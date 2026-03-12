‘La granja VIP 2026’ en polémica tras confirmar a un participante acusado de abusar de una joven de 19 años

Sin duda alguna, ‘La granja VIP’ fue uno de los realities más exitosos de México durante el año pasado. Desde polémicas hasta alianzas, el show atrapó al público, tanto así que ya se confirmó la segunda temporada para este año.

Si bien fue la primera vez que se hizo en tierras aztecas, este formato no es nuevo. Se ha hecho en muchos países, alcanzando grandes niveles de popularidad. En los próximos días, Perú estrenará una nueva edición del concurso, lo que ha causado mucha polémica, pues uno de los confirmados enfrentó una fuerte acusación por el presunto abuso de una joven. ¿De quién se trata?

La granja VIP Perú / Redes sociales

No te pierdas: Lolita Cortés sufre fuertes secuelas tras su participación en La granja VIP: ¡Iban a denunciar por secuestro!

¿Qué participante de ‘La granja VIP 2026’ versión Perú fue acusado de abuso?

Se trata de Cristian Martínez Guadalupe, mejor conocido en la industria artística como ‘el Cri Cri’. Hace poco, se confirmó que sería uno de los ‘jales’ (granjeros) de ‘La granja VIP’ versión Perú.

“¡Se acabó la espera! Cri Cri llega a La Granja VIP y no viene a pasar desapercibido. En un lugar donde cada movimiento es vigilado por más de 40 cámaras, ¿podrá demostrar quién es realmente o el encierro le jugará en contra?”, se indicó.

Fue el décimoprimer revelado del reality, cuya nueva temporada se estrenará el próximo 16 de marzo. Se sabe que habrá un total de 16 participantes que, al igual que en la versión mexicana, estarán encerrados sin comunicación en una granja y tendrán que hacer labores de campo para sobrevivir.

A diferencia de México, el premio en Perú será de 100 mil soles (moneda local del Perú), es decir, poco más de medio millón de pesos mexicanos. Los participantes estarán encerrados durante 13 semanas, en una lucha constante para no ser expulsados.

Te recomendamos: Lis Vega se atiende en terapia tras encierro en La granja VIP, ¡admite que no está bien! “Tengo depresión”

¿’El Cri Cri’ estuvo en la cárcel por el supuesto abuso a una joven?

En 2024, ‘el Cri Cri’, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, fue denunciado legalmente por una joven que afirmaba que el empresario había abusado de ella. Debido a esto, la celebridad pasó 11 meses en prisión preventiva, en lo que se hacían las investigaciones pertinentes.

La denunciante, quien quiso mantener su identidad en secreto, dijo que, presuntamente, ‘el Cri Cri’ la violentó en el hogar de Farfán durante la madrugada del 21 de septiembre de 2024. Asegura que los gritos alertaron a los vecinos, quienes apartaron a su presunto agresor de ella.

Cristian negó los hechos. Durante los juicios y ante los medios de comunicación, sostuvo que tenía una relación “fraternal” con la víctima de 19 años y que jamás le haría daño.

“Me dirijo al cuarto, a eso de las 3:45 a.m., con Uriel y con un primo más que se llama Johanson. En ese entonces también estaba (el nombre de la víctima), que se retiraba [...] A las siete de la mañana, me comienzan a tocar la puerta con fuerza. Pasaron tres horas supuestamente de la violentación que hubo, no sabía qué pasaba. Yo todavía decía, entre broma, ‘déjenme dormir que tengo que hacer cosas’”, indicó.

Tras casi un año en prisión, el caso fue desestimado, pues no había pruebas suficientes y la celebridad fue liberada. Luego de esta experiencia, se mantuvo alejado del mundo artístico, siendo ‘La granja VIP’ versión Perú una de sus primeras apariciones en público.

El Cri Cri / Redes sociales

¿Quién es ‘el Cri Cri’, celebridad peruana?

Cristian Martínez Guadalupe ‘el Cri Cri’ es un empresario e influencer peruano. Será el próximo participante de ‘La granja VIP’

Es primo del exfutbolista Jefferson Farfán

Es muy cercano al exatleta y se le suele ver en sus eventos.

Tiene su propia orquesta llamada ‘Los de la Caliente’, con la que da presentaciones en eventos privados .

. Su nombre ganó notoriedad tras el caso legal en 2024.

Hasta el día de hoy insiste en que es inocente.

Mira: ¿Cuándo sale el último eliminado de La granja VIP y cómo será la semana final? ¡Solo quedan seis granjeros!