancias específicas relacionadas con su deceso.

Se espera que en las próximas horas o días se emita un comunicado oficial por parte de familiares, representantes o instancias cercanas al actor que clarifique lo ocurrido. Por el momento, no existe información verificada que explique el motivo de su muerte.

Alexis Ortega / Instagram: fueradefocolatam

¿En qué películas y series participó Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 y comenzó su carrera profesional en el doblaje alrededor de 2013, consolidándose rápidamente como una de las voces jóvenes más reconocidas del medio. Su trabajo abarcó cine, series animadas, televisión y plataformas digitales.

En el doblaje cinematográfico, fue especialmente conocido por interpretar a Peter Parker / Spider-Man, personaje encarnado por Tom Holland, en varias producciones del MCU, entre ellas:

Capitán América: Civil War (2016)

Spider-Man: De regreso a casa (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Además, dio voz a Tadashi Hamada en Grandes héroes y participó con voces adicionales en títulos como Rogue One: Una historia de Star Wars, Buscando a Dory y Cars 3.

En series animadas, retomó al Hombre Araña en producciones como Spider-Man de Marvel, Guardianes de la Galaxia y Marvel: Aventuras de Súper Héroes, además de participar en Grandes héroes: La serie, Goldie y Osito y otros proyectos infantiles y juveniles.

En el ámbito de la actuación en televisión, Alexis Ortega alcanzó una proyección mayor al interpretar a Jorge “El Burro” Van Rankin en Luis Miguel: La serie (2018), papel que lo acercó a una audiencia más amplia. Posteriormente, formó parte de La casa de las flores (2018-2020) como Federico “DJ Freddy” Limantour, producción que reforzó su presencia en la ficción nacional.

También realizó doblaje para series internacionales como Revenge, Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D. y CSI: En la escena del crimen, así como colaboraciones en series web y documentales.

¿Por qué Alexis Ortega fue una figura clave en el doblaje mexicano?

Alexis Ortega es recordado dentro del medio por haber sido la primera voz oficial de Spider-Man (Tom Holland) en español latino, un papel que asumió desde la llegada del personaje al MCU. Su interpretación acompañó el debut del nuevo Hombre Araña en cine y se mantuvo durante algunas de las películas más vistas de la franquicia.

A lo largo de su carrera, trabajó con múltiples estudios y empresas de doblaje, entre ellos Audiomaster Candiani, CineDub, Iyuno México, New Art, Grande Studios y Taller Acústico, lo que refleja su constante participación en producciones de alto perfil.

Su trayectoria combinó el doblaje con la actuación frente a cámara, algo que no todos los intérpretes del medio logran consolidar. Esta dualidad le permitió moverse entre distintos formatos y plataformas, desde cine y televisión abierta hasta streaming y contenido digital.

