Salvador Zerboni enfrenta terrible enfermedad: “Ya no hay de otra”, dice el actor

Salvador Zerboni generó preocupación entre sus seguidores luego de anunciar públicamente que enfrenta una terrible enfermedad. El actor y reconocido villano de telenovelas habló del momento personal que atraviesa y de cómo esta situación ha impactado su vida, te contamos todos los detalles.

Salvador Zerboni impacta a sus fans al confesar su enfermedad. / Foto: Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Salvador Zerboni?

Salvador Zerboni decidió hablar sobre la enfermedad que enfrenta actualmente y cómo va cambiando su vida cotidiana. El actor perdió la audición total del oído izquierdo, una condición que le ha dificultado participar en conversaciones normales y comprender su entorno, algo que, según sus palabras, lo ha afectado emocionalmente.

“La convivencia del día a día a veces me pierdo en la mitad, no entiendo de repente la música, tres personas hablando al mismo tiempo y yo no capto la situación”, compartió Zerboni durante un encuentro con medios. El actor reconoció que esta situación lo ha llevado a mantenerse en silencio en espacios donde antes participaba activamente. “Es deprimente no poder formar parte de la conversación… Yo siempre he sido una persona muy carismática, jovial, gritona y aquí me quedo callado”, expresó.

El villano de telenovelas explicó que este cambio ha sido difícil de asimilar, ya que su personalidad siempre estuvo ligada a la comunicación constante. “Ya no hay de otra”, dijo, dejando ver que se encuentra en un proceso de adaptación a esta nueva realidad que impacta directamente su vida personal y social.

En 2024, el actor contó a la prensa que no fue fácil la pérdida de audición provocada en un oído por la hipoacusia, que es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva, las causas que lo generan pueden ser diversas, desde enfermedades e infecciones hasta envejecimiento, exposición al ruido o genética. En aquel entonces dijo que “Yo toda la vida me he creído un guerrero invencible, me han visto saltar, gritar, aventarme de paracaídas, de montañas. Hago todos los deportes extremos, ni cuando me portaba mal. Ahora que estaba increíble, me pasa esto. Obviamente te preguntas: ‘Dios, ¿por qué yo?’, pero no hay que rajarse, ni dar excusas. Dios sabrá por qué lo hace”.

¿Cuál es el estado de salud de Salvador Zerboni?

Aunque el estado de salud de Salvador Zerboni es estable, también reconoció que las alternativas médicas que ha explorado para mejorar su audición no han dado los resultados esperados. El actor reveló que recientemente analizó la posibilidad de someterse a un implante, pero decidió no continuar tras conocer cómo funcionaría.

“Hace una semana estaba viendo esa opción, a ver si me ponía un implante… Quedaría como piloto de helicóptero, creo que tiene una antena afuera. Dije: ‘No, espérate, ¿qué personaje voy a ser?’”, destacó Zerboni.

El actor también habló sobre otras alternativas que ha intentado sin éxito y sobre su proceso de adaptación. “Lo del chicharito me lo puse, no me funcionó… me dicen que me tardo seis meses”, relató, a la par que explicó que pidió que le subieran el volumen al aparato para ver cómo funcionaba y cómo se iba acostrumbando. Finalmente señaló que se encuentra aprendiendo a desarrollar otros sentidos mientras avanza paso a paso. “Estoy tratando de aprender y revolucionar mis demás sentidos… ahí la llevo”, concluyó.

¿Quién es Salvador Zerboni?

Salvador Zerboni, cuyo nombre completo es Salvatore García de León Zerboni, nació el 3 de mayo de 1979 en Ciudad de México y se consolidó como actor de televisión mexicano. Su carrera comenzó en 2007 con la serie RBD: la familia, donde compartió créditos con el grupo musical RBD, marcando su primer acercamiento a la actuación profesional en México. Al año siguiente dio su debut en cine con la película Rudo y Cursi.

A lo largo de su trayectoria, Salvador Zerboni ha participado en diversas producciones de cine y televisión en Latinoamérica, interpretando desde papeles secundarios hasta antagonistas. Entre sus participaciones destacan la serie El Pantera en 2009, donde dio vida a uno de los villanos principales junto a Luis Roberto Guzmán e Ignacio López Tarso, y La reina del sur en 2011, en la que compartió créditos con Kate del Castillo y Humberto Zurita. Ese mismo año formó parte de La Mariposa, consolidando su presencia en la televisión.

Entre 2012 y 2015, Salvador Zerboni continuó con una serie de roles importantes en telenovelas y series mexicanas, incluyendo Abismo de pasión, Hoy soy nadie, Libre para amarte, Quiero amarte y A que no me dejas. Además, en 2014 participó en el musical Qué rico mambo, producido por Eduardo Paz, demostrando su incursión también en el teatro musical. Su carrera refleja una constante participación en proyectos diversos dentro del entretenimiento latinoamericano.

