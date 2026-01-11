¿Karime Pindter se burla de la separación de Potro y Fernanda de la Mora? Le envía mensaje

A mediados de diciembre, Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero anunciaron su separación a través de un comunicado.

La pareja señaló que la decisión se tomó “de común acuerdo” y desde la madurez y el respeto, afirmaron que su hijo seguirá siendo la prioridad de ambos.

“En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros”, escribieron en un comunicado.

Finalmente, Fernanda y Luis pidieron respeto hacia su privacidad y anunciaron que no harán más comentarios ni ofrecerán entrevistas sobre el tema. “Continuaremos siempre comprometidos a cuidar y acompañar a nuestra familia, velando por su bienestar y manteniendo un lazo basado en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo”, concluyeron.

¿Por qué Fernanda de la Mora y Luis ‘Potro’ Caballero se separaron?

Tras confirmar su ruptura, trascendió que Fernanda de la Mora presuntamente le habría sido infiel a Luis Potro Caballero ¡con Salvador Zerboni! y una una persona allegada a la pareja confirmó esta versión a TVNotas.

Según nuestra fuente, Fernanda, que conoció a Zerboni en el reality Reto 4 Elementos (2023), habría mantenido un romance con él y hasta habría quedado embarazada, aunque no se sabe qué pasó con este embarazo.

Esta misma fuente confesó que Potro se enteró de esta infidelidad y ella aceptó que anduvo con los dos al mismo tiempo.

“El ‘Potro’ se enteró de que no solo había sido Salvador, sino que ella traía una larga lista de amores. Lo que más le dolió fue: “Cuando supo que Fernanda se había ‘zumbado’ a muchos de sus amigos de “Aca shore”, entre otros a Christian Estrada y Fernando Lozada. El ‘Potro’ entró en cólera y de ahí la relación se vio sumamente fracturada. La confianza se quebrantó, ya que él es narcisista y machista. Esto le pegó duro”, comentó la fuente.

Karime Pindter reacciona a la separación de Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Karime Pindter a la separación de Luis ‘Potro’ Caballero con Fernanda de la Mora?

En entrevista con Gabo Cuevas, Karime Pindter evitó opinar sobre la polémica de Luis ‘Potro’ Caballero con Fernando de la Mora y Salvador Zerboni. “Pues yo les deseo lo mejor, obviamente una separación no es nada fácil, pero están jóvenes y guapos, que hagan su vida y sean felices”, comentó.

Agregó: “Les deseo lo mejor en su separación, que hagan feliz a su hijo, que le vaya muy bien y a todos porque este es nuestro año de todo mundo”.

Sobre si planea asistir a la obra El fantasma de la ópera, Karime fue clara: “La verdad no, pero le deseo lo mejor”.

Con estas palabras, la influencer prefirió mantenerse al margen y enviar buenos deseos, sin involucrarse en el conflicto de su ex.

¿Cómo fue la relación de Karime Pindter y Luis ‘Potro’ Caballero?

Karime y Luis ‘Potro’ Caballero se conocieron en la primera temporada de “Acapulco shore”

En la segunda temporada (2015), su vínculo se volvió más intenso, Karime admitió haberse enamorado de Potro, incluso él habló de formar una familia, aunque Karime no estaba interesada en eso.

Durante las grabaciones comenzaron a surgir tensiones por actitudes controladoras y críticas de él hacia Karime (comentarios sobre su cuerpo y consumo de alcohol), lo que deterioró su relación que nunca fue forma.

El distanciamiento se consolidó entre la segunda y tercera temporada, especialmente cuando ‘Potro’ se empezó a juntar con Manelyk, mientras Karime optó por Jawy.

Karime recordómás tarde que él “quiso tenerla a su disposición”, lo que la llevó a abrir los ojos y poner fin a la relación y priorizarse.

Se reencontraron en “La casa de los famosos México” y protagonizaron una conversión muy incómoda, en la que ‘Potro’ le exigió a Karime que le pidiera una disculpa a su esposa, por haber hablado de él, a lo que Karime alegó que jamás le había faltado el respeto a Fernanda.

