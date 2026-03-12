¡Karime Pindter está enamorada! La influencer confiesa que su corazón ya tiene dueño, ¿boda en camino?

Karime Pindter sorprendió al compartir un aspecto de su vida personal que pocas veces había puesto sobre la mesa: su situación sentimental. La influencer reveló que actualmente está enamorada y que mantiene una relación de pareja, ¿huele a boda? Aquí te contamos lo que dijo.

¡Karime Pindter no lo oculta más! Confiesa que está enamorada y tiene novio. / Redes sociales

¿Cómo confirmó Karime Pindter que tiene novio?

Karime Pindter habló sobre su vida sentimental y reveló cómo comenzó la relación que actualmente mantiene. Durante una conversación con Yordi Rosado, el conductor notó un cambio en su actitud y se lo comentó directamente: “Te veo la cara de enamorada, vimos rosas en la entrada, te veo la cara de enamorada, feliz…”.

Ante esto, Karime reaccionó con sorpresa y preguntó: “¿Me ves más feliz que antes?”, a lo que él respondió: “Sí, la verdad sí, siempre te veo contenta, pero ahora te veo feliz”.

En la charla, la influencer confirmó que está saliendo con alguien. “Pues sí, Yordi”, respondió cuando el conductor le preguntó si tenía pareja. Al insistir sobre si se trataba de algo serio, añadió: “Yo creo que sí, yo digo que sí. (Llevamos) un mes”. También confirmó que sus sentimientos ya están presentes en la relación. “¿Estás enamorada?”, le preguntaron, y ella respondió: “Sí”.

Karime explicó que el inicio de la relación se dio a partir de que se “lo presentaron y yo dije ‘Bueno, así se conocieron Thalía y Tommy Mottola, voy a ir’”, relató. Según contó, desde el principio hubo conexión y actualmente son pareja formal. “Sí. Oficiales”, afirmó, además de señalar que su novio no pertenece al mundo del entretenimiento: “No tiene nada que ver con el medio, no es figura pública ni lo será”, aunque no dio más detalles sobre su identidad.

¡Corazón ocupado! Karime Pindter confirma romance y habla de su nuevo amor. / Redes sociales

¿Karime Pindter se quiere casar?

Karime Pindter también habló sobre sus planes a futuro en el terreno sentimental y reconoció que el matrimonio forma parte de lo que imagina para su vida. Durante su conversación con Yordi Rosado, el conductor le preguntó directamente si le gustaría casarse, a lo que respondió sin rodeos: “Sí, sí me gustaría. Mi proyecto de vida es casarme, estar en paz, pasarla bomba, viajar con alguien y un futuro lindo”.

El conductor retomó una conversación previa que habían tenido fuera del aire sobre el tipo de pareja que ella buscaba. “¿Te acuerdas una vez que me preguntaste cómo lo quería? Así llegó”, contó Karime. Según explicó, en ese momento Yordi le había dicho: “Eres un partidazo, ¿cómo quieres un hombre? Para ver si te puedo ayudar”, y ella respondió que buscaba “alguien que se muera por mí”.

Durante el intercambio, el propio conductor recordó otras características que ella había mencionado anteriormente: “Guapo, que me pueda proteger, que me entienda, que te rías mucho…”. Al preguntarle si su familia ya conoce a su actual pareja, Karime respondió de forma breve: “No”.

¡Karime Pindter está flechada! Confiesa que vive un romance y que está enamorada. / Redes sociales

¿Karime Pindter está comprometida?

Karime Pindter aclaró que actualmente no está comprometida, aunque compartió un detalle que llamó la atención durante su conversación con Yordi Rosado. La influencer mostró su vision board para 2026, un tablero donde reúne imágenes y metas que le gustaría concretar en el futuro.

Según contó el conductor, él fue el único que pudo ver el contenido del tablero y reveló uno de los elementos que más le llamó la atención. “Tiene un anillo de compromiso gigantesco de Tiffany & Co. con una churumbela”, comentó al describir una de las imágenes incluidas en ese collage de aspiraciones.

