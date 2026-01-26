Muere influencer, a los 35 años, tras complicaciones durante hospitalización, ¿quién fue Jéssica Daugirdas?

En medio del luto por la muerte de Gabriel Garzón Lozano, actor de doblaje conocido por hacer la voz de Topo Gigio, las redes sociales se despiden de Jéssica Daugirdas, una influencer de 35 años, tras las secuelas sufridas por una hospitalización, ¿qué pasó?

Jéssica Daugirdas / Redes sociales

Lee: Querido conductor deja el mundo de la televisión para convertirse en influencer: ¿De quién se trata?

¿Cómo murió la influencer Jéssica Daugirdas?

A través de redes sociales, se dio a conocer que la creadora de contenido Jéssica Daugirdas murió el pasado 24 de enero por complicaciones de salud derivadas de una reciente hospitalización. Familiares de la celebridad la despidieron con un emotivo mensaje.

“Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica. Dios, en su infinita sabiduría, ha acogido a nuestra guerrera, quien luchó con valentía hasta el final, con fuerza, fe y valentía”, se lee.

En su comunicado, también se expresa que, pese al gran dolor que sienten, confían en que Dios les dará la fortaleza para lidiar con su duelo: “Nos unimos en oración para que el Señor consuele los corazones de todos los familiares y amigos, y que la paz de Cristo los sostenga”, indicaron.

Si bien no dieron detalles sobre la causa de muerte, se sabía que Jéssica llevaba tres años luchando contra el cáncer. Asimismo, días antes del siniestro, su hermana Gabi contó que había sido hospitalizada recientemente por un “cuadro grave de sepsis”.

Aunque aseguró que estaba siendo bien atendida y en tratamiento estaba yendo bien, admitió que los medicamentos estaban mermando su salud: “Sigue en tratamiento, siendo bien asistida por el personal médico y seguida de cerca por la familia. Son muchos medicamentos, lo que acabo dejándola bastante indispuesta, por lo que no ha podido usar el celular”, manifestó.

No te pierdas: Influencer es hospitalizada ¡a un mes de ser mamá! y genera preocupación: ¿Qué le pasó?

¿Qué es la sepsis, complicación que afectó a la influencer Jéssica Daugirdas?

Según diversos medios, incluyendo Mayo Clinic, la sepsis, complicación que afectó a la influencer Jéssica Daugirdas, es la respuesta extrema del cuerpo a una fuerte infección. Puede ser mortal, ya que, sin el tratamiento adecuado, puede provocar daños en los tejidos y falla orgánica que puede causar la muerte.

Si bien las infecciones bacterianas son la causa más común, existen otros factores que pueden ocasionar esta complicación. Los sectores de mayor riesgo son:

Adultos mayores de 65 años

Personas con alguna enfermedad grave como diabetes y cáncer

Personas con sistema inmunológico débil.

Mujeres embarazadas

Niños menores de un año

En tanto que los síntomas son:

Respiración y frecuencia cardíaca rápida

Dificultad para respirar

Confusión o desorientación

Dolor o molestia extrema

Fiebre, escalofríos o sensación de mucho frío

Piel húmeda o sudorosa

Jéssica Daugirdas / Redes sociales

¿Quién fue la influencer Jéssica Daugirdas?

Jéssica Duaugirdas fue una creadora de contenido de origen brasileño. Tenía 35 años al momento de su muerte. Se hizo popular hace algunos años tras compartir videos en los que narraba su batalla contra el cáncer colorrectal, una afección que se desarrolla en el colon o el recto, usualmente a partir de pólipos benignos que crecen lentamente y se vuelven malignos.

Aunque es curable en el 90% de los pacientes, el caso de la influencer se complicó. La mujer siempre se mostró muy positiva ante su situación, dejando claro que ponía todo de sí para recuperarse.

Su cuenta de Instagram tiene 96 mil seguidores. Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, sus posts se llenaron de mensajes lamentando lo ocurrido.

Mira: La influencer Kelly confirma la muerte de su bebé: Así fue el emotivo video con el que explicó qué ocurrió